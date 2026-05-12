So gewinnen Sie als Profi konstant neue Aufträge

Die Suche nach Neukunden ist oft ein Fass ohne Boden. Zeit- und kostenintensive Werbung in Zeitungen, Social Media oder auf Google bindet Ressourcen, die Sie lieber in Ihre eigentliche Arbeit investieren würden. Gerade in Österreichs starkem KMU-Markt ist eine konstante, verlässliche Quelle für neue Projekte entscheidend, ohne ständig selbst aktiv nach Kunden jagen zu müssen. Mehr Umsatz, weniger Aufwand Genau hier setzt Gecheckt.at an: Die Plattform fungiert als digitaler Marketing-Partner und vermittelt Ihnen hochwertige, geprüfte Anfragen von Kunden, die in Ihrer Region nach Ihren Dienstleistungen suchen. Jetzt beitreten und Kunden gewinnen Die Zahlen sprechen für sich. Der steirische Tischler Julian Allmer von JA Möbelbau berichtet über die Zusammenarbeit mit Gecheckt.at:

Seitdem habe ich meinen Umsatz verdoppelt und mein Kundenstamm wächst stetig.“

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Egal, ob Sie Tischler, Buchhalter, Installateur, Maler oder anderer Profi sind – die Plattform macht es Ihnen leicht, Ihr Geschäft zu skalieren. Profis zahlen lediglich für den Kundenkontakt und behalten 100 % des Gewinns aus jedem gewonnenen Auftrag.

Die Kosten sind auf jeden Fall gedeckt und es kommen konstant Aufträge herein. Es ist vielleicht kein riesiger Gewinnsprung, aber dafür dauerhaft zuverlässig und stabil – und das ist mir besonders wichtig,“ erklärt der Wiener Tischler Samuel Moser von Holzkater by LaPame e. U.

Für ihn war schnell klar: „Schon nach kurzer Zeit habe ich die ersten passenden Anfragen und Aufträge erhalten. Da war klar: das System funktioniert.“ Abopaket wählen & sofort loslegen Ihr Marketing-Team im Hintergrund Der Schlüssel zum Erfolg von Gecheckt.at liegt in effektiver digitaler Werbung. Das Team kümmert sich um SEO, Google- und Social-Media-Marketing. Täglich stellen Hunderte Österreicher ihre Projekte auf der Plattform ein – und Sie als registrierter Profi erhalten die passenden Anfragen direkt aufs Handy. Olga Kostogiannaki-Ovadia (Steuerberatung Ovadias) war anfangs skeptisch, aber heute sagt sie:

Die einfache Handhabung und die professionelle Betreuung des Gecheckt.at-Teams haben mich schnell überzeugt.“

Sandra Lengauer von JL Tax Steuerberatung GmbH sieht im System einen klaren strategischen Vorteil:

Ich sehe den Nutzen im langfristigen Aufbau breit gestreuter Klient:innenkontakte, die nicht durch reine Mundpropaganda generiert werden.“

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Aus den bisherigen Erfahrungen der beiden Frauen hat sich die Investition definitiv gelohnt. Kundenkontakte direkt aufs Handy erhalten Das gewinnen Sie mit Gecheckt.at Zusätzlich zu den Kundenanfragen erhalten registrierte Profis bei Gecheckt.at wertvolle Werkzeuge, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken und ihr Geschäft weiter auszubauen: ein öffentliches Profil: Eine Schaufensterseite mit Kundenbewertungen und Referenzen schafft Vertrauen bei potenziellen Auftraggebern.

persönliche Betreuung: Ein persönlicher Betreuer steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite und ist Ihrem Erfolg verpflichtet.

Auszeichnungen: Die Chance, die jährlichen Preise für die besten Dienstleister auf der Plattform zu gewinnen.

Marketing-Potenzial: Die Möglichkeit zur Bewerbung über die sozialen Netzwerke von Gecheckt.at .

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