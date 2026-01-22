Timeless Escape: Europas neues Wellness-Erlebnis, das zum Entschleunigen einlädt

Zeitlose Ruhe in Hévíz, Ungarn Dieses Gefühl erleben Gäste im Le Primore Hotel & Spa, gelegen in Hévíz, Ungarn. Hier ist Ruhe kein Zusatzangebot, sondern Teil des Grundkonzepts. Großzügige Räume, natürliche Materialien, Licht und Stille schaffen eine Atmosphäre ohne Eile und ohne Leistungsdruck – ideal, um den eigenen Rhythmus wiederzufinden. Le Primore setzt bewusst nicht auf ein dicht getaktetes Programm, sondern auf Raum: Raum zum Innehalten, zum Durchatmen und zum bewussten Erleben.

Eigene Heilwasserquelle und gezielte medizinische Anwendungen Ein wesentliches Merkmal des Hauses ist die eigene, zertifizierte Heilwasserquelle, die das separat klassifizierte Heilwasserbecken speist. Die weiteren Thermalbecken basieren auf warmem Hévízer Thermalwasser. Das mineralstoffreiche Wasser bildet die Grundlage für Regeneration und nachhaltige Erholung. Ergänzt wird dieses Angebot durch medizinisch begleitete Anwendungen wie Moorpackungen, Unterwasserattraktionen und gezielte Therapien. Diese Kombination ist besonders in den kälteren Monaten wertvoll, wenn Muskeln, Gelenke und Bewegungsapparat verstärkte Unterstützung benötigen.

Wellness und Intimität auf höchstem Niveau Das Eden Spa bietet drei eigenständige Saunawelten, darunter einen exklusiven Damenbereich, sowie einen privaten Spa und Hammam für ungestörte Entspannung. Finnische Saunen, Bio- und Dampfbäder sowie eine Schneesauna sorgen für ganzheitliche Regeneration von Körper und Geist. Ergänzt wird das Angebot durch authentische balinesische Spa-Rituale, durchgeführt von erfahrenen Therapeuten, die mit fließenden Bewegungen und traditionellen Techniken tiefgehende Entspannung ermöglichen. Für die Wellnessbehandlungen werden die hochwertigen Pflegelinien GAIA und Omorovicza verwendet, die natürliche Inhaltsstoffe mit moderner Wellness-Philosophie verbinden.

Kulinarik, bei der Zeit eine Zutat ist Auch kulinarisch folgt Le Primore dem Prinzip der Entschleunigung. In Ruhe frühstücken, fein komponierte Mittag- und Abendessen sowie eine Atmosphäre, in der sich Genuss Zeit nimmt. Hier richtet sich der Blick nicht auf die Uhr, sondern auf Geschmack, Gespräch und gemeinsame Momente.

Timeless Escape – geschenkte Zeit Zeit wird dann zum Luxus, wenn man sie nicht zählen muss. Als Mitglied des Loyalty-Programms Le Privileged erhalten Gäste Zugang zu ausgewählten, exklusiven Angeboten.

Jetzt buchen und sparen! Entdecken Sie das Timeless Escape Paket – Zeit zum Entspannen in Hévíz, Ungarn. Bei Anreise am Sonntag oder Montag erhalten Sie bei Buchung von drei Nächten die vierte Nacht als Geschenk – damit Erholung nicht zu früh endet und Zeit wieder spürbar wird. Weitere Informationen & Buchung: https://leprimore.hu/de