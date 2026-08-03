Wie Sonja Simonitsch Führungskräfte professionell begleitet

In vielen Unternehmen steigen Tempo, Verantwortung und Erwartungsdruck kontinuierlich. Führungskräfte stehen häufig vor komplexen Entscheidungen, hoher mentaler Belastung und dem Anspruch, auch unter Dauerstress handlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig wächst das Interesse an diskreten Begleitformaten, die bei Reflexion, Stressbewältigung und persönlicher Standortbestimmung unterstützen. Die österreichische Anbieterin Sonja Maria Simonitsch arbeitet mit ihrem Unternehmen HypnoSM im Bereich mentaler Begleitung. Ihr Angebot richtet sich insbesondere an Führungskräfte, Selbstständige und Personen mit hoher beruflicher Verantwortung.

Begleitung bei beruflicher Belastung und Entscheidungsdruck Im Zentrum der Arbeit von Sonja Simonitsch stehen Gespräche über aktuelle berufliche und persönliche Belastungssituationen. Dazu zählen etwa hoher Entscheidungsdruck, anhaltende Stressphasen, innere Unruhe oder der Wunsch nach mehr Klarheit in komplexen beruflichen Situationen. Die Begleitung versteht sich laut Anbieterin ausdrücklich nicht als Psychotherapie oder medizinische Behandlung, sondern als Angebot zur Reflexion und Orientierung im beruflichen Alltag. Ziel ist es, Denk- und Reaktionsmuster bewusster wahrzunehmen und neue Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Belastungen zu entwickeln.

Wie eine Sitzung konkret abläuft Eine Sitzung beginnt in der Regel mit einem strukturierten Vorgespräch, in dem aktuelle Themen, Belastungen und Ziele gemeinsam eingeordnet werden. Dabei wird zunächst besprochen, welche Situationen als besonders herausfordernd erlebt werden und welche Ziele die Begleitung verfolgt. Im Anschluss kommen verschiedene Gesprächs- und Entspannungsmethoden sowie hypnotisch unterstützte Entspannungsverfahren zum Einsatz. Nach Angaben der Anbieterin werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei in einen Zustand tiefer Entspannung und fokussierter Aufmerksamkeit begleitet. Sie bleiben während des gesamten Prozesses ansprechbar und behalten die Kontrolle über das Geschehen. In diesem Zustand richtet sich der Fokus verstärkt auf innere Prozesse wie Gedankenmuster, emotionale Reaktionen und gewohnte Verhaltensweisen im Umgang mit Stress. Ziel ist es, diese bewusster wahrzunehmen und neue Perspektiven für den Umgang mit beruflichen Herausforderungen zu entwickeln. Die Begleitung erfolgt ausschließlich im Einzelsetting und wird individuell auf die jeweilige Situation abgestimmt.

Wachsende Nachfrage nach mentaler Entlastung im Management Im Management- und Selbstständigenbereich steigt die Nachfrage nach Angeboten, die über klassische Weiterbildungsformate hinausgehen und stärker auf persönliche Reflexion und Stressregulation ausgerichtet sind. Dabei geht es zunehmend um den Umgang mit dauerhaft hoher Verantwortung, ständiger Erreichbarkeit und komplexen Entscheidungsprozessen im Arbeitsalltag. Fachleute betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer klaren Abgrenzung solcher Begleitangebote von medizinischer oder psychotherapeutischer Behandlung.