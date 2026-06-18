Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Werbung

Sommer auf Schloss Hof

Barocke Schlossräume, kunstvolle Gärten, tierische Begegnungen und sommerliche Erlebnisse: Schloss Hof verbindet Geschichte, Natur und Familienspaß zu einem abwechslungsreichen Ausflugsziel.
19.06.2026, 00:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Paar spaziert vor Schloss Hof durch den Barockgarten.

Barocke Pracht entdecken

Österreichs größte Landschlossanlage vereint prachtvolle Schlossräume, einen kunstvollen Barockgarten und einen lebendigen Gutshof mit rund 240 Tieren zu einem einzigartigen Ausflugsziel für die ganze Familie. Einst im Besitz von Prinz Eugen und Maria Theresia, lädt Schloss Hof heute dazu ein, imperiales Erbe hautnah zu erleben.

Zwei Frauen streicheln ein weißes Eseltier auf einem Gutshof.

Sonderausstellung im gesamten Areal

Bis 2. November 2026 zeigt die Sonderausstellung „Verspielte Symmetrie – Der Barockgarten als Kunstwerk“ die faszinierende Welt barocker Gartenkunst. Symmetrische Gestaltung, Skulpturen, kunstvolle Pflanzenarrangements und beeindruckende Wasserspiele machen das Zusammenspiel von Kunst, Natur und Technik erlebbar.

Schloss Hof

Sommer voller Familienspaß

Sommer, Sonne, Schloss Hof: Wenn die Ferien beginnen, wird aus einem Ausflug ein ganzer Tag voller Entdeckungen. Hier trifft barocker Garten auf Wassererlebnis, Tierbegegnung auf Spielplatzabenteuer und sommerliche Leichtigkeit auf kaiserliches Ambiente. Schloss Hof lädt Familien ein, den Sommer nicht nur zu verbringen — sondern ihn gemeinsam zu erleben.

Besonders an warmen Tagen sorgt der Wassererlebnispfad für erfrischende Momente. Während Kinder mit Wasser experimentieren, spritzen, planschen und spielerisch Neues entdecken, finden Eltern und Großeltern genügend kühlenden Schatten zum Durchatmen, Verweilen und Zuschauen.

Beim „Großen Ferienspaß“ wartet im August täglich von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm voller Musik, Kreativstationen und tierischer Begegnungen das den Ausflug abrundet und aus einem Besuch ein bleibendes Sommererlebnis für die ganze Familie macht.

Kinder im Wassererlebnispfad winken in der Sonne.

Kinder im Wassererlebnispfad winken in der Sonne.

Eine Familie liegt in Liegestühlen in einem Garten

Das Logo von Schloss Hof
Werbung, Schloss Hof  | 