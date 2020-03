Florian Holzers Restauranttest: Shanghai

Sie sind es gewohnt, an dieser Stelle über brandneue Lokale und Restaurants zu lesen, diesmal nicht, diesmal lesen sie über ein uraltes Restaurant: Das „ Shanghai“ in der Jasomirgottstraße wurde vor genau 60 Jahren eröffnet, ob es das erste oder zweite China-Restaurant Wiens (und damit Österreichs) war, darüber sind sich die Chroniken uneins. Tatsache ist jedenfalls, dass das Restaurant bis heute nicht verändert wurde, und man muss sagen: Alle Achtung, dieser Farbenreichtum, diese Details, dieses Kunsthandwerk – das hat nichts mit dem klassischen Industrie-Dekor normaler China-Restaurants zu tun, das ist echtes Design.

Demnächst wird das „ Shanghai“ vom Betreiber eines bekannten Wiener Chinarestaurants übernommen, da wird dann auch mit „Modernisierungen“ zu rechnen sein, wie man erfährt. Womit wir diesmal empfehlen wollen, das „ Shanghai“ noch schnell zu besuchen, bevor sich etwas ändert. Das neue Küchen-Team aus China hat die Arbeit bereits angetreten (was derzeit schwierig genug war, wie man sich vorstellen kann), gekocht wird unter der bisherigen Besitzerin Frau Liping Qiu, aber einstweilen noch die alte, etwas sehr große Karte. Allerdings auf hohem Niveau: Tofu mit Sesamöl und Jungzwiebel schlicht und köstlich (4,30 €), marinierte Gurken mit Chili und Knoblauch wie zu erwarten ein Aromafeuerwerk (4,60 €), die Garnelen-Dim-Sum guter Standard (5,90 €) und der gedämpfte Heilbutt mit Frühlingszwiebeln wirklich köstlich (21,50 €). Zu hoffen ist, dass das Interieur so bleibt und sich die Küche in Zukunft etwas mehr der Shanghai-Küche annimmt.



Shanghai

Wien 1, Jasomirgottstr. 8,

Tel: 01/533 74 19,

Mo-So 11.30-14.30, 17.30-22



Bewertung:

Essen: 39 vvon 50

Service: 7 von 10

Weinkarte: 10 von 15

Ambiente: 25 von 25

Gesamt: 81 von 100



florian.holzer@kurier.at