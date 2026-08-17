Von Alltagspflege bis Nischenduft: Die besten Beauty-Shops in Österreich 2026 im Vergleich

Der Beauty-Handel im Internet ist in Österreich inzwischen kaum noch überschaubar. Neben klassischen Parfümerien mit Filialen in den Innenstädten gibt es reine Online-Shops mit einem riesigen Sortiment. Hinzu kommen spezialisierte Anbieter, die Marken führen, die viele nur aus dem Urlaub kennen, sowie Drogerien, bei denen ohnehin ein großer Teil der täglichen Pflege gekauft wird. Nach Österreich liefern sie heute fast alle. Trotzdem lassen sich die Angebote nur schwer miteinander vergleichen.

Für diesen Vergleich wurden sieben Shops, die nach Österreich liefern, nach denselben sieben Kriterien genauer unter die Lupe genommen. Für den kompletten Warenkorb fällt die Empfehlung auf Douglas, für speziellere Wünsche kommen aber auch andere Anbieter infrage.

Nach diesen Kriterien wurden die Shops bewertet

Ein Beauty-Shop ist weit mehr als eine einfache Preisliste. Entscheidend ist, ob Sie Ihre Wunschmarken finden und sich im Shop gut zurechtfinden. Auch die Versandkosten nach Österreich und die Rückgabemöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle. Erst das Zusammenspiel dieser Punkte entscheidet darüber, ob eine Bestellung wirklich überzeugt. Deshalb basiert der Vergleich auf sieben Kriterien:

Sortiment: Wie breit ist das Angebot für Parfum, Make-up, Gesichts- und Körperpflege?

Markenvielfalt: Wie viele und welche Marken sind vertreten, von der Drogerie bis zum Prestige-Label?

Luxus- und Nischenauswahl: Gibt es Marken abseits des Mainstreams, und wie kuratiert ist diese Auswahl?

Benutzerfreundlichkeit: Wie gut funktionieren Suche, Filter und Bestellvorgang?

Services: Beratung, Proben, Treueprogramm, Click & Collect, Rückgabe.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Preisniveau im Verhältnis zu Auswahl, Versandkonditionen und Leistungen.

Besonderheiten: Was hat dieser Shop, was andere nicht haben?

Die besten Beauty-Shops in Österreich 2026 im Überblick

Shop Empfohlen für Sortiment & Marken Premium & Nische Services Versand nach Österreich Douglas Der komplette Beauty-Einkauf Parfum, Make-up und Pflege, bis zu 1.500 Marken Prestige-Marken und ausgewählte Nischendüfte Filialen, Beratung, Beauty Card, Click & Collect Gratis ab 39,95 €, sonst 4,95 €, Lieferung in die Filiale ohne Mindestbestellwert Niche Beauty Nischendüfte und Luxuspflege Kuratiertes Premium-Sortiment Spezialist für exklusive Marken 2 Gratisproben, THE CLUB Gratis ab Mindestbestellwert, Lieferzeit 2 bis 4 Werktage parfumdreams Große Auswahl zum guten Preis Breite Markenauswahl über alle Beauty-Kategorien Premium- und ausgewählte Nischenmarken 180 Tage Rückgaberecht, Gratisproben Gratis ab 29 €, sonst 3,50 € Notino Besonders große Auswahl Sehr tiefes Sortiment, rund 1.500 Marken Eigener Bereich für Nischendüfte Store in Wien, rund 1.000 Abholstationen Lieferung in ca. 3 Werktagen Flaconi Schneller Online-Kauf Übersichtliche Auswahl, mehr als 600 Marken Premium- und ausgewählte Nischenmarken 120 Tage Rückgaberecht, bis zu 2 Gratisproben Gratis ab 29 €, sonst 3,90 €, Lieferung in ca. 2 Werktagen Marionnaud Beauty-Beratung vor Ort Premium- und Exklusivmarken, über 10.000 Produkte Schwerpunkt auf Prestige-Beauty Rund 70 Filialen, Beauty-Services, Vorteilskarte Click & Collect, Versand je nach Bestellwert BIPA Beauty für den Alltag Drogerie, Pflege und Make-up, dazu Eigenmarken Fokus auf bekannte Alltagsmarken Dichtes Filialnetz, Click & Collect, jö Bonus Club Gratis ab 49 €, sonst 3,95 €

Angaben Stand Juli 2026, ohne Gewähr. Versandkonditionen, Sortimente und Aktionen ändern sich laufend. Ein Blick in den jeweiligen Shop lohnt sich vor der Bestellung.

Die sieben Shops im Detail

Sieben Shops, sortiert danach, wofür sie sich am besten eignen. Wer Parfum online kaufen möchte, achtet vor allem auf Marken- und Nischenauswahl. Wer Kosmetik online bestellen will, schaut eher auf Sortimentsbreite, Preisniveau und Beratung.