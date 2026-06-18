Sommer auf Schloss Hof

Österreichs größte Landschlossanlage vereint prachtvolle Schlossräume, einen kunstvollen Barockgarten und einen lebendigen Gutshof mit rund 240 Tieren zu einem einzigartigen Ausflugsziel für die ganze Familie. Einst im Besitz von Prinz Eugen und Maria Theresia, lädt Schloss Hof heute dazu ein, imperiales Erbe hautnah zu erleben.

Bis 2. November 2026 zeigt die Sonderausstellung „Verspielte Symmetrie – Der Barockgarten als Kunstwerk “ die faszinierende Welt barocker Gartenkunst. Symmetrische Gestaltung, Skulpturen, kunstvolle Pflanzenarrangements und beeindruckende Wasserspiele machen das Zusammenspiel von Kunst, Natur und Technik erlebbar.

Sommer voller Familienspaß

Sommer, Sonne, Schloss Hof: Wenn die Ferien beginnen, wird aus einem Ausflug ein ganzer Tag voller Entdeckungen. Hier trifft barocker Garten auf Wassererlebnis, Tierbegegnung auf Spielplatzabenteuer und sommerliche Leichtigkeit auf kaiserliches Ambiente. Schloss Hof lädt Familien ein, den Sommer nicht nur zu verbringen — sondern ihn gemeinsam zu erleben.

Besonders an warmen Tagen sorgt der Wassererlebnispfad für erfrischende Momente. Während Kinder mit Wasser experimentieren, spritzen, planschen und spielerisch Neues entdecken, finden Eltern und Großeltern genügend kühlenden Schatten zum Durchatmen, Verweilen und Zuschauen.

Beim „Großen Ferienspaß“ wartet im August täglich von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm voller Musik, Kreativstationen und tierischer Begegnungen das den Ausflug abrundet und aus einem Besuch ein bleibendes Sommererlebnis für die ganze Familie macht.