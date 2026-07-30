Der Moment kommt immer ungelegen: Genau dann, wenn das Smartphone den Geist aufgibt oder der Laptop nicht mehr mitspielt, muss ein neues Gerät her. Doch spätestens beim Blick aufs Preisschild stellt sich die nächste Frage: Muss es wirklich ein Neugerät sein? Wer beim Technikkauf Geld sparen möchte, hat heute deutlich mehr Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren. Neben klassischen Gebrauchtgeräten gewinnen professionell refurbished Produkte immer mehr an Bedeutung.

Doch was bedeutet „refurbished“ eigentlich? Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „generalüberholt“ oder „professionell aufbereitet“. Refurbished Produkte wurden bereits genutzt, vor dem Wiederverkauf jedoch technisch geprüft, gereinigt, getestet und falls nötig instand gesetzt. Damit unterscheiden sie sich deutlich von klassischen Gebrauchtgeräten aus Privatverkäufen.

Warum refurbished Geräte immer beliebter werden Ob Smartphone, Laptop, Staubsauger oder Kaffeemaschine – hochwertige Technik kostet heute oft deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig werden elektronische Geräte immer leistungsfähiger und halten länger. Viele Käufer:innen hinterfragen deshalb den klassischen Neukauf und suchen nach Alternativen, die Qualität, Preis und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Genau hier setzt der Online-Marktplatz refurbed an. Dort werden ausschließlich professionell refurbished Produkte angeboten. Je nach Produktkategorie durchlaufen diese vor dem Verkauf einen Prüfprozess mit bis zu 40 einzelnen Kontrollschritten. Ein mehrstufiges Qualitätsmanagement stellt zudem sicher, dass nur ausgewählte Refurbisher und Händler ihre Produkte über die Plattform verkaufen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © refurbed Refurbished Produkte gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Kein Wunder: sehr gute Qualität zu einem oft kleineren Preis.

Refurbished oder gebraucht? Das sind die Unterschiede Auf den ersten Blick wirken gebrauchte und refurbished Geräte ähnlich. Tatsächlich unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Wer ein Gerät von Privat kauft, kann den technischen Zustand oft nur schwer beurteilen. Wie leistungsfähig ist der Akku noch? Wurde das Gerät bereits repariert? Gibt es versteckte Mängel? Garantie oder Rückgaberecht sind bei Privatverkäufen meist ausgeschlossen. Professionell refurbished Produkte schließen genau diese Lücke. Sie werden vor dem Verkauf technisch überprüft und bieten dadurch deutlich mehr Sicherheit als ein klassischer Privatkauf.

Refurbished auf einen Blick Bis zu 40 % günstiger als vergleichbare Neugeräte

Bis zu 40 Prüfschritte (je nach Produktkategorie)

(je nach Produktkategorie) Mindestens 12 Monate Garantie

30 Tage Rückgaberecht

Durchschnittlich 83 % weniger CO₂-Emissionen

Mehr als 65.000 Produkte im Sortiment

Warum sich refurbished statt Neukauf lohnen kann Ein wesentlicher Vorteil von professionell refurbished Geräten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Laut refurbed kosten viele Produkte bis zu 40 Prozent weniger als vergleichbare Neugeräte – ohne Kompromisse bei der Funktionalität. Hinzu kommt ein Plus an Sicherheit. Käufer:innen profitieren von mindestens zwölf Monaten Garantie, die optional auf bis zu 24 Monate verlängert werden kann, sowie einem 30-tägigen Rückgaberecht. Wer besonderen Wert auf eine möglichst neuwertige Optik legt, kann bei refurbed den Premium-Zustand wählen. Diese Geräte gehören zu den besten ein Prozent des verfügbaren Sortiments, weisen praktisch keine Gebrauchsspuren auf und verfügen über eine Akkukapazität von mindestens 90 Prozent. Das Nutzungserlebnis kommt einem Neugerät damit nahezu gleich.

Was bedeutet Premium-Zustand bei refurbed? Wer ein Gerät möchte, das optisch kaum von einem Neugerät zu unterscheiden ist, kann den Premium-Zustand wählen. gehört zu den besten 1 % des Sortiments

des Sortiments praktisch keine Gebrauchsspuren

mindestens 90 % Akkukapazität

Nutzungserlebnis nahezu wie bei einem Neugerät

Warum refurbished Geräte nachhaltig sind Neben dem Preis spielt für viele Menschen ein weiterer Aspekt eine immer größere Rolle: Nachhaltigkeit. Für die Herstellung neuer Elektronik werden wertvolle Rohstoffe, große Mengen Wasser und viel Energie benötigt. Wird ein vorhandenes Gerät professionell aufbereitet und weiter genutzt, verlängert sich seine Lebensdauer und gleichzeitig sinkt der Bedarf an neuen Ressourcen.

Nach Angaben von refurbed verursacht ein professionell refurbished Produkt durchschnittlich 83 Prozent weniger CO₂-Emissionen als ein vergleichbares Neugerät. Über die Product Footprint Web App können Käufer:innen zudem nachvollziehen, welche Auswirkungen ihre Kaufentscheidung auf CO₂-Ausstoß, Elektroschrott und Wasserverbrauch hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © refurbed refurbed trumpft mit einem breiten Sortiment: 65.000 Produkte von namhaften Herstellern.

Refurbished gibt es längst nicht nur für Smartphones Professionell refurbished Produkte beschränken sich längst nicht mehr auf Smartphones. Das Sortiment von refurbed umfasst heute mehr als 65.000 Produkte – von Laptops, Tablets und Smartwatches über Kopfhörer, Spielkonsolen sowie Haushalts- und Küchengeräte bis hin zu Kameras, Fahrrädern, E-Bikes, Sport- und Gartengeräten. Das Angebot wächst kontinuierlich und wird laufend erweitert. Neben spezialisierten Refurbishment-Partnern arbeiten auch namhafte Hersteller direkt mit refurbed zusammen. Dazu gehören unter anderem Dyson, AEG und woom. Käufer:innen erhalten dadurch original vom Hersteller professionell aufbereitete Produkte, die zusätzlich den Qualitätsstandards von refurbed entsprechen.

Worauf sollte man beim Kauf refurbished Technik achten? Erfolgt eine professionelle Qualitätskontrolle?

Gibt es Garantie und Rückgaberecht?

Sind optische Zustandsklassen transparent angegeben?

Wird der Akkuzustand nachvollziehbar beschrieben?

Handelt es sich um einen professionellen Anbieter?