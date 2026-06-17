Kann ich Möbel bei XXXLutz individuell anpassen lassen?

Ja, viele Wohn- und Polstermöbel lassen sich bei Größe, Stoffen, Farben oder Modulen flexibel konfigurieren.

Sind auch Sonderlösungen für schwierige Räume möglich?

Ja, viele Sofasysteme können individuell an besondere Raumgrößen und Grundrisse angepasst werden, oft sogar zentimetergenau.

Kann ich Stoffe oder Materialien individuell kombinieren?

Teilweise ja. Je nach Hersteller sind unterschiedliche Stoff-, Farb- oder Materialkombinationen möglich.

Kann ich bestehende Möbel mit Stoffen aus dem XXXLutz Sortiment neu beziehen lassen?

Viele Stoffe können laufmeterweise mitbestellt werden, etwa für Fenster- oder Kaminbänke. Das Neubeziehen selbst erfolgt jedoch über externe Tapezierer oder Polsterer. XXXLutz kann ausschließlich die Stoffe bestellen.