Wohin entwickelt sich der Immobilienmarkt in Wien? Die letzten Jahre haben gezeigt: Wohneigentum in Wien bleibt begehrt. Die Prioritäten der Käufer:innen haben sich allerdings verschoben: Während früher vor allem die Nähe zum Zentrum entscheidend war, stehen heute Faktoren wie Wohnqualität, Naturbezug, Nachhaltigkeit und gute Anbindung im Vordergrund. Laut Immobilien-Expert:innen sind besonders jene Gebiete im Aufschwung, die beides kombinieren: eine ruhige Wohnumgebung mit hoher Lebensqualität und gleichzeitig kurze Wege in die Innenstadt. Das gilt nicht nur für Wiens 22. Bezirk, die Donaustadt, sondern auch für Orte im Speckgürtel wie Deutsch-Wagram.

Eigentumswohnung kaufen in Deutsch-Wagram: Wohnen mit Weitblick Warum Deutsch-Wagram so beliebt ist Deutsch-Wagram zählt zu den begehrtesten Wohnorten im Speckgürtel. Nur wenige Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt, bietet die Stadtgemeinde die ideale Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Nähe. Mit der Bahn erreicht man die U1 Leopoldau in nur sechs Minuten und die Wiener Innenstadt in rund 20 Minuten. Für Pendler:innen ein unschlagbares Argument. Neben der Anbindung überzeugt Deutsch-Wagram mit hoher Lebensqualität: Spaziergänge im Grünen, kurze Wege zu Nahversorgern und eine stetig wachsende Infrastruktur machen den Ort für Familien, Singles und Paare gleichermaßen attraktiv. Das Wohnprojekt „Bahnhofstraße 58+60, 2232 Deutsch-Wagram“ Direkt in der Bahnhofstraße 58+60 setzt Raiffeisen Wohnbau mit dem Quality-Living-Projekt neue Maßstäbe. Zwei moderne Wohnbauten bieten 46 Eigentumswohnungen mit Größen von ca. 50 bis 105 m² – perfekt zugeschnitten auf unterschiedliche Lebensphasen.

Alle Wohnungen verfügen über Freiflächen wie Balkon, Loggia, Terrasse oder Garten. Besonders reizvoll ist der gemeinschaftliche Garten mit altem Kastanienbestand, der dem Projekt ein unverwechselbares Flair verleiht. Die Architektur verbindet klare Linien mit natürlichen Materialien: Lärchenholzakzente an der Fassade sorgen für Wärme und Eleganz.

Bahnhofstraße 58+60: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick 46 Eigentumswohnungen

Wohnflächen von ca. 50 bis 105 m²

Jede Einheit mit Balkon, Loggia, Terrasse oder Eigengarten

Gemeinschaftsgarten mit Kastanienbestand

Echtholzparkett, Fußbodenheizung, Raffstores/Rollläden

Energieeffiziente Bauweise, Vorbereitung für Klimaanlagen

E-Ladestationen und Fahrradabstellplätze

Direkte Bahnanbindung: 6 Minuten zur U1 Leopoldau

Wohnung kaufen in Wien Donaustadt: Urban & naturnah zugleich Die Donaustadt als Wachstumsbezirk Der 22. Wiener Bezirk zählt zu den am stärksten wachsenden Wohngegenden der Hauptstadt. Die Gründe liegen auf der Hand: viel Grün, die Nähe zur Donauinsel, moderne Infrastruktur und eine perfekte Anbindung an die U1. Gleichzeitig ist die Donaustadt ein Bezirk im Wandel: Urbanes Leben trifft hier auf Erholung im Grünen. Neue Wohnprojekte entstehen, die nicht nur funktional, sondern auch nachhaltig gedacht sind.

Das Wohnprojekt „Klenaugasse 3, 1220 Wien“ In der Klenaugasse 3, nahe der U1 Kagraner Platz, realisierte Raiffeisen Wohnbau ein Wohnprojekt, das urbane Eleganz mit Nachhaltigkeit verbindet. Insgesamt sind hier 23 Eigentumswohnungen und 5 Townhäuser entstanden, die von Singlewohnungen bis zu familiengerechten Einheiten reichen.

Top: Die Wohnungen bieten direkten Zugang zu Terrassen, Balkonen, Loggien oder Eigengärten, die Townhäuser vermitteln das Lebensgefühl eines „Hauses mit Garten“.

Klenaugasse 3: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick 23 Eigentumswohnungen und 5 Townhäuser

Wohnflächen von ca. 30 bis 120 m²

Alle Einheiten mit Loggia, Balkon, Terrasse oder Eigengarten

Nachhaltigkeit: Fernwärme & Photovoltaik

Tiefgarage mit 17 Stellplätzen, E-Ladestationen

Kleinkinderspielplatz im Innenhof

Direkte Bahnanbindung: 5 Minuten zur U1 Kagraner Platz