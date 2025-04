Selected Stays: 5 Wege, eine unvergessliche Auszeit in Niederösterreich zu erleben

Warum in gewöhnlichen Hotels übernachten, wenn es auch ein historisches Schloss, ein luxuriöses Chalet oder ein romantisches Hideaway hoch in den Baumkronen oder zwischen den Weinreben sein kann? Mit den Selected Stays wartet eine handverlesene Auswahl von 56 besonderen Unterkünften auf Sie, um Niederösterreich von seiner außergewöhnlichsten Seite zu erleben. Unterteilt in vier Kategorien – Classic, Pure, Unique und Urban – ist jede der Adressen eine Ausnahmeerscheinung für sich und wie ein geheimer Hotel-Tipp, den man mit guten Freund:innen teilt.

© Niederösterreich Werbung/ Ian Ehm Einatmen, ausatmen, ankommen: Die Selected Stays in Niederösterreich machen Ihre Auszeit zu etwas Besonderem.

Mehr als eine Unterkunft – ein Gefühl von Ankommen Was diese einzigartigen Top-Locations miteinander verbindet, sind ihre hohe Qualität, die Verbundenheit mit der Region sowie authentische Erlebnisse. Ob ein morgendliches Bad im See, entspannte Stunden in der Therme oder ausgedehnte Wanderungen durch die weite Landschaft Niederösterreichs – die Selected Stays bieten genau das, was im Alltag oft zu kurz kommt: Ruhe, Genuss und Zeit zum Durchatmen. Wir zeigen euch fünf gute Gründe, warum eine Auszeit in einem Selected Stay Hotel in Niederösterreich genau das Richtige für Körper, Geist und Seele ist. 1. Schlafen Sie wie ein:e Schlossherr:in Geschichtsträchtige Gemäuer laden zur Ruhe ein und lassen den Zauber vergangener Zeiten spürbar werden. Moderne Annehmlichkeiten werden mit den antiken Details zu einer Symbiose der Gegensätze – charmant und stilvoll. Genießen Sie ein Bad im Schlossteich, spazieren Sie durch die wundervollen Parkanlagen und erfreuen Sie sich am Komfort einer stilvollen Unterkunft inmitten historischer Kulisse. Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos und Unterkünfte aus der Kategorie Unique der Selected Stays

© Niederösterreich Werbung/ Maximilian Pawlikowsky Eingebettet in die wildromantische Landschaft des Waldviertels, befindet sich das Schloss Horn mit einem neu sanierten Trakt, in dem vier luxuriöse Suiten mit top Ausstattung auf Sie warten. © Günter Standl Schloss Dürnstein: Hier genießen Sie barocken Charme und die Schönheit der Wachau.

2. Genießen Sie die Natur hautnah Luxus in seiner ursprünglichsten Form zeigt sich in der Nähe zur Natur. Wie wäre es mit einem Bett unter dem Sternenhimmel, einer privaten Sauna inmitten von Weinreben oder einem Hideaway im Wald? Chalets, Lodges oder Baumhäuser mitten im Grünen bieten einen Rückzugsort zur Entschleunigung, zum Innehalten und um sich von der Hektik des Alltags zu erholen.

© Niederösterreich Werbung/ Maximilian Pawlikowsky Finden Sie Ihren Traumplatz zum Wohlfühlen in einer der Baumhaus Lodges in Schrems.

3. Kommen Sie in den Genuss regionaler Spezialitäten Für echte Gourmets hält Niederösterreich unverfälschte Geschmackserlebnisse bereit. In vielen Selected Pure Stays können Sie nicht nur exquisite Weine und regionale Spezialitäten verkosten, sondern auch die Menschen hinter den Produkten kennenlernen. Nächtigen Sie dort, wo die Köstlichkeiten entstehen und erleben Sie regionale Kulinarik. Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos und Unterkünfte aus der Kategorie Pure der Selected Stays

© WUNDERVOLL eben Das „Chalet Weidehaus De Luxe“ in Kirchstetten ist alles außer gewöhnlich: Entspannen Sie in diesem noblen Rückzugsort mit Außenschlafplatz und freistehender Badewanne.

4. Erleben Sie Gastgeber:innen mit Herz Die Gastgeber:innen der Selected Stays-Unterkünfte haben den Anspruch, Orte zu schaffen, die Sie inspirieren, Ihnen Geborgenheit schenken und Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen, authentischen Erlebnis werden lassen. Jede Unterkunft ist ein echtes Herzensprojekt – persönlich geführt, mit viel Liebe zum Detail gestaltet und geprägt von einer unverwechselbaren Handschrift. Ob architektonische Meisterwerke, nachhaltige Konzepte oder persönliche Empfehlungen für besondere Entdeckungen abseits der bekannten Wege: Hier entstehen Begegnungen, die bereichern und den Horizont erweitern. Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos und Unterkünfte aus der Kategorie Classic der Selected Stays

© Niederösterreich Werbung/ Ian Ehm Authentisch, inspirierend und fernab des Mainstreams – jeder Selected Stay macht Ihren Aufenthalt zu einem echten, unverwechselbaren Erlebnis.

5. Tauchen Sie in urbanes Flair & dessen Kulturvielfalt ein Die Selected Urban Stays befinden sich im Herzen lebendiger Städte und an zentralen Orten, die zahlreiche Ausflüge und Erlebnisse ermöglichen. So genießen Sie kulturelle Highlights wie Museen, Konzerte, Galerien und nette Cafés – alles vor Ihrer Haustür. Diese Unterkünfte sind perfekt für alle, die Kunst und Kultur in all ihren Facetten erleben und sich von der kulturellen Vielfalt inspirieren lassen möchten. Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos und Unterkünfte aus der Kategorie Urban der Selected Stays

© Niederösterreich Werbung/ Ian Ehm Romantischer Ausblick: Besuchen Sie eines der Selected Urban Stays und genießen Sie die kulturelle Vielfalt in der Umgebung.

Die Top 5 Unterkünfte der Redaktion Wie verraten Ihnen unsere persönlichen Tipps der Unterkünfte, die mit besonderem Charme und einzigartigem Flair überzeugen

© Johanna Meinschad RelaxResort Kothmühle in Neuhofen an der Ybbs: Highlight des weitläufigen Resorts ist der idyllische Garten mit dem Naturbadeteich – perfekt zum Eintauchen und Seele baumeln lassen. © Luis Steinkellner Gut Oberstockstall in Kirchberg/Wagram: Das historische Anwesen aus dem 15. Jahrhundert überzeugt mit geschmackvollen Gästezimmern hinter altehrwürdigen Gemäuern, einem Schwimmteich im wundervollen Schlossgarten, fabelhaftem Essen und hervorragenden Weinen, die auf dem Gut nach biologisch-dynamischen Ansätzen produziert werden. © Gut Ottenstein Seehäuser Dobra in Franzen: Wer träumt nicht von einem Häuschen am See? Direkt am Stausee Dobra können Sie sich diesen Traum erfüllen – mitten im Wald und mit Blick aufs Wasser. Hier können Sie Boot fahren, schwimmen, wandern, radfahren, fischen oder einfach das Nichtstun genießen. © Hotel zum Glockenturm Hotel zum Glockenturm in Lilienfeld: Das Glockenturmhaus von 1795 wurde zu einem kleinen, feinen Hotel umgestaltet: schlichtes, geschmackvolles Design ohne Schnickschnack steht hier im Fokus. Die Tradition des Dorfwirtshauses wird im dazugehörigen Wirtshaus Leopold hochgehalten. Hier darf man sich auf gutbürgerliche Küche aus regionalen Produkten und ländliche Geselligkeit freuen. © Das Kordik Das Kordik in Weitra/Waldviertel: Hier erleben Sie Landromantik pur! Das über 500 Jahre alte Bürgerhaus wurde sorgsam renoviert und punktet mit authentischem Charakter, erholsamer Ruhe und der wohltuenden Privatsphäre eines Wochenendhauses.

Tipp für Urlauber:innen & Kulturbegeisterte Besuchen Sie bei einem Aufenthalt in Niederösterreich eines der zahlreichen kulturellen Highlights im Sommer. Hier gelangen Sie zum Guide des Festival-Landes Niederösterreich.