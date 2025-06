So geht Genuss auf Niederösterreichisch: Die Top-Heurigen 2025

Weinbaugebiet Carnuntum

Weingut Robert Nadler

Der Heurige Nadler in der idyllischen Kellergasse in Arbesthal bietet in heimeliger Atmosphäre besondere hausgemachte Spezialitäten wie Wildgerichte, Kümmelbraten und ausgezeichnete Leberwurst. Dazu können alle Weine glasweise verkostet werden – ein Genuss, der an lauen Sommerabenden im Gastgarten seinen Höhepunkt findet.

Familie Robert Nadler

In der Kellergasse 31 vis a vis Hauptstraße 88

2464 Arbesthal

www.weingut-nadler.at