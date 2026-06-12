Top-Reiseschutz der Wiener Städtischen

Die losleben-App der Wiener Städtischen macht die Reiseversicherung digital. Verträge einsehen, Rechnungen hochladen oder Schäden melden: Das alles ist mit wenigen Klicks erledigt, auch kurz vor dem Abflug. Im Ernstfall sind wichtige Unterlagen rasch verfügbar, Belege können direkt hochgeladen werden. Das spart Zeit und macht den Versicherungsschutz auch unterwegs einfacher nutzbar. Die App gilt laut Nutzerbewertungen als die bestgeratete Versicherungs- App Österreichs und ist für Android und iOS verfügbar.