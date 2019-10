Burgenland: Bauern bauen Ingwer an

Link zum Original-KURIER-Artikel

Durch das warme Wetter ist es im Burgenland

möglich, Ingwer anzubauen.

Ingwer ist eine Pflanze, die sehr gesund ist.

Man kann Ingwer in der Küche als Gewürz oder auch

als Medizin verwenden.

Die Speisen werden dadurch scharf.

Bauern in St.Andrä im Seewinkel werden in den

kommenden Tagen ihren selbst angebauten Ingwer ernten.

St.Andrä ist eine Gemeinde im Burgenland.

In Österreich kann man meistens nur Ingwer aus China kaufen.

Das ändert sich jetzt.

Der Ingwer aus dem Burgenland wird ab 7. Oktober verkauft.

Der Ingwer wird in Supermärkten in Wien, Niederösterreich

und dem Burgenland erhältlich sein.