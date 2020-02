Trumps Ex-Arzt: "Haben Karfiol in das Kartoffelpüree getan"

Donald Trumps früherer Leibarzt hat nach eigener Aussage einiges versucht, um den Speiseplan des US-Präsidenten gesünder zu gestalten. "Wir haben das Eis schwerer erreichbar gemacht, wir haben Karfiol in das Kartoffelpüree getan", wird Ronny Jackson von der New York Times am Montag (Ortszeit) zitiert.

Anfang 2018 hatte Jackson dem Präsidenten noch in übertrieben wirkenden Lobeshymnen eine exzellente Gesundheit und eine tadellose geistige Verfassung attestiert. Unter anderem sagte Jackson damals, Trump könnte, auch aufgrund seiner hervorragenden Gene, 200 Jahre alt werden - wenn er sich nur besser ernähren würde.

Schwäche für Fast Food

Das Ziel, dass der Präsident zehn bis 15 Pfund (4,5 bis 6,8 Kilogramm) abnimmt, sei aber nicht erreicht worden. Laut der folgenden ärztlichen Untersuchung habe dieser gar zugelegt, schrieb die New York Times. US-Medien berichten immer wieder über Trumps Abneigung gegenüber Gemüse und seine Schwäche für Fast Food.

Jackson war 2018 von Trump als Minister für die Angelegenheiten von Kriegsveteranen vorgeschlagen worden. Allerdings zog er seine Bewerbung zurück, nachdem Vorwürfe gegen ihn laut geworden waren, die sich auch um Alkoholmissbrauch im Job drehten. Danach beendete er auch seinen Job als Leibarzt. Wie die New York Times meldete, kandidiert Jackson nun in Texas als Republikaner für den Kongress.