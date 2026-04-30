TECCON Consulting GmbH stärkt Österreichs Technikmarkt

Die TECCON Consulting GmbH mit Sitz in Raaba-Grambach, und einer Niederlassung in Wien, positioniert sich in diesem Umfeld als Schnittstelle zwischen Industrie und Fachkräften.

Beratung mit Branchenfokus

Statt rein standardisierter Vermittlungsprozesse setzt TECCON auf eine strukturierte Abstimmung zwischen Qualifikation, Projektdauer und Unternehmensanforderungen. Für Bewerber bedeutet das eine zentrale Anlaufstelle, über die mehrere Optionen geprüft werden können. Betriebe wiederum profitieren von einer Vorauswahl, die sowohl fachliche Kompetenzen als auch Projektziele berücksichtigt.

Projektarbeit im DACH-Raum

Viele technische Projekte entstehen nicht nur regional, sondern grenzüberschreitend im deutschsprachigen Raum. Durch Standorte in Österreich und Partnerstrukturen in Deutschland eröffnet die TECCON Consulting GmbH Zugang zu einem erweiterten Markt. Fachkräfte können so Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmensgrößen sammeln – vom mittelständischen Betrieb bis zum internationalen Konzern.

Transparenz in der Arbeitnehmerüberlassung

Arbeitskräfteüberlassung wird häufig mit Unsicherheit verbunden. Um dem entgegenzuwirken, legt das Unternehmen Wert auf nachvollziehbare Vertragsmodelle, klare Ansprechpartner und regelmäßige Abstimmungsgespräche. Ziel ist es, sowohl Planungssicherheit für Betriebe als auch stabile Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen.

Perspektiven im technischen Arbeitsmarkt

Technische Berufe gelten weiterhin als zukunftsrelevant, insbesondere in Bereichen wie Automatisierung, Digitalisierung und nachhaltige Energielösungen. Flexible Personalmodelle können dazu beitragen, Innovationsprojekte schneller umzusetzen und gleichzeitig Fachkräften vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Mehr Informationen und aktuelle Jobangebote finden sich unter www.teccon-consulting.com.