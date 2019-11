Über die älteste Bäckerei Österreichs

Liebe zum Handwerk? Ja, die findet man auch hier.

Brot und Gebäck aus der Region

Die beiden Bäckereien liefern ihr Gebäck an die SPAR-Märkte in der Umgebung. Österreichweit tun das rund 500 regionale Bäckereien. Von Vorarlberg bis ins Burgenland: In jedem Markt finden Sie regionale Schmankerln.