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Warum die Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer immer gefragter wird

Schädlingsbekämpfer schützen Gesundheit & Hygiene in Wien. Moderne Ausbildung, sichere Zukunft. Jetzt mehr erfahren!
06.06.2026, 00:00

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Kleine Ratte sitzt auf gepflastertem Boden und frisst.

Schädlingsbekämpferinnen und Schädlingsbekämpfer leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung von Gesundheit, Hygiene und Lebensqualität in Wien. Ihre Arbeit erfolgt meist im Hintergrund, ist für das Funktionieren einer Großstadt jedoch unverzichtbar. Denn überall dort, wo Menschen leben, arbeiten und Lebensmittel verarbeitet werden, können auch Schädlinge auftreten. 

Der Beruf hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Moderne Schädlingsbekämpfung bedeutet heute weit mehr als die reine Bekämpfung eines akuten Befalls. Im Mittelpunkt stehen gezielte Analysen, präzise Anwendungen und nachhaltige Lösungen. 

Hohe Anforderungen an den Beruf 

Ziel ist es, Probleme nicht nur zu beseitigen, sondern deren Ursachen zu erkennen und langfristig zu vermeiden. Die Anforderungen an den Beruf sind entsprechend hoch. Fachwissen, Erfahrung und ein geschulter Blick für komplexe Zusammenhänge sind entscheidend. Jeder Einsatz erfordert eine individuelle Herangehensweise – abhängig von Schädlingsart, Umgebung und Nutzung des betroffenen Bereichs.

Was auf den ersten Blick einfach wirkt, erfordert in der Praxis fundierte Ausbildung und systematisches Vorgehen. Auch die Ausbildung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Berufsschule für Schädlingsbekämpfung befindet sich in Wien und verzeichnet steigenden Zulauf.

Mann mit Brille und Bart im Anzug steht vor einem Fenster mit Jalousien und lächelt.

„Wir sehen unsere Aufgabe darin, mit einem möglichst geringen Produkteinsatz einen möglichst großen Effekt zu erzielen,“ Mag. Peter Fiedler, Wiener Berufszweigobmann der Schädlingsbekämpfer.

Stabile Zukunftsperspektiven

Aktuell werden neun Lehrlinge ausgebildet – so viele wie noch nie zuvor. Das zeigt deutlich: Der Beruf entwickelt sich weiter und bietet stabile Perspektiven für die Zukunft. Neben der klassischen Lehre entscheiden sich auch viele für den Einstieg über den zweiten Bildungsweg. Laufende Weiterbildung ist dabei ein zentraler Bestandteil des Berufs. Neue Erkenntnisse, veränderte Rahmenbedingungen und steigende Anforderungen machen eine kontinuierliche fachliche Entwicklung notwendig. 

Schädlingsbekämpfung ist heute ein hoch qualifizierter Dienstleistungsberuf, der technisches Verständnis, praktisches Know-how und Verantwortungsbewusstsein vereint – und gerade in einer wachsenden Stadt wie Wien als krisensicher gilt. 

Prävention und gezieltes Handeln im Fokus 

Moderne Schädlingsbekämpfung folgt einem klaren Grundsatz: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Anstelle pauschaler Maßnahmen stehen gezielte, fachlich abgestimmte Anwendungen im Vordergrund. Im privaten Bereich können einfache Maßnahmen helfen, das Risiko eines Befalls zu reduzieren. Dazu zählen etwa die richtige Lagerung von Lebensmitteln, regelmäßige Kontrolle von Vorräten sowie Sauberkeit in sensiblen Bereichen. 

Dennoch zeigt die Praxis: Viele Situationen sind komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Gerade bei hartnäckigen oder wiederkehrenden Problemen ist die Unterstützung durch Fachbetriebe entscheidend. Diese erkennen die Ursachen, wählen geeignete Methoden und setzen Maßnahmen gezielt und nachhaltig um.

Leere Parkbank aus Holz mit schwarzem Metallgestell neben einem Mülleimer mit Holzverkleidung auf gepflastertem Weg im Freien.

Moderne Schädlingsbekämpfung sorgt dafür, dass unliebsame Gäste nicht überhand nehmen.

Nachhaltige Lösungen schaffen

In Unternehmen – insbesondere in Gastronomie und Lebensmittelbetrieben – ist die regelmäßige fachliche Betreuung heute Standard. Präventive Kontrollen und dokumentierte Maßnahmen tragen dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen und größere Probleme zu vermeiden. Bestimmte Schädlinge stellen auch besondere Anforderungen. Pharaoameisen etwa leben verborgen und bilden weit verzweigte Kolonien. Bettwanzen sind schwer zu entdecken und verbreiten sich häufig unbemerkt. In solchen Fällen ist ein systematisches, professionelles Vorgehen unerlässlich. 

Moderne Schädlingsbekämpfung bedeutet daher vor allem eines: frühzeitig handeln, gezielt vorgehen und nachhaltige Lösungen schaffen – durch qualifizierte Fachkräfte, die wissen, worauf es ankommt.

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