Schutz fürs Zuhause: Die vier wichtigsten Versicherungsfragen

Die Klimaveränderung stellt Immobilienbesitzer zunehmend vor Herausforderungen: Im Frühjahr und Herbst sorgt Starkregen immer wieder für überschwemmte Keller, während Trockenheit im Sommer die Brandgefahr erhöht. Große Schneemassen, wie sie zuletzt in Osttirol oder Kärnten verzeichnet wurden, belasten Dächer und lösen teils gefährliche Lawinen aus. „Allein in Österreich gibt es Jahr für Jahr über eine Million Schadensfälle in den Bereichen Haushalt oder Eigenheim“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. Doch welche Versicherungen braucht es und worauf sollte man beim Abschluss achten, um wirklich umfassend geschützt zu sein?

1. Welche Versicherungen schützen die eigenen vier Wände?

Ein Eigenheim oder eine Wohnung sind nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine bedeutende Investition. Umso wichtiger ist es, diesen Wert gut abzusichern. „Wer sein Zuhause umfassend schützen möchte, sollte neben der Haushaltsversicherung auch eine Eigenheimversicherung in Betracht ziehen“, empfiehlt Wendler. Dabei schützt die Haushaltsversicherung den eigenen Hausrat vor Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Einbruchdiebstahl.

Zusätzlich umfasst diese eine Privathaftpflichtversicherung, die bei Schäden an Dritten einspringt. „Viele unterschätzen, wie schnell ein kleiner Unfall große finanzielle Folgen haben kann – sei es ein umgestoßener Fernseher beim Nachbarn oder ein Missgeschick beim Sport“, betont Wendler. Für die Bausubstanz eines Einfamilienhauses selbst sorgt die Eigenheimversicherung. Sie bietet Schutz vor Schäden durch Naturkatastrophen, Brand, Leitungswasser und Sturm. Wer zudem moderne Technologien wie eine Photovoltaikanlage oder eine E-Ladestation installiert, sollte auch über spezielle Zusatzmodule zur Basisdeckung nachdenken, die diese gezielt schützen.