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Schlafen bei Hitze: 12 Tipps für ein angenehm kühles Zuhause

Hitze in der Wohnung? Mit diesen 12 Tipps bleibt das Zuhause auch im Sommer angenehm kühl.
Sandra Rabalder
29.06.2026, 11:50

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Eine Frau schläft erschöpft auf einer Couch, ihr Kopf liegt auf einem gelben Kissen, davor ein laufender Ventilator.

Zusammenfassung

  • Wohnräume bleiben im Sommer vor allem durch richtiges Lüften am frühen Morgen oder Abend sowie durch konsequente Verschattung mit Rollläden, Markisen oder hellen Vorhängen kühler.
  • Leichte Textilien, atmungsaktive Bettwaren und Matratzen sowie das Reduzieren von Wärmequellen wie Elektrogeräten und Halogenlampen verbessern das Raum- und Schlafklima.
  • Zusätzliche Maßnahmen wie Pflanzen, feuchte Wäsche, lauwarme Duschen und gezielt eingesetzte Ventilatoren können die Hitze in Wohnung und Schlafzimmer weiter lindern.
Helles Wohnzimmer mit großer Eckcouch, vielen Kissen, Holztisch und Pflanzen, Sonnenlicht fällt durch das Fenster.

Die Sommer werden heißer, Tropennächte sind längst keine Seltenheit mehr. Während Freibad und Eissalon Abkühlung versprechen, verwandeln sich Wohnungen und Häuser oft in wahre Wärmespeicher. Die gute Nachricht: Nicht immer braucht es eine Klimaanlage, um die Temperaturen in den eigenen vier Wänden erträglicher zu machen. Oft reichen schon einige einfache Maßnahmen, um Wohnräume spürbar kühler zu halten.

1. Frühmorgens oder spätabends lüften

Wer an heißen Tagen die Fenster offen lässt, in der Hoffnung auf eine frische Brise, erreicht oft das Gegenteil. Denn sobald die Außentemperatur höher ist als jene in den Wohnräumen, gelangt zusätzliche Wärme ins Haus. Deshalb gilt: Lüften am besten frühmorgens oder spätabends. Besonders effektiv ist Querlüften über gegenüberliegende Fenster oder Türen. So kann warme Luft rasch entweichen.

2. Sonne gar nicht erst hereinlassen

Noch wichtiger als das Lüften ist die Verschattung: Außenliegende Rollläden, Raffstores oder Markisen verhindern, dass Sonnenstrahlen die Fensterscheiben aufheizen. 

Eine Frau mit lockigem Haar lässt Rollladen herunter, um Hitze im Raum zu regulieren.

Ob Rollläden, Jalousien oder Vorhänge: Die frühzeitige Beschattung trägt zu kühleren Räumen bei.

3. Vorhänge gezielt nutzen

Vorhänge können im Sommer mehr als nur dekorativ sein. Helle, leichte Stoffe reflektieren Sonnenlicht und verhindern, dass sich Räume zusätzlich aufheizen. Noch effektiver sind spezielle Thermovorhänge, die mit einer isolierenden Beschichtung ausgestattet sind. Sie halten Hitze draußen und tragen dazu bei, die Raumtemperatur auch an besonders heißen Tagen stabil zu halten.

4. Leichte Textilien für ein kühleres Zuhause

Schwere Stoffe wie Teppiche, Vorhänge oder Tagesdecken speichern Wärme und sollten im Sommer reduziert werden. Stattdessen sorgen leichte Materialien, weniger Dekoration und luftige Bettwäsche besonders im Schlafzimmer für ein angenehmeres Raumklima.

5. Leichte Decken statt Wärmestau

Auch die Bettdecke beeinflusst die Schlafqualität. Sommerdecken aus Materialien wie Tencel, Wildseide oder Kamelhaar sind leichter und helfen dabei, überschüssige Wärme abzuleiten. Wer nachts schnell schwitzt, profitiert von atmungsaktiven Materialien besonders.

Ein Mann und zwei Kinder schlafen in einem hellen Bett im Schlafzimmer, das von warmem Sonnenlicht durch Streifen auf die Wand beleuchtet wird.

Leichte Bettwäsche und atmungsaktive Materialien fördern einen erholsamen Schlaf auch in heißen Sommernächten.

6. Die Matratze nicht vergessen

Nicht nur Bettwäsche und Decke beeinflussen das Schlafklima, auch die Matratze spielt eine Rolle. Federkernmatratzen gelten aufgrund ihrer guten Luftzirkulation als besonders geeignet für warme Sommernächte. Wärme und Feuchtigkeit können besser entweichen als bei weniger atmungsaktiven Modellen. Wer sich nicht sicher ist, welche Matratze am besten dafür geeignet ist, sollte bei Experten im Fachhandel nachfragen. 

7. Natürliche Schattenspender nutzen

Bäume, Kletterpflanzen oder begrünte Pergolen können Fenster und Fassaden vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gleichzeitig verbessern sie das Mikroklima rund ums Haus und schaffen angenehmere Aufenthaltsbereiche auf Balkon oder Terrasse. Auch Zimmerpflanzen wie Aloe Vera oder Bogenhanf können zu einem besseren Raumklima beitragen: Sie filtern Schadstoffe aus der Luft, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und tragen zu einer angenehmeren Atmosphäre bei. Dies führt nicht nur zu mehr Wohlbefinden, sondern kann auch die Konzentration und Schlafqualität positiv beeinflussen. Wichtig: Behalten Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum im Blick!

Verschiedene Zimmerpflanzen, darunter Farne und eine Orchidee, stehen auf einem Holzregal und einer Fensterbank im hellen Sonnenlicht.

Zimmerpflanzen auf der Fensterbank sind nicht nur dekorativ, sondern auch Luftverbesserer.

8. Versteckte Wärmequellen ausschalten

Fernseher, Computer, Ladegeräte oder Spielkonsolen geben laufend Wärme ab. Wer Geräte nicht benötigt, sollte sie vollständig ausschalten. Das spart nicht nur Energie, sondern reduziert auch die Raumtemperatur.

9. LEDs statt Hitzestrahler

Ältere Halogenlampen entwickeln überraschend viel Wärme. Moderne LED-Leuchtmittel benötigen deutlich weniger Energie und heizen Räume wesentlich weniger auf.

10. Nasse Wäsche aufhängen

Feuchte Textilien können die Raumluft leicht abkühlen, da beim Verdunsten Wärme entzogen wird. Wer an heißen Tagen nasse Wäsche in der Wohnung aufhängt, sorgt so für einen kleinen, natürlichen Kühleffekt.

Wäsche hängt auf einem Wäscheständer in einem hellen Zimmer.

Wäschetrocknen im Innenraum nutzt den Verdunstungseffekt – eine kostenlose und umweltfreundliche Kühlmethode für heiße Tage.

11. Den Körper sanft abkühlen

Auch der eigene Körper lässt sich auf heiße Nächte vorbereiten. Lauwarme Duschen oder kühle Fußbäder helfen dabei, überschüssige Wärme abzugeben. 
Vorsicht: Kalte Duschen können zwar für den Moment erfrischend sein, wirken hingegen oft nur kurzfristig und können den Kreislauf zusätzlich belasten.

12. Ventilatoren gezielt einsetzen

Ventilatoren sind bewährte Helfer gegen Sommerhitze – kein Geheimtipp, aber dennoch oft unterschätzt. Ein gezielt eingesetzter Ventilator kann vor der Bettgehzeit für spürbare Abkühlung sorgen und die Luftzirkulation in Räumen deutlich verbessern. Allerdings sollten Ventilatoren nicht während des Schlafs laufen. Ein sanfter Luftstrom vor dem Einschlafen hilft dem Körper, sich abzukühlen – während des Schlafs kann die konstante Luftbewegung jedoch zu Verspannungen und Nackensteifheit führen. Ideal ist es, den Ventilator etwa eine Stunde vor dem Zubettgehen einzuschalten und dann auszuschalten.

Frau mit grauen Haaren liegt im Bett und schläft

Mit den richtigen Maßnahmen muss die Hitze nicht zum Feind im Schlafzimmer werden – erholsamer Schlaf ist auch in heißen Nächten möglich.

Gut schlafen trotz Sommerhitze – am einfachsten mit Hilfe von Profis

Ein angenehmes Raumklima entsteht meist durch das Zusammenspiel vieler kleiner Maßnahmen. Wer richtig lüftet, konsequent verschattet und auf atmungsaktive Materialien setzt, kann die Temperaturen in den eigenen vier Wänden oft deutlich senken. Wer noch mehr aus seinem Zuhause herausholen möchte, sollte sich persönlich beraten lassen und gezielt nach passenden Lösungen suchen. Für weitere Tipps rund um erholsamen Schlaf, Sommerdecken, Bettwäsche und Matratzen lohnt sich ein Besuch bei XXXLutz – dort findet man nicht nur Inspiration, sondern auch eine riesige Auswahl an passenden Produkten für erholsame Nächte trotz Hitze.

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