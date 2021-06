Daneben aber gibt es sie noch: Städte wie aus einem Traum von vor langer Zeit. Mit Strukturen und Häusern von vor vielen Jahrhunderten. Zu schön, um sie in einen dieser Moloche zu verwandeln. Umso mehr braucht es ein sehr behutsames Vorgehen, will man moderne Akzente setzen.

Gangtou: Freilichtmuseum für Lingnan-Bauten

Und so schlägt das in New York ansässige multidisziplinäre Studio other projects den Bau eines Kulturhauses in dem 600 Jahre alten Dorf Gangtou im ländlichen China vor. Der historisch bedeutsame Ort liegt im Huadu-Distrikt in Guangzhou.

Er umfasst gut erhaltene Gebäude aus der Ming- und Qing-Dynastie und aus der Zeit der Republik. Zu diesen Bauwerken gehören unter anderem Ahnentempel, alte Brücken und Häuser. Das macht Gangtou zu einem „Freilichtmuseum der Lingnan-Architektur”. Mit dieser reichhaltigen Geschichte versucht das Dorf, sich als Ziel für Kunst, Kultur und Kulturerbe neu zu erfinden.