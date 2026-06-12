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Top-Reiseschutz der Wiener Städtischen
Reiseversicherung im Vergleich: Welche Leistungen bieten Reise-Komplettschutz und Stornoschutz? Alle Kosten, Vorteile und digitale Services im Überblick.
PLUS RISK Reise-Komplettschutz
- Stornoversicherung ohne Selbstbehalt für Einzelpersonen bis 5.000 Euro und Familien bis 12.000 Euro
- Auslandsreise-Krankenversicherung mit 100 Prozent Kostenübernahme
- SOS-Rückholdienst: 100 Prozent Kostenübernahme bei notwendiger Rückholung ins Heimatland
- Reisegepäckschutz bis 2.000 Euro (Einzelperson) bzw. 4.000 Euro (Familie) Reisehaftpflicht bis 100.000 Euro
- Verspätungsschutz zwischen 200 und 400 Euro
- Kosten für eine Familie mit Reisepreis 2.500 Euro:
- Europareise 202 Euro
- Fernreise 282 Euro.
PLUS RISK Reise-Stornoschutz
- Stornoversicherung ohne Selbstbehalt bis zu einem Reisepreis von 10.000 Euro
- Erweiterter Stornoschutz mit 20 Prozent Selbstbehalt bei einer Vielzahl von Gründen, etwa Absage einer Hochzeit, Nichtbestehen von Prüfungen oder Nachbarschaftshilfe im Katastrophenfall
- Bei Reiseabbruch Übernahme von 100 Prozent der Kosten
- Kosten für eine Familie mit Reisepreis 2.500 Euro:
- 152 Euro.
Die losleben-App der Wiener Städtischen macht die Reiseversicherung digital. Verträge einsehen, Rechnungen hochladen oder Schäden melden: Das alles ist mit wenigen Klicks erledigt, auch kurz vor dem Abflug. Im Ernstfall sind wichtige Unterlagen rasch verfügbar, Belege können direkt hochgeladen werden. Das spart Zeit und macht den Versicherungsschutz auch unterwegs einfacher nutzbar. Die App gilt laut Nutzerbewertungen als die bestgeratete Versicherungs- App Österreichs und ist für Android und iOS verfügbar.