Verdrängung

Viele Menschen glauben, Unfälle passieren nur den anderen. Genau dieses Denken ist das größte Risiko.

Alltag

Die meisten Unfälle passieren nicht beim Extremsport, sondern beim ganz normalen Tun. Beim Gehen, im Haushalt, mit dem Rad.

Tempo

E-Bikes und E-Scooter haben den Alltag schneller

gemacht. Geschwindigkeit trifft auf Routine und das ist eine gefährliche Mischung.

Folgen

Über den Unfall wird viel gesprochen. Was danach kommt, bleibt oft unbeachtet. Kommt es zu Invalidität, brechen Einkommen weg und laufende Kosten bleiben. Genau diese finanziellen Folgen belasten am meisten.

Vorsorge

Private Vorsorge ist kein Luxus. Sie ist die Absicherung für den Moment, in dem sich das Leben plötzlich ändert.