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Die Sommer werden heißer, Tropennächte sind längst keine Seltenheit mehr. Während Freibad und Eissalon Abkühlung versprechen, verwandeln sich Wohnungen und Häuser oft in wahre Wärmespeicher. Die gute Nachricht: Nicht immer braucht es eine Klimaanlage, um die Temperaturen in den eigenen vier Wänden erträglicher zu machen. Oft reichen schon einige einfache Maßnahmen, um Wohnräume spürbar kühler zu halten.

1. Frühmorgens oder spätabends lüften Wer an heißen Tagen die Fenster offen lässt, in der Hoffnung auf eine frische Brise, erreicht oft das Gegenteil. Denn sobald die Außentemperatur höher ist als jene in den Wohnräumen, gelangt zusätzliche Wärme ins Haus. Deshalb gilt: Lüften am besten frühmorgens oder spätabends. Besonders effektiv ist Querlüften über gegenüberliegende Fenster oder Türen. So kann warme Luft rasch entweichen. 2. Sonne gar nicht erst hereinlassen Noch wichtiger als das Lüften ist die Verschattung: Außenliegende Rollläden, Raffstores oder Markisen verhindern, dass Sonnenstrahlen die Fensterscheiben aufheizen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStockphoto.com/Olezzo Ob Rollläden, Jalousien oder Vorhänge: Die frühzeitige Beschattung trägt zu kühleren Räumen bei.

3. Vorhänge gezielt nutzen Vorhänge können im Sommer mehr als nur dekorativ sein. Helle, leichte Stoffe reflektieren Sonnenlicht und verhindern, dass sich Räume zusätzlich aufheizen. Noch effektiver sind spezielle Thermovorhänge, die mit einer isolierenden Beschichtung ausgestattet sind. Sie halten Hitze draußen und tragen dazu bei, die Raumtemperatur auch an besonders heißen Tagen stabil zu halten. 4. Leichte Textilien für ein kühleres Zuhause Schwere Stoffe wie Teppiche, Vorhänge oder Tagesdecken speichern Wärme und sollten im Sommer reduziert werden. Stattdessen sorgen leichte Materialien, weniger Dekoration und luftige Bettwäsche besonders im Schlafzimmer für ein angenehmeres Raumklima. 5. Leichte Decken statt Wärmestau Auch die Bettdecke beeinflusst die Schlafqualität. Sommerdecken aus Materialien wie Tencel, Wildseide oder Kamelhaar sind leichter und helfen dabei, überschüssige Wärme abzuleiten. Wer nachts schnell schwitzt, profitiert von atmungsaktiven Materialien besonders.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Leichte Bettwäsche und atmungsaktive Materialien fördern einen erholsamen Schlaf auch in heißen Sommernächten.

6. Die Matratze nicht vergessen Nicht nur Bettwäsche und Decke beeinflussen das Schlafklima, auch die Matratze spielt eine Rolle. Federkernmatratzen gelten aufgrund ihrer guten Luftzirkulation als besonders geeignet für warme Sommernächte. Wärme und Feuchtigkeit können besser entweichen als bei weniger atmungsaktiven Modellen. Wer sich nicht sicher ist, welche Matratze am besten dafür geeignet ist, sollte bei Experten im Fachhandel nachfragen. 7. Natürliche Schattenspender nutzen Bäume, Kletterpflanzen oder begrünte Pergolen können Fenster und Fassaden vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gleichzeitig verbessern sie das Mikroklima rund ums Haus und schaffen angenehmere Aufenthaltsbereiche auf Balkon oder Terrasse. Auch Zimmerpflanzen wie Aloe Vera oder Bogenhanf können zu einem besseren Raumklima beitragen: Sie filtern Schadstoffe aus der Luft, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und tragen zu einer angenehmeren Atmosphäre bei. Dies führt nicht nur zu mehr Wohlbefinden, sondern kann auch die Konzentration und Schlafqualität positiv beeinflussen. Wichtig: Behalten Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum im Blick!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStockphoto.com/Liudmila Chernetska Zimmerpflanzen auf der Fensterbank sind nicht nur dekorativ, sondern auch Luftverbesserer.

8. Versteckte Wärmequellen ausschalten Fernseher, Computer, Ladegeräte oder Spielkonsolen geben laufend Wärme ab. Wer Geräte nicht benötigt, sollte sie vollständig ausschalten. Das spart nicht nur Energie, sondern reduziert auch die Raumtemperatur. 9. LEDs statt Hitzestrahler Ältere Halogenlampen entwickeln überraschend viel Wärme. Moderne LED-Leuchtmittel benötigen deutlich weniger Energie und heizen Räume wesentlich weniger auf. 10. Nasse Wäsche aufhängen Feuchte Textilien können die Raumluft leicht abkühlen, da beim Verdunsten Wärme entzogen wird. Wer an heißen Tagen nasse Wäsche in der Wohnung aufhängt, sorgt so für einen kleinen, natürlichen Kühleffekt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStockphoto.com/Kseniia Ivanova Wäschetrocknen im Innenraum nutzt den Verdunstungseffekt – eine kostenlose und umweltfreundliche Kühlmethode für heiße Tage.

11. Den Körper sanft abkühlen Auch der eigene Körper lässt sich auf heiße Nächte vorbereiten. Lauwarme Duschen oder kühle Fußbäder helfen dabei, überschüssige Wärme abzugeben.

Vorsicht: Kalte Duschen können zwar für den Moment erfrischend sein, wirken hingegen oft nur kurzfristig und können den Kreislauf zusätzlich belasten. 12. Ventilatoren gezielt einsetzen Ventilatoren sind bewährte Helfer gegen Sommerhitze – kein Geheimtipp, aber dennoch oft unterschätzt. Ein gezielt eingesetzter Ventilator kann vor der Bettgehzeit für spürbare Abkühlung sorgen und die Luftzirkulation in Räumen deutlich verbessern. Allerdings sollten Ventilatoren nicht während des Schlafs laufen. Ein sanfter Luftstrom vor dem Einschlafen hilft dem Körper, sich abzukühlen – während des Schlafs kann die konstante Luftbewegung jedoch zu Verspannungen und Nackensteifheit führen. Ideal ist es, den Ventilator etwa eine Stunde vor dem Zubettgehen einzuschalten und dann auszuschalten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Mit den richtigen Maßnahmen muss die Hitze nicht zum Feind im Schlafzimmer werden – erholsamer Schlaf ist auch in heißen Nächten möglich.