Haushalt, Freizeit, Sport – das Risiko im Griff

Vergangenes Jahr mussten 804.000 Menschen nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden – das sind mehr als 2.200 Personen täglich. Drei Viertel dieser Unfälle passierten in der Freizeit, im Haushalt oder beim Sport – also dort, wo die gesetzliche Unfallversicherung nicht greift. Diese deckt lediglich die Folgen bei Unfällen am Arbeitsplatz und in der Schule bzw. auf dem direkten Weg dorthin und nach Hause. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Viele unterschätzen die finanziellen Folgen eines Freizeitunfalls. Gerade bei dauerhafter Invalidität entstehen oft hohe Kosten, die die gesetzliche Sozialversicherung nicht übernimmt.“