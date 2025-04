Festival-Land Niederösterreich: Der Guide für einen unvergesslichen Sommer

Wer schon einmal bei einem der zahlreichen Festivals in Niederösterreich war, weiß: Hier feiert man nicht nur die Kunst und Kultur – hier feiert man das Leben. Mit über 300 Festivals im Jahr gilt Niederösterreich als das österreichische Eldorado für Kulturbegeisterte, Musikliebhaber:innen und Genussmenschen. In den Sommermonaten verwandelt sich das Bundesland jedes Jahr aufs Neue in eine Bühne der besonderen Art: Schrammelmusik erklingt in den Wäldern rund um den Litschauer Herrensee, Jazzmusik ertönt über den Gipfeln der Mostviertler Bergwelt, die Biedermeierstadt Baden wird zur Bühne für Europas größtes Fotofestival und wenn am Semmering Literatur, Wissenschaft, Schauspiel und Kulinarik auf dem Programm stehen – dann hat das Festival-Land Niederösterreich Hochsaison! Wir haben die Höhepunkte des Kultursommers für Sie zusammengefasst.

© Alexander Haiden In keinem anderen Bundesland ist die Festivaldichte und die Auswahl an kulturellen Darbietungen so hoch wie in Niederösterreich.

Festival-Highlights, die Sie nicht verpassen sollten 1. Grafenegg Festival: Wo die Natur die erste Geige spielt Jeden Sommer verwandelt sich Grafenegg zu einem internationalen Treffpunkt für Orchester und Solist:innen aus aller Welt. Zentrale Spielstätten des Grafenegg Festivals sind der Wolkenturm, eine eindrucksvolle Open-Air-Bühne, und der Konzertsaal Auditorium, der für Matineen und als Schlechtwetter-Ausweichspielstätte genutzt wird. Das Programm reicht von großen symphonischen Werken über Filmmusik und Jazz bis hin zu Operetten. Zu Gast sind u. a. das European Union Youth Orchestra, das Luzerner Sinfonieorchester, das Royal Philharmonic Orchestra, das Gewandhausorchester und die Wiener Philharmoniker. Composer in Residence 2025 ist Fabián Panisello, der das Festival-Programm als Komponist und Lehrender mitgestaltet. Er dirigiert am 24. August das Abschlusskonzert des von ihm geleiteten Composer-Conductor-Workshop Ink Still Wet. Das große Finale wird von Zubin Mehta und Rudolf Buchbinder abgehalten, die am Klavier ein Brahms-Programm zum Besten geben. Abgesehen vom Besuch musikalischer Höhepunkte lädt das einzigartige Ambiente des Schlossparks zum Picknicken bei Sonnenuntergängen ein und darauf, unvergessliche Momente im Grünen zu genießen. Von 14. August bis 7. September 2025 Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos zum Grafenegg Festival

© Alexander Haiden Die Open-Air-Bühne „Wolkenturm“ inmitten des 32 Hektar großen Schlossparks in Grafenegg ist nicht nur eine Spielstätte des Grafenegg Festivals, sondern auch ein wahrer Eyecatcher.

2. Festival La Gacilly-Baden Photo Von Juni bis Oktober verwandelt sich Baden bei Wien erneut in eine riesige Open-Air-Galerie: Das Festival La Gacilly-Baden Photo, Europas größtes Fotofestival, zeigt auf einer sieben Kilometer langen Route rund 1.500 Werke internationaler Top-Fotograf:innen. Unter dem Motto „Australien & die neue Welt“ widmen sich 30 Ausstellungen den verschiedensten Aspekten der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Das Festival findet in österreichisch-französischer Zusammenarbeit statt und wird vom renommierten Fotografen, Autor und Ausstellungsorganisator Lois Lammerhuber kuratiert. Der Eintritt ist frei. Von 13. Juni bis 12. Oktober 2025 Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos zum Festival La Gacilly-Baden Photo

© Lois Lammerhuber/Vee Speers/Fotomontage La Gacilly-Baden Photo: Europas größtes Outdoor-Fotofestival, das die Stadt Baden bei Wien jedes Jahr in eine Galerie verwandelt.

3. Schrammel.Klang.Festival in Litschau am Herrensee Das Schrammel.Klang.Festival – liebevoll als „Woodstock des Wienerliedes“ genannt – lädt im Juli an den idyllischen Herrensee in Litschau ein. Festivalgründer Zeno Stanek verbindet dort traditionelle Wiener Schrammelmusik mit zeitgenössischen Klängen und bietet ein vielfältiges Programm mit Matineen, dem Schrammel.Pfad rund um den Herrensee und Abendkonzerten im Herrenseetheater. Zwischen den beiden Festival-Wochenenden finden Schrammel.Workshops für Musikbegeisterte sowie Kinder-Musik-Workshops für unterschiedliche Altersgruppen statt. Als Green Event und Träger des Österreichischen Umweltzeichens prägt das Schrammel.Klang.Festival die Kulturlandschaft des Waldviertels und ist durch die einzigartige Symbiose aus Natur und Musik ein faszinierendes Erlebnis. Von 4. bis 13. Juli 2025 Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos zum Schrammel.Klang.Festival

© Niederösterreich Werbung/ Robert Herbst Beim Schrammel.Klang.Festival verschmelzen Wiener Musiktradition und Naturidylle rund um den Herrensee zu einem besonderen Klangerlebnis.

4. Festspiele Reichenau Reichenau an der Rax wird erneut zur Bühne von hochkarätigem Theater: Von Juli bis August begeistern die Festspiele mit Theaterkunst in stilvollem Ambiente und zählen zu den kulturellen Höhepunkten Niederösterreichs. Das eindrucksvolle Festspielhaus, namhafte Schauspieler:innen, TV-Gesichter und das besondere Festspiel-Flair ziehen Jahr für Jahr zehntausende Besucher:innen an. Erstmalig wird in der diesjährigen Spielsaison das traditionsreiche Südbahnhotel als Spielstätte für die Festspiele Reichenau dienen. Von Klassikern wie Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ über Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ (als Tipp für Familien mit Kindern) bis hin zu Joachim Meyerhoffs Lesung namens „Man kann auch in die Höhe fallen“ ist das Programm sehr vielseitig. Lassen Sie sich diesen Kulturgenuss nicht entgehen! Von 2. Juli bis 3. August 2025 Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos zu den Festspielen Reichenau

© Niederösterreich Werbung/ Robert Herbst Theater trifft Sommerfrische: Die Festspiele Reichenau vereinen Bühnenkunst mit dem charmanten Flair der Rax-Region.

5. Internationale Barocktage Stift Melk Ein Festival, das barocke Klangkunst mit zeitgemäßen Interpretationen vereint: Unter dem Motto „Maria bewegt“ stehen die vielen Facetten der Heiligen Maria im Mittelpunkt. Abgesehen von ihrer religiösen Bedeutung, werden menschliche Werte wie Familie, Geborgenheit, Mut und Liebe hervorgehoben und stellt Frauen in der Barockmusik vor den Vorhang. Freuen Sie sich auf Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach, sowie auf das Abschlusskonzert mit der Hofkapelle München. Von 6. Juni bis 9. Juni 2025. Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos zu den Internationalen Barocktagen Stift Melk

© Daniela Matejschek Bühne frei für die imposanten Kulisse des Stifts Melk: Die Internationalen Barocktage Stift Melk bieten Musikgenuss in einzigartigem Ambiente.

Weitere kulturelle Highlights zum Vormerken donaufestival : Das donaufestival in Krems begeistert an zwei Wochenenden im Frühling mit einem dichten Programm aus avantgardistischer Musik, Performance, Kunst und Diskurs – verteilt auf außergewöhnliche Spielstätten in der ganzen Stadt. Von 2. bis 4. Mai und 9. bis 11. Mai 2025.

: Das donaufestival in Krems begeistert an zwei Wochenenden im Frühling mit einem dichten Programm aus avantgardistischer Musik, Performance, Kunst und Diskurs Kultur.Sommer.Semmering : Jeden Sommer verwandeln Stars der österreichischen Kultur-Szene den Semmering zu einem Festival der besonderen Art: Gespielt wird nicht in klassischen Theatern oder Musiksälen, sondern in den Grandhotels der vorigen Jahrhundertwende. Von 28. Juni bis 31. August 2025.

wellenklaenge : Das Festival wellenklaenge verwandelt den idyllischen Lunzer See jeden Sommer in eine Bühne für musikalische Visionär:innen: Im Fokus stehen internationale Künstler:innen, die neue Wege gehen und den Dialog mit anderen Genres und dem Publikum suchen. Von 11. bis 26. Juli 2025.

Gipfelklänge : Erleben Sie stimmungsvolle Konzerte, wenn die Berge rund um Hohenberg zu einer Open-Air-Bühne für heimische und internationale Musiker:innen werden. Von 12. Juli bis 14. September 2025.

© Mostviertel Tourismus / Fred Lindmoser Gipfelklänge: Wo der Berg zur Bühne wird und sich die Musik mit der umgebenden Natur auf harmonische Weise vereint.

Tipp für Festival-Besucher:innen Gönnen Sie sich bei einem Besuch eines der zahlreichen kulturellen Highlights einen Kurzurlaub in Niederösterreich. Wie wäre es mit einem Aufenthalt in einer der Selected Stays-Unterkünfte, Niederösterreichs Top-Betriebe und geheime Hotel-Tipps?