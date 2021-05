Das Geheimnis köstlicher Meeresfrüchte liege jedenfalls in der Frische. „Je frischer der Fisch, desto weniger können Sie zu Hause falsch machen“, sagt Kožul. Wie erkennt der Laie gute Qualität? „Die Augen des Fisches sollten immer feucht sein. Zudem hat ein Fisch von Natur aus eine Schleimschicht, und diese sollte noch vorhanden sein.“ Und ein Fisch dürfe nie nach Fisch riechen, sondern nach frischem Meer. „Wenn er nach Fisch riecht, sollten Sie die Finger davon lassen.“

Fertig ist die Spezialität, wenn Garnelen und Calamari goldbraun werden und sich die Muscheln öffnen. Ganz wichtig sei der Schuss Weißwein für die Sauce, damit entstehe ein intensiver Geschmack. Das Gericht lässt sich einfach und schnell zubereiten – und sollte auch sehr heiß serviert werden. Wenn sich am Ende ein Berg leerer Muschelschalen auf dem Extrateller türmt und der Gast mit Brotstücken die Weißweinsauce auftunkt, ist die Buzara gelungen. Bestellt man im Urlaub in Kroatien Buzara, können Kinder natürlich mitessen, „der Alkohol des Weines verdampft ja beim Kochen“.

Trüffel aus Istrien, Cobanac in Slawonien

Wer klassisch Fisch bevorzugt, dem empfiehlt Kozul Branzino (Wolfsbarsch, zartes Fleisch), Goldbrasse (festeres Fleisch) oder Seezunge. Letztere ist ein Plattfisch und eine Delikatesse. Die kroatische Küche ist natürlich vielfältiger, betont der Juniorchef. Die nördliche Halbinsel Istrien sei berühmt für Trüffel und Olivenöl, auf der Insel Pag gebe es hervorragenden Schafskäse. So sommerlich-leicht an der langen, kroatischen Küste gespeist wird, so würzig-deftig und fleischlastig geht’s im Landesinneren, etwa in Slawonien zu. „Da sind noch die Einflüsse von Österreich-Ungarn zu spüren.“ Etwa beim Hirteneintopf Cobanac mit drei verschiedenen Fleischsorten, der mit einer Gulaschsuppe vergleichbar ist.

Sigmund Freud war einst auch in Kroatien, auf der Insel Brijuni und in Pula. Heute müsste er in der Berggasse nur zwei Häuser weiterspazieren, um von Kroatien zu träumen.

Infos: ragusa.at, 01/317 15 77