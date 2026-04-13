Allergie bei Hund und Katze: Dieser Fehler ruiniert die Diät

https://zoodoc.atRund 90 Prozent der allergischen Haustiere reagieren auf Umweltfaktoren, nur etwa zehn Prozent auf ihr Futter. Hier wie da reichen die Symptome von starkem Juckreiz über Hautprobleme bis zu Ohrentzündungen.

Bei der Nahrungsmittelallergie kommen oft noch heftige Blähungen, Erbrechen und Durchfall dazu.

„Bei einer Futtermittelallergie hilft nur eine konsequente Eliminationsdiät“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, wie die Ernährung umgestellt wird und was den sensiblen Vierbeinern noch hilft.

Nur eine strikte Diät macht allergische Fresser gesund

„Bei der Eliminationsdiät werden alle bereits bekannten Auslöser vom Speiseplan gestrichen“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn.

Optimalerweise erhalten Hunde von einem auf den anderen Tag nur noch eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle; ideal sind Zutaten, die sie davor noch nie gefressen haben. Es bieten sich Pferd, Schwein oder auch Lachs mit Erdäpfeln an.