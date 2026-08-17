Von Alltagspflege bis Nischenduft: Die besten Beauty-Shops in Österreich 2026 im Vergleich
Der Beauty-Handel im Internet ist in Österreich inzwischen kaum noch überschaubar. Neben klassischen Parfümerien mit Filialen in den Innenstädten gibt es reine Online-Shops mit einem riesigen Sortiment. Hinzu kommen spezialisierte Anbieter, die Marken führen, die viele nur aus dem Urlaub kennen, sowie Drogerien, bei denen ohnehin ein großer Teil der täglichen Pflege gekauft wird. Nach Österreich liefern sie heute fast alle. Trotzdem lassen sich die Angebote nur schwer miteinander vergleichen.
Für diesen Vergleich wurden sieben Shops, die nach Österreich liefern, nach denselben sieben Kriterien genauer unter die Lupe genommen. Für den kompletten Warenkorb fällt die Empfehlung auf Douglas, für speziellere Wünsche kommen aber auch andere Anbieter infrage.
Nach diesen Kriterien wurden die Shops bewertet
Ein Beauty-Shop ist weit mehr als eine einfache Preisliste. Entscheidend ist, ob Sie Ihre Wunschmarken finden und sich im Shop gut zurechtfinden. Auch die Versandkosten nach Österreich und die Rückgabemöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle. Erst das Zusammenspiel dieser Punkte entscheidet darüber, ob eine Bestellung wirklich überzeugt. Deshalb basiert der Vergleich auf sieben Kriterien:
- Sortiment: Wie breit ist das Angebot für Parfum, Make-up, Gesichts- und Körperpflege?
- Markenvielfalt: Wie viele und welche Marken sind vertreten, von der Drogerie bis zum Prestige-Label?
- Luxus- und Nischenauswahl: Gibt es Marken abseits des Mainstreams, und wie kuratiert ist diese Auswahl?
- Benutzerfreundlichkeit: Wie gut funktionieren Suche, Filter und Bestellvorgang?
- Services: Beratung, Proben, Treueprogramm, Click & Collect, Rückgabe.
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Preisniveau im Verhältnis zu Auswahl, Versandkonditionen und Leistungen.
- Besonderheiten: Was hat dieser Shop, was andere nicht haben?
Die besten Beauty-Shops in Österreich 2026 im Überblick
|Shop
|Empfohlen für
|Sortiment & Marken
|Premium & Nische
|Services
|Versand nach Österreich
|Douglas
|Der komplette Beauty-Einkauf
|Parfum, Make-up und Pflege, bis zu 1.500 Marken
|Prestige-Marken und ausgewählte Nischendüfte
|Filialen, Beratung, Beauty Card, Click & Collect
|Gratis ab 39,95 €, sonst 4,95 €, Lieferung in die Filiale ohne Mindestbestellwert
|Niche Beauty
|Nischendüfte und Luxuspflege
|Kuratiertes Premium-Sortiment
|Spezialist für exklusive Marken
|2 Gratisproben, THE CLUB
|Gratis ab Mindestbestellwert, Lieferzeit 2 bis 4 Werktage
|parfumdreams
|Große Auswahl zum guten Preis
|Breite Markenauswahl über alle Beauty-Kategorien
|Premium- und ausgewählte Nischenmarken
|180 Tage Rückgaberecht, Gratisproben
|Gratis ab 29 €, sonst 3,50 €
|Notino
|Besonders große Auswahl
|Sehr tiefes Sortiment, rund 1.500 Marken
|Eigener Bereich für Nischendüfte
|Store in Wien, rund 1.000 Abholstationen
|Lieferung in ca. 3 Werktagen
|Flaconi
|Schneller Online-Kauf
|Übersichtliche Auswahl, mehr als 600 Marken
|Premium- und ausgewählte Nischenmarken
|120 Tage Rückgaberecht, bis zu 2 Gratisproben
|Gratis ab 29 €, sonst 3,90 €, Lieferung in ca. 2 Werktagen
|Marionnaud
|Beauty-Beratung vor Ort
|Premium- und Exklusivmarken, über 10.000 Produkte
|Schwerpunkt auf Prestige-Beauty
|Rund 70 Filialen, Beauty-Services, Vorteilskarte
|Click & Collect, Versand je nach Bestellwert
|BIPA
|Beauty für den Alltag
|Drogerie, Pflege und Make-up, dazu Eigenmarken
|Fokus auf bekannte Alltagsmarken
|Dichtes Filialnetz, Click & Collect, jö Bonus Club
|Gratis ab 49 €, sonst 3,95 €
Angaben Stand Juli 2026, ohne Gewähr. Versandkonditionen, Sortimente und Aktionen ändern sich laufend. Ein Blick in den jeweiligen Shop lohnt sich vor der Bestellung.
Die sieben Shops im Detail
Sieben Shops, sortiert danach, wofür sie sich am besten eignen. Wer Parfum online kaufen möchte, achtet vor allem auf Marken- und Nischenauswahl. Wer Kosmetik online bestellen will, schaut eher auf Sortimentsbreite, Preisniveau und Beratung.
1. Douglas
Empfohlen für: Parfum, Make-up und Pflege in einer Bestellung, ohne auf Beratung zu verzichten.
Was Douglas auszeichnet:
- Breites Sortiment: Das Sortiment umfasst bis zu 1.500 Marken. Dazu gehören Luxusmarken wie Yves Saint Laurent, Chanel oder Charlotte Tilbury ebenso wie Rituals und viele bekannte Drogeriemarken.
- Eigene Themenwelten: Douglas führt koreanische Hautpflege von Marken wie COSRX, Beauty of Joseon, Anua oder Missha. Ergänzt wird das Angebot durch vegane Kosmetik und zertifizierte Naturkosmetik. Wer K-Beauty oder vegane Pflege sucht, muss dafür nicht in einen Spezialshop wechseln.
- Originalware: Douglas bezieht die Produkte direkt über die Marken und autorisierte Distributoren. Bei Pflege und Duft, wo Haltbarkeit und Chargen eine Rolle spielen, ist das ein handfestes Argument.
- Filialen und Onlineshop: Die Lieferung in eine österreichische Filiale ist ohne Mindestbestellwert kostenlos und dauert ein bis drei Werktage. Ist der Artikel vor Ort vorrätig, liegt die Bestellung oft schon nach ein bis zwei Stunden bereit. Zurückgeben lassen sich Onlinekäufe ebenfalls in der Filiale.
- Beratung online und im Store: Der Parfumfinder unterstützt Sie online bei der Wahl des passenden Dufts. In ausgewählten Filialen können Sie zudem eine Hautanalyse mit Messgerät sowie eine kostenlose Make-up- und Pflegeberatung in Anspruch nehmen.
- Preis-Leistung: Versand nach Hause ab 39,95 Euro gratis, darunter 4,95 Euro. Zusätzlich bietet die Beauty Card Punkte, Direktrabatte und ab einem Bestellwert von zehn Euro zwei Gratisproben.
Douglas ist im Vergleich nicht immer der günstigste Anbieter. Wer Wert auf ein breites Sortiment, Beratung sowie die Verbindung von Online-Shop und Filiale legt, bekommt hier jedoch ein Gesamtpaket, das viele andere Händler nicht bieten.
2. Niche Beauty
Empfohlen für: Wer bewusst etwas sucht, das nicht in jedem Badezimmer steht.
Was Niche Beauty auszeichnet:
- Kuratiertes Sortiment: Das Unternehmen wurde 2011 in Hamburg gegründet. Von Anfang an lag der Fokus auf internationalen Nischen- und Luxusmarken, die in Österreich oft nur schwer erhältlich sind.
- Neue Marken entdecken: Das Sortiment ist bewusst überschaubar. Dadurch entdecken Sie leichter Marken, die in sehr großen Shops oft untergehen.
- Hochwertiges Einkaufserlebnis: Jede Bestellung wird sorgfältig verpackt. Außerdem erhalten Sie zwei frei wählbare Gratisproben und profitieren mit THE CLUB von Punkten und weiteren Vorteilen.
- Internationale Erfahrung: Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seit der Gründung mehr als eine Million Kundinnen und Kunden beliefert. Die Bestellungen gingen in über 100 Länder.
- Preis-Leistung: Lieferung nach Österreich in zwei bis vier Werktagen, ab einem Mindestbestellwert versandkostenfrei.
Niche Beauty ist kein Shop für den schnellen Nachkauf von Duschgel oder Mascara. Der Fokus liegt klar auf exklusiven Marken, Nischendüften und hochwertiger Luxuspflege, entsprechend bewegt sich auch das Preisniveau.
3. parfumdreams
Empfohlen für: Viel Auswahl zu moderaten Preisen, am liebsten mit einer Aktion.
Was parfumdreams auszeichnet:
- Alle Beauty-Kategorien: Düfte, Gesichts- und Körperpflege, Make-up, Haarpflege und Accessoires, ohne Beschränkung auf ein Segment.
- 180 Tage Rückgaberecht: Die längste Frist im Vergleichsfeld, das nimmt beim Ausprobieren viel Druck heraus.
- Regelmäßige Aktionen: Sales, Gutscheine und saisonale Rabattwochen gehören hier zum Alltag, nicht zur Ausnahme.
- Günstiger Versand: Schon ab 29 Euro Bestellwert entfallen die Versandkosten, darunter sind es 3,50 Euro.
- Preis-Leistung: Das Preis-Leistungs-Verhältnis fällt besonders attraktiv aus. Vor allem dann, wenn Sie mehrere Produkte gleichzeitig bestellen.
Durch das sehr große Sortiment und die vielen Aktionen wirkt der Shop auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Wer gezielt nach einem bestimmten Produkt sucht, kommt über die Suchfunktion meist schneller ans Ziel.
4. Notino
Empfohlen für: Stöbern, vergleichen, sich durch ein sehr großes Sortiment klicken.
Was Notino auszeichnet:
- Sehr großes Sortiment: Rund 1.500 Marken. Wenn eine Größe, Variante oder ein älterer Klassiker anderswo ausverkauft ist, lohnt hier der Blick.
- Nischen- und Trendbereiche: Neben dem Massensortiment gibt es abgegrenzte Bereiche für Nischenparfums und für Trendkategorien wie K-Beauty.
- Abholung in Österreich: Im Westfield Donau Zentrum in Wien gibt es einen eigenen Store, dazu rund 1.000 Pickup-Shops im Land.
- Europaweit etabliert: 2004 in Tschechien gegründet, heute in 22 Ländern aktiv.
- Preis-Leistung: Attraktives Preisniveau, häufige Angebote, Zustellung innerhalb Österreichs in der Regel in drei Werktagen.
Im Mittelpunkt stehen Auswahl und Preis. Persönliche Beratung spielt online eine geringere Rolle als bei Händlern mit großem Filialnetz.
5. Flaconi
Empfohlen für: Schnell zum Ziel kommen, ohne sich durch endlose Listen zu arbeiten.
Was Flaconi auszeichnet:
- Übersichtliches Sortiment: Über 30.000 Produkte von mehr als 600 Marken, bewusst weniger als bei den ganz breit aufgestellten Anbietern. Das macht die Auswahl leichter.
- Einfacher Bestellvorgang: Klare Kategorien, brauchbare Filter, Kauf auf Rechnung. Lieferung nach Österreich per DPD in etwa zwei Werktagen.
- 120 Tage Rückgaberecht: Deutlich mehr als gesetzlich vorgeschrieben, dazu Käuferschutz über Trusted Shops.
- Gratisproben: Bis zu zwei pro Paket.
- Preis-Leistung: Versandkostenfrei ab 29 Euro, darunter 3,90 Euro. Solides Preisniveau bei geradlinigem Ablauf.
Flaconi setzt auf ein übersichtliches Sortiment statt auf maximale Auswahl. Wer gezielt nach seltenen Marken sucht oder Produkte vor dem Kauf testen möchte, ist bei anderen Anbietern besser aufgehoben.
6. Marionnaud
Empfohlen für: Erst in der Filiale ansehen, dann in Ruhe online nachbestellen.
Was Marionnaud auszeichnet:
- Filialen in ganz Österreich: Seit dem Markteintritt 2001 ein Netz von rund 70 Filialen, von Wien bis Bregenz.
- Persönliche Beratung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden intern geschult, in den Filialen gibt es Beauty-Services und Produktberatung.
- Premium- und Exklusivmarken: Das Sortiment umfasst mehr als 10.000 Produkte aus den Bereichen Parfum, Pflege und Make-up. Dazu kommen Marken, die im österreichischen Handel exklusiv geführt werden, sowie Eigenmarken.
- Vorteilskarte: Die kostenlose Karte gilt europaweit und sammelt Punkte online wie in der Filiale, dazu kommen Geburtstagsvorteile.
- Preis-Leistung: Regelmäßige Aktionen, kostenlose Abholung in der Filiale, Versandvorteile über das Treueprogramm.
Wer ausschließlich online einkauft, findet bei anderen Anbietern teilweise günstigere Versandkonditionen. Marionnaud spielt seine Stärken vor allem dort aus, wo Online-Shop und persönliche Beratung in der Filiale zusammenkommen.
7. Bipa
Empfohlen für: Pflege, Haarprodukte und Make-up für den täglichen Gebrauch.
Was BIPA auszeichnet:
- Dichtes Filialnetz: Die Drogeriekette ist im ganzen Land präsent, Onlinebestellungen lassen sich per Click & Collect in der Filiale abholen.
- Online über das Filialsortiment hinaus: Der Onlineshop führt ein zusätzliches Online-Only-Sortiment.
- Eigenmarken: Mit BI CARE, BI STYLED, bi good und LOOK BY BIPA gibt es günstige Alternativen zu den Markenprodukten.
- jö Bonus Club: Punkte und Gutscheine erhalten Sie über ein Bonusprogramm, das viele Menschen in Österreich bereits nutzen.
- Preis-Leistung: Gratis Versand ab 49 Euro, darunter 3,95 Euro. Kauf auf Rechnung ist möglich.
Für Shampoo, Sonnencreme oder Mascara ist BIPA eine praktische Anlaufstelle. Wer gezielt nach Luxusmarken oder außergewöhnlichen Düften sucht, findet bei klassischen Parfümerien die größere Auswahl.
Welcher Beauty-Shop ist der beste? Das Fazit
Für den kompletten Beauty-Einkauf ist Douglas die Empfehlung dieses Vergleichs. Sortiment, Beratung und die Verbindung von Onlineshop und Filiale ergeben das ausgewogenste Gesamtpaket, wenn Sie Duft, Make-up und Pflege regelmäßig kombinieren.
Je nach Ihren Bedürfnissen kann jedoch auch ein anderer Shop besser passen. Niche Beauty eignet sich für exklusive Marken, parfumdreams für attraktive Angebote und Notino für eine besonders große Auswahl. Flaconi überzeugt mit einem unkomplizierten Bestellprozess, Marionnaud mit persönlicher Beratung und BIPA mit dem Sortiment für den täglichen Beauty-Einkauf.
Ein Tipp: Statt sich auf einen einzigen Shop festzulegen, lohnt es sich, je nach Anlass zwei oder drei Favoriten zu kennen.
Häufige Fragen
Welcher Online-Shop ist der beste für Parfum und Kosmetik in Österreich?
Douglas ist die Empfehlung für alle, die Duft, Make-up und Pflege in einem Shop kaufen möchten. Das breite Sortiment, die Verbindung von Onlineshop und Filialen sowie Services wie die Beauty Card machen den Händler zum stärksten Allrounder. Wer gezielt nach Nischenmarken, besonders großer Auswahl oder besonders günstigen Angeboten sucht, findet je nach Bedarf bei Niche Beauty, Notino oder parfumdreams passendere Alternativen.
Wo finde ich Düfte, die nicht in jedem Regal stehen?
Niche Beauty hat sich auf internationale Nischen- und Luxusmarken spezialisiert und führt viele Düfte, die im klassischen Parfümeriehandel kaum erhältlich sind. Auch Douglas, Flaconi und Notino bieten eigene Bereiche für Nischenparfums. Das Sortiment fällt dort jedoch deutlich breiter aus.
Gibt es einen Shop, der Drogerie- und Luxuskosmetik abdeckt?
Ja. Douglas verbindet Drogeriemarken, Prestige-Beauty und Trendkategorien wie K-Beauty oder vegane Kosmetik in einem Sortiment. Wer dagegen hauptsächlich Alltagsprodukte nachkauft, findet bei BIPA häufig die günstigere Auswahl.
Worauf sollte man beim Beauty-Shopping online achten?
Neben dem Preis lohnt sich ein Blick auf Versandkosten, Rückgabebedingungen, Lieferzeit und mögliche Gratisproben. Wenn Sie regelmäßig bestellen, können Sie außerdem von Treueprogrammen oder einem Kundenkonto profitieren. Bei Parfum und hochwertiger Hautpflege empfiehlt sich der Kauf bei autorisierten Händlern, um Originalware zu erhalten.
Angaben ohne Gewähr. Preise, Sortimente und Versandkonditionen können sich ändern.