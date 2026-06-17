Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Werbung

Der Möglichmacher unter den Möbelhäusern: Wie XXXLutz Wohnideen verwirklicht

Ihre Wohnung ist einzigartig, Ihre Möbel sollten es auch sein. Maßgeschneiderte Einrichtungslösungen gibt es bereits zu überraschend attraktiven Preisen.
17.06.2026, 14:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sofalandschaft

Zusammenfassung

  • XXXLutz bietet maßgeschneiderte Einrichtungslösungen mit flexiblen Modulen, Stoffen und Farben für individuelle Wohnideen.
  • Persönliche Beratung und digitale 3D-Planung ermöglichen passgenaue Konzepte für Privatkunden und Organisationen.
  • Dank enger Herstellerkontakte sind vielfältige, auch preislich attraktive Anpassungen und Kombinationen möglich.
Helles Wohnzimmer mit großer Eckcouch, vielen Kissen, Holztisch und Pflanzen, Sonnenlicht fällt durch das Fenster.

Das perfekte Möbelstück zu finden, scheitert oft nur an einem kleinen Detail: Das Sofa müsste etwas schmäler sein. Die Kommode gefällt, allerdings nicht in der ausgestellten Holzart. Oder der Lieblingssessel soll exakt denselben Stoff haben wie die neue Couch. Viele glauben, dass dafür nur eine teure Maßanfertigung beim Tischler oder Polsterer infrage kommt. Tatsächlich lassen sich individuelle Wohnideen oft direkt im Möbelhaus umsetzen – einfacher und flexibler, als erwartet.

Mehr Möglichkeiten als im Schauraum

Viele Möbel bei XXXLutz bieten deutlich mehr Gestaltungsspielraum, als die ausgestellten Varianten vermuten lassen. Gerade im Wohn- und Polsterbereich ermöglichen modulare Systeme passgenaue Einrichtungskonzepte für unterschiedlichste Wohnsituationen. Je nach Modell sind unterschiedliche Maße, Module, Stoffe, Farben oder Holzarten möglich. Dadurch entstehen Einrichtungslösungen, die sich flexibel an persönliche Wünsche und verschiedene Grundrisse anpassen lassen – oft ohne klassische Sonderanfertigung.

Die besten Ideen entstehen oft im Gespräch

Wie vielseitig moderne Einrichtungsplanung heute sein kann, zeigt sich meist erst im persönlichen Beratungsgespräch. Denn viele Varianten und Konfigurationsmöglichkeiten sind nicht vor Ort im Möbelhaus ausgestellt oder im Onlineshop abrufbar. Gemeinsam mit den XXXLutz Experten können Kunden Wohnideen planen, kombinieren und mithilfe digitaler 3D-Planung visualisieren – bis aus einer ersten Vorstellung ein stimmiges Gesamtkonzept entsteht.

Beratung

Individuelle Wohnideen entstehen bei XXXLutz im persönlichen Beratungsgespräch.

Warum individuelle Planung bei XXXLutz möglich ist

Ein großer Vorteil von XXXLutz liegt in den engen Verbindungen zu unterschiedlichsten Herstellern und Lieferanten, die maßgeschneiderte Konzepte zu attraktiven Konditionen ermöglichen. Besonders im Premiumsegment eröffnen sich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Marken wie Sedda, Bretz oder Joop bieten vielfältige Optionen bei Stoffen, Farben oder Materialien. Gleichzeitig zeigen modulare Eigenmarken wie Dieter Knoll, Pure Home oder Beldomo, dass flexible Einrichtungskonzepte nicht automatisch teuer sein müssen. Oft bieten sie sogar mehr Spielraum als klassische Designerlinien.

Modulares rotes Sofa mit passendem Sessel und Hocker in modernem Wohnzimmer, das flexible Einrichtungsmöglichkeiten bei XXXLutz zeigt.

Modulare Sofalandschaften lassen sich bei XXXLutz flexibel an Raum und Stil anpassen.

Sofalösungen für jeden Wohnraum

Gerade bei Sofas und Wohnlandschaften – dem zentralen Möbelstück im Wohnzimmer – ist es wichtig, dass sie sich an den jeweiligen Raum anpassen lassen. Viele Sofasysteme bieten genau das, oft sogar zentimetergenau. 

Möglich sind unter anderem:

  • unterschiedliche Breiten 
  • variable Module 
  • Erweiterungen im 10-cm-Raster 
  • flexible Eck- und Abschlusslösungen 
  • zahlreiche Stoff- und Farbkombinationen 

Herstellerübergreifende Flexibilität 

Unter gewissen Voraussetzungen ist es möglich, Möbelstücke optisch perfekt aufeinander abzustimmen – selbst dann, wenn sie ursprünglich nicht als Set gedacht waren. So kann etwa ein Polstersessel eines Herstellers mit exakt demselben Stoff bezogen werden wie eine Couch eines anderen Herstellers, sofern die beteiligten Hersteller diese Lösung ermöglichen. Auch unterschiedliche Holzarten oder Materialkombinationen lassen sich gezielt auswählen. Bei hochwertigen Team7-Kommoden können beispielsweise verschiedene Holzarten kombiniert werden, um den persönlichen Wohnstil zu unterstreichen.

Großzügige, modern eingerichtete Wohnlandschaft mit modularer Couch und Sesseln von XXXLutz, die individuell an den Raum angepasst wurden.

Mit der richtigen Planung fügen sich verschiedene Möbelstücke zu einem stimmigen Gesamtbild.

Individuelle Konzepte für Vereine

Nicht nur Privatkunden nutzen diese Möglichkeiten. Auch Vereine, Kulturzentren oder Organisationen wie zum Beispiel das Rote Kreuz setzen für Gemeinschaftsräume regelmäßig auf flexible Einrichtungskonzepte von XXXLutz. Mit modularen Systemen lassen sich große Polsterlandschaften oder besondere Raummaße oft deutlich einfacher planen bzw. ausstatten als mit klassischen Standardmöbeln. Bei intensiver Nutzung können außerdem zusätzliche Services sinnvoll sein – etwa eine professionelle Fleckschutz-Imprägnierung. Dadurch werden Möbelbezüge widerstandsfähiger und pflegeleichter

Wenn aus Auswahl die passende Lösung wird

Am Ende zeigt sich: Wohnen ist selten eine Standardlösung. Genau deshalb setzt XXXLutz nicht nur auf eine große Auswahl, sondern vor allem auf persönliche Beratung und flexible Planungsmöglichkeiten im Einrichtungshaus. Gemeinsam mit den XXXLutz Experten entstehen Lösungen, die perfekt zu Raum, Stil und Alltag passen. Denn manchmal liegt zwischen „fast passend“ und „genau richtig“ nur ein gutes Gespräch.

Werbung, XXXLutz  | 