Unser Eventtipp für den Sommer: Wo Kulturgenuss auf Wein trifft

Wenn die Abende lauer und die Weintrauben auf den Reben praller werden, beginnt die schönste Zeit für Weinliebhaber:innen: Die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ geht in die sechste Runde und macht die Sommermonate erneut zu einem Fest für Genießer:innen und Kulturfans. Zwischen 27. Juni und 5. September 2025 verwandeln sich idyllische Kellergassen, Winzerhöfe und Weingärten in atmosphärische Bühnen – mit Musik, Literatur, Kunst und natürlich begleitet von exzellenten Weinen. Was 2020 als charmante Idee begann, ist heute ein kultureller Fixpunkt im niederösterreichischen Veranstaltungskalender und ein echtes Highlight für alle, die gerne genießen, entdecken und sich inspirieren lassen.

© Niederösterreich Werbung/ Julius Hirtzberger In charmantem Ambiente verschmelzen bei Kultur bei Winzerinnen & Winzern feine Weine mit Konzerten, Lesungen und musikalischen Klängen.

Von Heurigen bis Kellergassen: Bühne frei für die Kulturszene Ob in lauschigen Innenhöfen, in alten Stadln oder mitten im Weingarten – es wird wieder musiziert, Lesungen gelauscht, über den Wein philosophiert und einfach das Leben genossen. Jede Veranstaltung ist ein Erlebnisort für sich. 36 Termine in allen acht niederösterreichischen Weinbaugebieten stehen heuer am Programm. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am 27. Juni vom Wienerlied-Quartett Die Strottern & Blech im Stiftsweingut Herzogenburg – ein poetisches Wienerlied-Feuerwerk als Startschuss für einen Sommer voller Kultur und Genuss. Für den krönenden Abschluss sorgt die Wiener Musikerin und Indiepop-Sängerin aNNika am 5. September im Weingut Hiedler in Langenlois.

Die acht Weinbaugebiete Niederösterreichs Entdecken Sie die einzigartigen Charakteristiken der acht Weinbaugebiete Niederösterreichs und erfahren Sie, welche kulturellen Highlights Sie sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ nicht entgehen lassen sollten. 1. Carnuntum Das Weinbaugebiet Carnuntum erstreckt sich östlich von Wien bis an die Grenze zur Slowakei und überzeugt mit idealen Bedingungen für kräftige Weiß- und Rotweine – allen voran mit dem regionaltypischen Zweigelt, der als „Rubin Carnuntum“ die Identität des Gebietes unterstreicht. Das spezielle Mikroklima sowie die vielfältigen Böden, von Lehm über Löss und Sand bis hin zu Schotter, schaffen ideale Bedingungen für charakterstarke Weine. Historische Sehenswürdigkeiten wie die Römerstadt Carnuntum, charmante Weinorte, gemütliche Heurige und die Nähe zu Wien machen die Region zu einem kulturellen und kulinarischen Erlebnis.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Am 23. August können Sie sich im Weingut Dorli Muhr in Prellenkirchen auf das Duo mina mas freuen. Musikalische Raffinesse trifft auf zeitgemäße Reflexion, wenn klassische Lieder neu interpretiert und in die Gegenwart geholt werden.

© Niederösterreich Werbung/ schwarz-koenig.at Gemütliche Buschenschanken und Heurige machen die Gegend rund um Göttlesbrunn, Arbesthal und Höflein sowie Prellenkirchen zu beliebten Ausflugszielen, wo man genießen, fachsimpeln und einfach mal die Seele baumeln lassen kann.

2. Kremstal Im Kremstal, wo sich die alte (Wein-)Kulturstadt Krems mit malerischen Weinorten rund um Stift Göttweig vereint, trifft jahrhundertealte Weinkultur auf modernen Innovationsgeist. Geprägt von vielfältigen Böden – von kargem Urgestein bis hin zu fruchtbarem Löss – und einem einzigartigen Mikroklima zwischen Donau, Waldviertel und pannonischem Becken, entstehen hier finessenreiche Weine mit unverwechselbarem Charakter. Vor allem der Grüne Veltliner und Riesling glänzen in den DAC-Stufen Gebiets-, Orts- und Riedenwein mit einer aromatischen Tiefe. Krems, als historische Weinstadt von Weltruf, spiegelt diesen Reichtum wider, mit zahlreichen Heurigen und Vinotheken, die die Tradition am Leben erhalten. Ob bei einer Wanderung am Rohrendorfer Hauersteig oder beim Besuch der Weinerlebniswelt Sandgrube 13 – das Kremstal verbindet Genuss, Geschichte und Gastlichkeit auf höchstem Niveau.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Pressyes ist ein Studioprojekt von René Mühlberger, das mit einer Live-Band am 2. August im Weingut Hermann Moser in Rohrendorf für ein stimmungsvolles Sommerkonzert sorgt.

© Niederösterreich Werbung/ Unleashed Studio Im Kremstal vereinen sich jahrhundertealte Weintradition und moderne Innovation – inmitten einer atemberaubenden Landschaft und der historischen Weinstadt Krems.

3. Thermenregion Die Thermenregion südlich von Wien verbindet über 2.000 Jahre Weinbaugeschichte mit einer einzigartigen Sortenvielfalt und beeindruckender kultureller Kulisse: In den Ausläufern des Biosphärenparks Wienerwald gedeihen unter anderem gebietstypisch und autochthone Spezialitäten wie der Zierfandler und Rotgipfler ebenso wie elegante Burgunder – begleitet vom pannonischen Klimaeinfluss, vielfältigen Böden und gelebter Heurigenkultur. Rund um traditionsreiche Weinorte wie Gumpoldskirchen oder Bad Vöslau, entlang romantischer Weinstraßen und im historischen Freigut Thallern, das zweitälteste Weingut Österreichs, offenbart sich ein Weinbaugebiet, das sich durch Charakter, Tiefe und ein unverwechselbares kulinarisches Angebot als wahres Juwel Niederösterreichs präsentiert.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Das junge Trio Stubenfliege begeistert am 23. Juli mit einem Mix aus Wienerliedern, Austropop und eigener Dialektmusik, begleitet von erlesenen Weinen des Weinguts Drexler-Leeb in Perchtoldsdorf.

© Niederösterreich Werbung/ Unleashed Studio Weinvielfalt mit Geschichte: In der sonnigen Thermenregion südlich von Wien gedeihen rare Rebsorten wie Zierfandler und Rotgipfler inmitten idyllischer Weinlandschaften und traditionsreicher Heurigenkultur.

4. Traisental Das Traisental, eines der jüngsten und kleinsten Weinbaugebiete Österreichs, begeistert mit fruchtig-würzigen und mineralischen Weinen. Seit 2006 sind der Grüne Veltliner und der Riesling unter der Bezeichnung Traisental DAC die Aushängeschilder der Region. Landschaftlich präsentiert sich das Traisental mit sanften Hügeln, Terrassenweingärten und geschichtsträchtigen Weinorten wie Traismauer, Inzersdorf oder Nußdorf. Das Gebiet bietet auch ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm für Genießer:innen und Aktive. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch des Kulturdenkmals Stift Herzogenburg. Ein besonderer Wander-Geheimtipp ist der familienfreundliche Korkenzieher Themenweg, der zu einem 15 Meter hohen Aussichtsturm führt und sich wie ein Korkenzieher in den Himmel windet – mit atemberaubender Aussicht über die Weingärten und Einkehrmöglichkeiten in der Ahrenberger und Eichberger Kellergasse. Für begeisterte Radfahrer:innen ist der Weinberg-Radweg ein idealer Ausflugstipp.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Freuen Sie sich am 26. August auf die Band Troi im Winzerhof Erber in Oberwölbing. Mit ihrem vielseitigen Programm „Heiter bis wolkig“ tischen die Musiker:innen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf.

© Niederösterreich Werbung/ Robert Herbst Stimmungsvolles Zusammenspiel von Wein und Musik: Bei „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ wird die Scheune zum Konzertsaal – gemütlich, genussvoll und ganz nah am Wein.

5. Wachau Die Wachau – UNESCO-Weltkulturerbe und international renommiertes Weinbaugebiet – beeindruckt mit spektakulär angelegten Weinbauterrassen und jahrhundertealter Weinkultur. Das Zusammenspiel von östlich-pannonischer Wärme und kühlen Winden aus dem Hochland des Waldviertels formen elegante, vielschichtige Rieslinge und kraftvolle Grüne Veltliner. Die Vinea Wachau teilt seit den 1980er-Jahren Wachauer Weißweine (und selten Rosé) nach Alkoholgehalt in drei Kategorien: leichte „Steinfeder“ (bis 11,5 %), klassische „Federspiel“ (11,5–12,5 %) und kraftvolle „Smaragd“ (ab 12,5 %). Zwischen Krems und dem barocken Stift Melk treffen Weine mit Weltruf auf Spitzenkulinarik und Winzer:innenleidenschaft auf Weltkulturerbe – ein wahres Genussparadies entlang der Donau.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Violetta Parisini singt am 7. August im Winzerhof Supperer in Rossatz mit großer emotionaler Tiefe von zwischenmenschlichen Beziehungen. Erzählerisch nüchtern, sarkastisch, bis zum Äußersten gespannt, hält sie den roten Faden jedes Songs.

© Niederösterreich Werbung/ Unleashed Studio Gesellige Abende in der Wachau: Von Haubenrestaurants über gemütliche Wirtshäuser bis zu urigen Heurigen – hier wird Weingenuss und Lebensfreude gefeiert.

6. Wagram Das Weinbaugebiet Wagram rund um die kleinen Orte des Tullnerfeldes beeindruckt mit mächtigen Lössböden, die kraftvolle, feinwürzige Weine mit einer typischen Cremigkeit am Gaumen hervorbringen. Die Besonderheit der Region: der Rote Veltliner. Aber auch würzig-pfeffrige Grüne Veltliner sowie intensiv-fruchtige Rieslinge. Ein besonderer Tipp: eine Verkostung in der Vinothek Weritas in Kirchberg, wo über 50 Betriebe ihre besten Tropfen präsentieren. Und wer Wagram aktiv erleben möchte, begibt sich auf eine der beliebten Wagramer Entdeckertouren durch charmante Kellergassen und die sanft-hügelige Landschaft.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Zelda Weber begeistert am 20. Juli im BioWeingut Hauerhof 99 in Kritzendorf mit ihrer ausdrucksstarken, souligen Stimme und tiefgründigen Songs, begleitet von ihrer Band „The Rosettes“.

© Niederösterreich Werbung/ Julius Hirtzberger Eine eigene Liga: Zeldas Soul und das Bioweingut Hauerhof sind ein Garant für einen gemütlichen Abend.

7. Weinviertel Das Weinviertel – Österreichs größtes Weinbaugebiet – begeistert mit beeindruckender landschaftlicher Vielfalt, pfeffrig-würzigen Grünen Veltlinern als Markenzeichen und einem breiten Spektrum an Rebsorten. Zwischen Retz, Poysdorf, Röschitz und Klosterneuburg gedeihen Weine mit unverwechselbarem Charakter, geprägt von Löss, Urgestein und pannonischem Klimaeinfluss. Neben Kellergassen und dazu angebotenen Kellergassenführungen, Winzerfesten und Traktorfahrten laden rund 1.600 Kilometer lange Radwege – darunter 13 nach Rebsorten benannte Radrouten – dazu ein, das Weinviertel genussvoll zu erkunden. Ein Paradebeispiel für typisch österreichische Weinkultur inmitten romantischer Landschaft.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ 5/8erl in Ehr’n geben am 25. Juli im Schloss Jedenspeigen ein Wiener Soul-Konzert zum Besten. Sie liefern Gedankenanstöße, die für eine dauererschöpfte Gesellschaft wie Balsam wirken. Die Weinbegleitung kommt vom BioWeingut Zirnsack.

© Niederösterreich Werbung/ Unleashed Studio Genießen Sie gesellige Abende mit einem feinen Gläschen Wein und in guter Gesellschaft.

8. Kamptal Das Kamptal zählt zu den facettenreichsten Weingebieten des Landes – nicht zuletzt dank des namensgebenden Flusses Kamp, der sich von Norden her durch das Gebiet schlängelt und mit seinem Einfluss auf das Klima und die Landschaft ideale Bedingungen für den Weinbau schafft. Auf vielfältigen Böden wie Urgestein, Löss, Lehm und dem einzigartigen Perm-Wüstensandstein am Heiligenstein entstehen charaktervolle Grüne Veltliner und mineralisch-elegante Rieslinge. Das Wechselspiel zwischen heißen Tagen und kühlen Nächten sorgt für Frische und Aromafinesse. Tipp: Langenlois mit der LOISIUM WeinWelt bildet das Herz der Region – ein perfektes Ausflugsiel für Weinentdecker:innen.

Save the Date im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ Das Grande Finale der Veranstaltungsreihe findet am 5. September in stimmungsvollem Ambiente des Weinguts Hiedler statt. aNNika kombiniert in ihrem Musikprogramm Klang- und Stimmfarben mit diversen Instrumenten und einer breiten Emotionspalette.

© Niederösterreich Werbung/ Julius Hirtzberger Vielfalt, Charakter und Terroir: Das Kamptal vereint großartige Weine, beeindruckende Landschaften und traditionsreichen Weinbau entlang des Kamps.

Alle Termine von „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ im Überblick 27. Juni 2025: Die Strottern im Stiftsweingut Herzogenburg

28. Juni 2025: Maiija im Weingut Ebner-Ebenauer in Poysdorf

03. Juli 2025: Das Kollegium Kalksburg im Weingut Schwertführer 47er in Sooß

04. Juli 2025: The Lettners Combo mit dem Biohof Holzschuh und Familienweingut Honsig in der Kellergasse Nusswald/Platt

05. Juli 2025: Tini Trampler im Bio-Weingut Mehofer-Neudeggerhof in Großriedenthal

06. Juli 2025: Großmütterchen Hatz im Hof Blauensteiner in Ottenthal

08. Juli 2025: Der Hackler Bananz im Weingut Hirschbüchler in Obersdorf

10. Juli 2025: Das Trio Lepschi im Heuriger & Weingut Michaela Riedmüller in Hainburg an der Donau

11. Juli 2025: Lesekabarett mit Katharina Grabner-Hayden im Weinbau und Buschenschank Gratzer-Sandriester in Prellenkirchen

12. Juli 2025: Welletschek im Silberbichlerhof-Weingut Hutter in Mautern an der Donau

15. Juli 2025: Tini Kainrath und Peter Havlicek im Weingut Schiel in Enzersfeld im Weinviertel

17. Juli 2025: Das schottische Prinzip im Heuriger von Christina Hugl und Robert Herbst am Heiligenstein 33 in Zöbing

18. Juli 2025: Trio Miksch im Weingut Hagenbüchl in Hohenwarth

19. Juli 2025: Gravögl im Weingut Christina & Rainer Wess in Dürnstein

20. Juli 2025: Zelda im Hauerhof 99 - Bio-Weingut & Ferienapartments in Kritzendorf bei Klosterneuburg

23. Juli 2025: Trio Stubenfliege im Weingut Drexler-Leeb in Perchtoldsdorf

25. Juli 2025 5/8erl in Ehr'n mit dem Bioweingut Zirnsack im Schloss Jedenspeigen

26. Juli 2025: Sigrid Horn im Bio Weingut Gruber Röschitz in Röschitz

27. Juli 2025: Das Duo Andyman im Weingut Karl Brindlmayer in Wagram ob der Traisen

29. Juli 2025: Seitinger&Maierhofer im Weinhof Gill in Nußdorf ob der Traisen

02. August 2025: Pressyes im Weingut Hermann Moser in Rohrendorf bei Krems

05. August 2025: Monobrother im Gasthaus Nährer in Rassing

07. August 2025: Violetta Parisini im Winzerhof Supperer in Rossatz

08. August 2025: Mary Broadcast im Weingut Martinshof in St. Ulrich

09. August 2025: (the) Golden Ladies im Weingut Schreibeis in Straß im Straßertale

12. August 2025: Alicia Edelweiss in der Adam-Mühle Wachau in Spitz

14. August 2025: Das Birgit Denk Trio in der Sandgrube 13 in Krems

15. August 2025: Monika Ballwein im Weinbau & Heuriger Stoiber in Krems an der Donau

17. August 2025: Jessica Slavik Trio im Winzerhof & Gästehaus Holzheu in Krustetten

20. August 2025: Hauk im Wein & Heuriger Pferschy-Seper in Mödling

22. August 2025: Der Nino aus Wien im Familienweingut Kolkmann in Fels am Wagram

23. August 2025: mina mas im Weingut Dorli Muhr in Prellenkirchen

26. August 2025: Troi im Winzerhof Erber in Oberwölbing

27. August 2025: Bad Ida im Bio-Weingut Frühwirth in Teesdorf

30. August 2025: Wiener Blond im Weingut Höllerer in Engabrunn

05. September 2025: aNNika im Weingut Hiedler in Langenlois