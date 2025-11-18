Warum ein Investment in Eigentum eine sichere Geldanlage ist

Volatile Finanzmärkte, steigende Inflation, geopolitische Spannungen – kein Wunder, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung und der Wunsch nach sicheren Möglichkeiten, Geld anzulegen, stetig wächst. Wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Hafen für Ihr Kapital sind, lohnt es sich in eine Vorsorgewohnung zu investieren. Denn Immobilien sind aufgrund der langfristigen Wertsteigerung grundsätzlich eine beliebte und sinnvolle Form der Kapitalanlage. Warum das so ist, ist schnell erklärt: Das eingesetzte Kapital ist vor Inflationsverlusten geschützt und verliert somit nicht an Wert (Realwert) und der Eintrag ins Grundbuch garantiert die gesetzliche Sicherheit. Anders als bei vielen anderen Investments können Sie sich beim Kauf einer Vorsorgewohnung darauf verlassen, dass Sie stabile Werte erwerben und Ihr Eigentum durch die Eintragung im Grundbuch gesichert ist. Neben soliden Renditen punktet eine Vorsorgewohnung auch mit steuerlichen Vorteilen und einem klar kalkulierbaren Risiko.

Welche gesetzlichen Regelungen gibt es für eine Vorsorgewohnung? Damit Sie die steuerlichen Vorteile einer Vorsorgewohnung voll ausschöpfen können, müssen einige gesetzliche Voraussetzungen erfüllt werden: Vermietung statt Eigennutzung: Die Wohnung muss zu Anlagezwecken gekauft und vermietet werden. Das heißt, sobald die monatlichen Raten des Darlehens für die Finanzierung der Immobilie abbezahlt wurden, profitieren Sie von den Mieteinkünften. Planrechnung als Nachweis: Für steuerliche Zwecke ist eine Planrechnung erforderlich, die belegt, dass die Wohnung tatsächlich vermietet wird. Tipp: Bei einer Raiffeisen Vorsorge Wohnung wird die Erstellung dieser Planrechnung für Sie übernommen. Langfristiger Überschuss: Innerhalb von 25 Jahren muss die Vermietung einen Überschuss erzielen. Das bedeutet konkret, dass Ihre Einnahmen aus der Vermietung mindestens 1 Euro höher sein müssen als Ihre Aufwände (z.B. Zinsen, Abschreibung und Instandhaltung).

Warum Sie in eine Vorsorgewohnung investieren sollten Eine Vorsorgewohnung ist mehr als nur eine Immobilie: Sie ist eine Investition in Ihre finanzielle Zukunft. Die Wohnung wird gekauft, um anschließend für mehrere Jahre vermietet zu werden und sorgt mit laufenden Mieteinnahmen für ein zusätzliches finanzielles Plus – Jahr für Jahr. Somit stellt eine Vorsorgewohnung eine ideale Basis dar und sichert wertvolle Ersparnisse für die Pension. Alle Vorteile einer Vorsorgewohnung auf einen Blick: Steuervorteil: Beim Immobilienkauf können Sie sich die Umsatzsteuer rückerstatten lassen. Diese beträgt bei Vorsorgewohnungen in der Regel etwa zwischen 40.000 und 60.000 Euro.

Stetige Einnahmen: Eines ist sicher: Die Nachfrage nach Mietwohnungen wächst fortlaufend. Mit den regelmäßigen Mieteinnahmen können Sie stabile Erträge erzielen und beispielsweise direkt den Kredit für die Vorsorgewohnung zurückzahlen.

Schutz vor Inflation: Die Mieterträge sind inflationsgeschützt – so bleibt Ihr Einkommen auch in Zukunft wertbeständig.

Teilfinanzierung durch Mieteinnahmen: Ca. ein Drittel des Kaufpreises wird über die Miete finanziert.

Warum das „ Rundum-Sorglos-Paket “ der Raiffeisen Vorsorge Wohnung so attraktiv ist Die Traumimmobilie ist gekauft – und was nun? Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung bleibt auch nach dem erfolgreichen Investment in eine Vorsorgewohnung als verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Von der Vermittlung der Einheiten bis zur Schlüsselübergabe an die neuen Mieter:innen: Sie müssen sich um Nichts kümmern, denn das ist Bestandteil des Dienstleistungsumfangs. Darum überzeugt das „Rundum-Sorglos-Paket“ mit Mietenpool: kein organisatorischer Aufwand

Schutz vor Leerstand

regelmäßige Einkünfte aus der Vermietung

Vermögensschutz vor Inflation

Steuervorteile und Zusatzeinkommen durch Vermietung

Vorsorgewohnung in Korneuburg: Grün wohnen, stadtnah investieren Korneuburg ist ein Geheimtipp für all jene, die im Grünen leben, aber die Nähe zu Wien nicht missen möchten. Nur wenige Fahrminuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt, eröffnet sich für Pendler:innen und Familien die Möglichkeit, in ruhiger Lage mit hoher Lebensqualität und ausgezeichneter öffentlicher Anbindung zu wohnen. Genau hier entsteht das neue Projekt KORNEUM, das ein zukunftsträchtiges Investment mit hoher Nachfrage garantiert. Die zentrale Lage, nur drei Gehminuten vom Stadtzentrum und fünf Gehminuten vom Bahnhof Korneuburg entfernt, macht es besonders attraktiv. Das Neubauprojekt umfasst sechs Häuser mit insgesamt 135 Wohneinheiten und einer exklusiven Villa, allesamt mit Balkon, Loggia, Terrasse oder Garten und 182 Stellplätzen. Großzügige Grünflächen rund um die Wohnhausanlagen bewahren einen dörflichen Charakter. Die hochwertige Ausstattung mit Eichenparkett, 3-fach verglasten Fenstern, elektrischen Außenjalousien und Küchen mit Miele-Geräten zeugen von erstklassiger Wertigkeit der Immobilie.

1 - 5 Zimmer

Wohnfläche zwischen 40 und 112 m²

jede Wohneinheit verfügt über eine Freifläche

geplante Fertigstellung: drittes Quartal 2027

Entdecken Sie weitere aktuelle Mietenpool-Projekte in Wien:

2 - 3 Zimmer

Wohnfläche zwischen 37 und 80 m²

nahe Yppenplatz und U6 Alser Straße

hochwertige Ausstattung

ein „ klima.aktiv – Zertifikat “ wird angestrebt

3 Zimmer

Wohnfläche zwischen 80 und 88 m²

großzügige Freiflächen

Nähe U1 Kagran

ruhige Lage im Grünen: fußläufig zur Alten Donau

hochwertige Küchen samt Miele-Geräten

1 - 4 Zimmer

Wohnfläche zwischen 38 und 118 m²

nur 4 Gehminuten zur U1 Kagraner Platz

Nähe Alte Donau und Donauzentrum

nachhaltige Bauweise mit ÖGNI Gold-Vorzertifikat für nachhaltige Wohngebäude

bereits fertiggestellt

