Heurigenguide: Wo Wein und Bratl am besten schmecken

Wer schon mal bei Bernd Pulker in Rührsdorf in der Wachau eingekehrt ist, den wird das Ergebnis nicht überraschend. Der Wachauer Winzer und Sommelier ist weit über die Grenzen des Landes hinaus für seinen Schweinsbraten bekannt - und die Weine aus eigenem Anbau sowie echte Raritäten. Kein Wunder also, dass sich Pulker's Heuriger ein weiteres Jahr in Folge mit 98 Punkten den Sieg des Falstaff Heurigen- & Buschenschankguides holte, der kürzlich erschienen ist.