Civilization The Island of the Day Before“ nennt der in Moskau geborene Künstler Vasily Klyukin (o.) seine hier verdichtete Sicht auf das Universum. Zu sehen im Kunstforum Wien sind Monumente aus Stahl und Polykarbonat, die den ewigen Fragen nachgehen: Wo kommen wir her? Und wo gehen wir hin? Vor allem jetzt, da ein Ruck durch die die Urelemente geht; ab heute, Freitag, 6.8. bis 30.8., 10-18h.

https://www.kunstforumwien.at