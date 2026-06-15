Sommerlicher Slow Luxury in Hévíz – ankommen, entschleunigen, neue Kraft schöpfen

In unmittelbarer Nähe des größten natürlichen Thermalsees Europas präsentiert das Fünf-Sterne-Superior-Resort eine neue Dimension von Slow Luxury. Die mehr als 11.500 Quadratmeter große Eden Spa-Welt, eigenes Thermalwasser, unterschiedliche Saunawelten, Heilwasserbecken, exklusive Treatments und eine ausgezeichnete Kulinarik schaffen einen Ort, an dem Erholung nicht Programm ist, sondern ganz selbstverständlich geschieht.

Im Le Primore ist der Sommer nicht laut, sondern stilvoll. Lange Spa-Nachmittage, Rooftop-Abende, Fine Dining auf höchstem Niveau und die Nähe zur Natur schaffen eine Atmosphäre, in der Entschleunigung zur Kunst wird. Gäste müssen hier nichts organisieren, nichts planen und nichts abhaken – sie dürfen einfach ankommen.

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Die Sommersaison hält zahlreiche besondere Erlebnisse bereit. Zu den Höhepunkten zählt das Mittsommer-Saunawochenende von 26. bis 28. Juni 2026. In dieser besonderen Zeit des Jahres treffen Licht, Natur und Wellbeing aufeinander und schaffen ein außergewöhnliches Erlebnis für Körper und Geist. International renommierte Saunameister, exklusive Aufgüsse und besondere Wellness-Rituale sorgen für tiefgehende Regeneration in einem stilvollen Premium-Ambiente.

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Am selben Wochenende erwartet auch Feinschmecker ein außergewöhnliches Highlight. Im vom Michelin Guide empfohlenen Resort setzt das mit zwei Gault&Millau-Hauben ausgezeichnete La Vie Gourmet seine exklusive Veranstaltungsreihe „Treffen der Köche“ fort. Gastkoch ist diesmal István Pesti, einer der bekanntesten Vertreter der modernen ungarischen Fine-Dining-Szene. Im Rahmen eines exklusiven Gourmet-Abends präsentiert er seine kreative Handschrift und interpretiert regionale Produkte auf höchstem kulinarischem Niveau neu.

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Doch das Le Primore ist mehr als Wellness und mehr als Kulinarik. Es ist ein Ort, an dem Zeit wieder an Bedeutung gewinnt. Wo ein ruhiger Nachmittag im Spa, ein langes Dinner oder ein stiller Moment auf der Terrasse ebenso wertvoll werden wie die besonderen Erlebnisse des Sommers. Sommerliche Genussmomente im Le Primore: Bis 30. Juni 2026 sind Aufenthalte von Sonntag bis Donnerstag bereits ab einer Nacht mit 20 % Preisvorteil buchbar. Das Angebot gilt für Aufenthalte bis 23. Oktober 2026 (ausgenommen 13.–23. August sowie das Pfingstwochenende).

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