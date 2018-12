Marcel Hirscher hat seinen 60. Weltcup-Sieg gewonnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Er hat es geschafft.

Marcel Hirscher ist seit 8. Dezember 60-facher Weltcupsieger.

Er zeigte wiedermal sein Können auf der Piste.

Denn es war für Hirscher nicht leicht.

Es gab am Samstag in „ Val d'Isère“ starken Wind und viel Schnee.

„ Val d'Isère“ ist ein Skiort in den Bergen von Frankreich.

Um 3 Uhr in der Früh mussten schon

die Pisten-Arbeiter den vielen Schnee von der Piste räumen.

Die Probe-Läufe vor dem Riesenslalom konnten

wegen dem schlechtem Wetter nicht gemacht werden.

Beim Riesenslalom fährt man sehr schnell,

weil die Tore weiter auseinander stehen

und man deshalb nicht so viele Kurven fahren muss.

Marcel Hirscher war als erster dran.

Er musste vor dem Start 6 Minuten warten.

Marcel Hirscher war all das egal,

er fuhr in der ersten Abfahrt 52,41 Sekunden.

Diese Zeit hat von den anderen Skifahrern niemand erreicht.

Am Ende feierte Marcel Hirscher

im Schnee seinen 7. Erfolg in Val d'Isère.

Im Gesamtweltcup ist Marcel Hirscher sehr weit vorne.

Er ist 42 Punkte vor dem Kärntner Max Franz

und 53 vor dem Schweizer Mauro Caviezel.

Aber Marcel Hirscher ist der Gesamtweltcup jetzt nicht wichtig.

Er sagte, dass die Saison jetzt erst begonnen hat.