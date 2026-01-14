Winterurlaub ohne Schnee: Europas neuer Wellness-Hotspot für Familien

Die Semesterferien sind längst keine Garantie mehr für weiße Schneelandschaften. Steigende Temperaturen, unsichere Schneelage und überfüllte Skigebiete machen den klassischen Winterurlaub für viele Familien zunehmend herausfordernd. Der Wunsch nach gemeinsamer Auszeit ist jedoch geblieben – nur die Erwartungen haben sich verändert. Gesucht werden Erholung, Qualität und gemeinsame Zeit, unabhängig von Wetter und Pistenbetrieb. Hévíz in Ungarn bietet eine elegante Alternative: Hier verbinden sich traditionsreiches Thermalwasser und moderne Premiumhotellerie zu einem neuen Konzept für generationenübergreifenden Urlaub – mit dem Le Primore Hotel & Spa*****Superior als einem der aufstrebenden Wellness-Hotspots Europas.

Gemeinsame Zeit – ohne Kompromisse Le Primore versteht sich nicht als klassisches Familienhotel, sondern als elegantes Refugium, das die Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen abdeckt. Gerade während der Semesterferien ist diese Ausrichtung entscheidend: Eltern, Kinder und oft auch Großeltern reisen gemeinsam, sehnen sich jedoch nach diversen Rückzugsorten und Angeboten. Family Studios, Zimmer mit Verbindungstüren sowie großzügige Penthouse-Suiten schaffen Raum für Nähe ebenso wie für Privatsphäre. So bleibt das Miteinander entspannt – auch bei längeren Aufenthalten.

800 m² Abenteuerwelt – wetterunabhängig aktiv Ein zentrales Element für junge Gäste ist die über 800 Quadratmeter große, vollständig überdachte Abenteuerwelt. Bewegungszonen, Kreativbereiche, digitale Spiele und altersgerechte Erlebnisräume sorgen dafür, dass Kinder unabhängig von Wetter und Jahreszeit aktiv sein können. Ergänzt wird das Angebot durch mitreißende Animationsprogramme – von Bastelworkshops über Teamspiele bis hin zu thematischen Events.

Kids Spa & Family Sauna: Wellness für alle Generationen Ungarns Thermalkultur erlebt im Le Primore eine familienfreundliche Neuinterpretation: Kinder genießen spielerische Abenteuer im Kids Spa, während Eltern und ältere Kinder in der Family Sauna gemeinsam entspannen – Wellnesserlebnisse, die verbinden.

Zeit für Erwachsene Während Kinder bestens betreut sind, finden Erwachsene Ruhe und Regeneration in der weitläufigen Eden Spa Welt. Thermalbecken, Saunen, Ruhezonen und individuelle Treatments machen die Semesterferien auch für Eltern zu einer echten Erholungspause. Eine neue Winteroption für Familien Hévíz und das Le Primore beweisen, dass ein Winterurlaub nicht von Schnee abhängig sein muss. Für österreichische Familien eröffnet sich eine hochwertige, wetterunabhängige Alternative, bei der Qualität, Ruhe und gemeinsame Zeit im Vordergrund stehen. Nicht die Schneehöhe, sondern die gemeinsam erlebten Momente bestimmen den Wert der Ferien.

