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Top-Reiseschutz der Wiener Städtischen

Reiseversicherung im Vergleich: Welche Leistungen bieten Reise-Komplettschutz und Stornoschutz? Alle Kosten, Vorteile und digitale Services im Überblick.
13.06.2026, 00:00

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Liegen am Strand unter einem Sonnenschirm

PLUS RISK Reise-Komplettschutz

  • Stornoversicherung ohne Selbstbehalt für Einzelpersonen bis 5.000 Euro und Familien bis 12.000 Euro 
  • Auslandsreise-Krankenversicherung mit 100 Prozent Kostenübernahme 
  • SOS-Rückholdienst: 100 Prozent Kostenübernahme bei notwendiger Rückholung ins Heimatland
  • Reisegepäckschutz bis 2.000 Euro (Einzelperson) bzw. 4.000 Euro (Familie) Reisehaftpflicht bis 100.000 Euro
  • Verspätungsschutz zwischen 200 und 400 Euro
  • Kosten für eine Familie mit Reisepreis 2.500 Euro: 
    • Europareise 202 Euro
    • Fernreise 282 Euro.

PLUS RISK Reise-Stornoschutz 

  • Stornoversicherung ohne Selbstbehalt bis zu einem Reisepreis von 10.000 Euro
  • Erweiterter Stornoschutz mit 20 Prozent Selbstbehalt bei einer Vielzahl von Gründen, etwa Absage einer Hochzeit, Nichtbestehen von Prüfungen oder Nachbarschaftshilfe im Katastrophenfall
  • Bei Reiseabbruch Übernahme von 100 Prozent der Kosten
  • Kosten für eine Familie mit Reisepreis 2.500 Euro: 
    • 152 Euro.

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