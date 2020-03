Frohe Ostern: Bunte Eierlikörtorte

Die Zubereitung

1 Backrohr auf 180°C vorheizen und die Backform mit Butter ausstreichen und mit Mehl bestäuben. Eier mit Zucker in einer Rührschüssel hellcremig aufschlagen (ca. 3-4 Minuten mit dem Mixer oder in der Küchenmaschine). Öl und Likör zugießen und gut verrühren. Mehl mit Backpulver vermischen und mit Hilfe einer Teigspatel unter die Masse heben. Die Masse in die Tortenform füllen, ca. 40 Minuten backen (Stichkontrolle). Auskühlen lassen.

2 Für die Creme: Schokolade im Wasserbad schmelzen. Haselnüsse in eine Rührschüssel füllen, geschmolzene Schokolade dazugeben und beides mit einem Teigspatel zu einer Creme verrühren. Milch, Honig und Salz in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. Einige Minuten abkühlen lassen, anschließend zur Schokomasse geben. Mit dem Spatel zu einer glatten Creme rühren, diese ca. zwei Stunden kalt stellen.