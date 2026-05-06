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Der Schlafexperte Christian H. erklärt, worauf es wirklich ankommt und warum viele Entscheidungen zunächst richtig erscheinen, langfristig aber nicht überzeugen.

„Der Preis sagt wenig über den Schlafkomfort aus“ Viele lassen sich beim Matratzenkauf von Aktionen leiten. Ist das sinnvoll? Christian H.: Ein attraktiver Preis wirkt zwar verlockend, sagt aber nichts darüber aus, ob eine Matratze wirklich zum eigenen Körper passt. Faktoren wie Körpergewicht, Schlafposition und persönliches Liegegefühl sind wesentlich wichtiger. Wer sich zu stark am Preis orientiert, übersieht oft, ob die Matratze den Körper ausreichend unterstützt.

„Zu kurzes Testen ist einer der häufigsten Fehler“ Wie findet man das heraus, ob die Matratze zum eigenen Körper passt? Christian H.: Durch ausgiebiges Probeliegen! Viele legen sich nur kurz hin und entscheiden dann sofort. Das ist zu wenig, um ein realistisches Gefühl zu bekommen. Idealerweise sollte man mindestens 10 bis 15 Minuten testen – und zwar in der gewohnten Schlafposition. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die Matratze langfristig passt.

„Die Schlafposition wird oft unterschätzt“ Welche Rolle spielt denn die Schlafposition bei der Matratzenwahl? Christian H.: Eine entscheidende. Seitenschläfer brauchen eine Matratze, bei der Schultern und Hüfte einsinken können, während Rücken- und Bauchschläfer mehr Stabilität benötigen. Nur wenn die Matratze zur Schlafposition passt, bleibt die Wirbelsäule in einer natürlichen Linie – und genau das ist die Grundlage für erholsamen Schlaf.

„Unterschiedliche Bedürfnisse werden oft ignoriert“ Was gilt bei Paaren? Christian H.: In vielen Fällen haben zwei Personen unterschiedliche Anforderungen an eine Matratze. Wenn Gewicht, Körperbau oder Schlafposition stark variieren, ist eine gemeinsame Lösung oft ein Kompromiss. Getrennte Matratzen ermöglichen es beiden, optimal zu liegen und sich nicht gegenseitig zu beeinflussen.

„Gewohnheiten sind nicht immer hilfreich“ Viele bleiben ihr Leben lang beim gleichen Matratzentyp. Wie sehen Sie das? Christian H.: Dass man ruhig öfter etwas Neues ausprobieren sollte. Der Körper verändert sich im Laufe der Zeit, etwa durch Gewicht, Bewegung oder Lebensstil. Gleichzeitig entwickeln sich Materialien weiter. Deshalb lohnt es sich, beim Kauf bewusst verschiedene Optionen zu vergleichen, statt automatisch beim Gewohnten zu bleiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freeograph/Shotspot.com Die richtige Matratze hängt von Körpergewicht, Schlafposition und Stützkraft ab und sollte nach 8 bis 10 Jahren ausgetauscht werden.

„Hygiene wird oft übersehen“ Worauf sollte man beim Matratzenkauf und im Alltag sonst noch achten? Christian H.: Eine Matratze nimmt jede Nacht Feuchtigkeit auf und kommt direkt mit dem Körper in Kontakt. Deshalb ist ein waschbarer Bezug besonders wichtig. Er sollte idealerweise bei 60 Grad gereinigt werden können. Zusätzlich hilft regelmäßiges Lüften, das Schlafklima dauerhaft angenehm zu halten.

„Viele wechseln ihre Matratze zu spät“ Wann ist ein Austausch sinnvoll? Christian H.: Spätestens nach etwa 8 bis 10 Jahren sollte eine Matratze ersetzt werden. Mit der Zeit verlieren Materialien ihre Stützkraft und es können sich Liegekuhlen bilden. Auch wenn man es nicht sofort merkt, wirkt sich das negativ auf die Schlafqualität aus. Ein rechtzeitiger Wechsel kann hier viel verbessern.