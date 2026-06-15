Morgens am Zürichsee, mittags vor schneebedeckten Viertausendern und wenige Tage später zwischen Palmen im Tessin: Kaum ein anderes Land lässt sich so abwechslungsreich und gleichzeitig so entspannt entdecken wie die Schweiz. Die Grand Train Tour of Switzerland verbindet auf 1.280 Kilometern einige der schönsten Bahnstrecken Europas zu einer Rundreise durch vier Sprachregionen, vorbei an Seen, Bergen, Gletschern und historischen Städten. Das Besondere daran: Die Reise ist nicht an einen festen Startpunkt gebunden. Reisende können dort einsteigen, wo sie möchten, die Route in ihrem eigenen Tempo erleben und unterwegs beliebig viele Stopps einlegen. So wird die Grand Train Tour of Switzerland weniger zu einer klassischen Rundreise als vielmehr zu einer Einladung, die Schweiz Schiene für Schiene zu entdecken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Die Grand Train Tour of Switzerland verbindet die schönsten Zugstrecken der Schweiz. So kann man das ganze Land bequem vom Zug aus sehen.

Die Grand Train Tour of Switzerland im Überblick Etappe: Von Zürich über Luzern nach Interlaken (2 Stunden 45 Minuten) Etappe: Von Interlaken über Spiez und Gstaad nach Montreux (3 Stunden 15 Minuten) - GoldenPass Express Etappe: Von Montreux über Visp nach Zermatt (2 Stunden 30 Minuten) Etappe: Von Zermatt über Brig, Andermatt und Chur nach St. Moritz (7 Stunden 45 Minuten) - Glacier Express Etappe: Von St. Moritz über Tirano nach Lugano (6 Stunden 45 Minuten) - Bernina Express Etappe: Von Lugano über Bellinzona, Andermatt und Fülelein nach Luzern (5 Stunden 30 Minuten) - Gotthard Panorama Express Etappe: Von Luzern über Rapperswil nach St. Gallen (2 Stunden 15 Minuten) Etappe: Von St. Gallen über Stein am Rhein und Schaffhausen nach Zürich (2 Stunden 30 Minuten)

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Die erste Etappe führt von Zürich über Luzern nach Interlaken.

Etappe 1: Von Zürich über Luzern nach Interlaken Dauer: 2 Stunden 45 Minuten | Länge: 131 Kilometer Die Reise mit dem Luzern-Interlaken Express beginnt zwischen urbanem Flair und Postkartenidylle. Schon kurz nach der Abfahrt aus Zürich öffnet sich der Blick auf sanfte Hügel, glitzernde Seen und die ersten Gipfel der Alpen. In Luzern treffen historische Altstadt, Kapellbrücke und Seepromenade auf beeindruckende Bergkulissen. Die Strecke nach Interlaken führt weiter entlang türkisfarbener Gewässer und durch einige der schönsten Landschaften der Zentralschweiz. Highlights entlang der Strecke: Zürich mit seiner Altstadt und dem Zürichsee: Hier trifft urbanes Leben auf entspannte Seepromenaden, der ideale Startpunkt für die Reise.

Luzern mit Kapellbrücke und Vierwaldstättersee: Die Stadt verbindet historische Architektur mit einer der eindrucksvollsten Seelandschaften der Schweiz.

Interlaken zwischen Thuner- und Brienzersee: Perfekt als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Jungfrau-Region und zu spektakulären Bergpanoramen.

Luzern in einer Minute

💡 Grand Train Tour of Switzerland in Zahlen 1.280 Kilometer Bahnstrecke

11 Züge auf einer durchgehenden Route

8 Panoramastrecken

4 Sprachregionen

3 Alpenpässe

Ganzjährig möglich

Individuell planbar

Start an jedem beliebigen Punkt der Route

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Der GoldenPass Express startet in Interlaken und fährt über Spiez und Gstaad nach Montreux.

Etappe 2: Mit dem GoldenPass Express zum Genfersee Dauer: 3 Stunden 15 Minuten | Länge: 120 Kilometer Der GoldenPass Express verbindet die Alpenwelt des Berner Oberlands mit der eleganten Atmosphäre der Genferseeregion. Während draußen grüne Almen, Weinberge und Berggipfel vorbeiziehen, genießen Reisende dank großer Panoramafenster beste Aussichten. Kurz vor Montreux verändert sich die Landschaft spürbar. Das Klima wird milder, die Vegetation mediterraner und der Blick auf den Genfersee spektakulärer. Highlights entlang der Strecke: Montreux am Genfersee: Bekannt für sein mildes Klima und die Uferpromenade mit mediterranem Flair.

Weinregion Lavaux: Die terrassierten Weinberge gehören zum UNESCO-Welterbe und bieten spektakuläre Ausblicke über den See.

und bieten spektakuläre Ausblicke über den See. Schloss Chillon: Die mittelalterliche Wasserburg zählt zu den meistbesuchten historischen Bauwerken der Schweiz. Fernab der Strecke ist sehenswert: Die Fahrt nach Grindelwald führt direkt in eine der eindrucksvollsten Berglandschaften Europas. Über allem thronen Eiger, Mönch und Jungfrau. Wer noch höher hinaus möchte, fährt weiter zum Jungfraujoch. Auf 3.454 Metern Höhe erwartet Besucher:innen die höchstgelegene Bahnstation Europas. Gletscher, Eisfelder und ein Panorama, das an klaren Tagen bis nach Frankreich reicht, machen diesen Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Die dritte Etappe fährt von Montreux über Visp nach Zermatt.

Etappe 3: Vom Genfersee nach Zermatt Dauer: 2 Stunden 30 Minuten | Länge: 148 Kilometer Hinter Montreux beginnt die Reise ins Wallis. Die Strecke führt durch sonnige Täler und vorbei an traditionsreichen Weinbergen. Ziel ist Zermatt, einer der berühmtesten Bergorte Europas. Autos sucht man hier vergeblich. Stattdessen prägen traditionelle Chalets und eine beeindruckende Bergkulisse das Ortsbild. Über allem erhebt sich das Matterhorn, dessen markante Form längst zu einem Symbol der Schweiz geworden ist. Highlights entlang der Strecke: Walliser Berglandschaften: Hier erlebt man die Alpen in ihrer ursprünglichsten und eindrucksvollsten Form.

Zermatt: Autofrei und spektakulär gelegen, ideal für alpine Erlebnisse und Wanderungen.

Matterhorn: Einer der bekanntesten Berge der Welt und ein Schweizer Wahrzeichen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Der Glacier Express beginnt in Zermatt und endet in St. Moritz. Auf dem Weg hält der Panoramazug in Visp, Brig, Andermatt und Chur.

Etappe 4: Mit dem Glacier Express durch die Alpen Dauer: ca. 8 Stunden | Länge: 291 Kilometer Der Glacier Express gilt nicht ohne Grund als einer der berühmtesten Panoramazüge der Welt. Die Strecke zwischen Zermatt und St. Moritz führt über 291 Brücken, durch 91 Tunnel und über den Oberalppass auf mehr als 2.000 Metern Höhe. Die Landschaft wechselt ständig: tiefe Schluchten, weite Hochtäler, verschneite Gipfel und historische Dörfer ziehen am Fenster vorbei. Einer der Höhepunkte ist das Landwasserviadukt, das eindrucksvoll zeigt, welche Meisterleistungen beim Bau der Rhätischen Bahn vollbracht wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Glacier Express AG, Fotograf: Stefan Schlumpf Das Landwasserviadukt ist eines der bekanntesten Eisenbahnbauwerke Europas. Im Winter verwandelt sich die imposante Steinbrücke in eine märchenhafte Kulisse für den Glacier Express. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Glacier Express AG, Fotograf: Stefan Schlumpf Der Glacier Express verbindet St. Moritz und Zermatt auf einer der eindrucksvollsten Panoramastrecken der Welt – vorbei an blühenden Almwiesen und ewigem Schnee. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Glacier Express AG, Fotograf: Stefan Schlumpf Alpen pur: Der Glacier Express überquert auf über 2.000 Metern den Oberalppass und taucht dabei in eine weite Hochgebirgslandschaft ein.

Highlights entlang der Strecke: Oberalppass: Auf über 2.000 Metern Höhe eröffnet sich eine eindrucksvolle alpine Hochgebirgslandschaft.

Landwasserviadukt: Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und eines der bekanntesten Eisenbahnviadukte Europas.

St. Moritz: Der mondäne Alpenort verbindet Naturerlebnis mit internationalem Lifestyle.

Der Glacier Express in einer Minute

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Der Bernina Express gleitet von St. Moritz über Tirano nach Lugano.

Etappe 5: Mit dem Bernina Express ins Tessin Dauer: 6 Stunden 45 Minuten | Länge: 154 Kilometer Die Fahrt mit dem Bernina Express gehört zu den spektakulärsten Bahnreisen Europas. Die Strecke führt von den hochalpinen Landschaften Graubündens über den Berninapass bis in den sonnenverwöhnten Süden der Schweiz. Besonders faszinierend ist der Kontrast: Während rund um St. Moritz alpine Gipfel dominieren, sorgen in Lugano Palmen, Cafés und mediterranes Lebensgefühl für Urlaubsstimmung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Swiss Travel System AG, 2019, Fotograf: Tobias Ryser Der Weg ist das Ziel: Schweizer Panoramazüge führen durch Landschaften, die man so nur auf Schienen erlebt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Switzerland Tourism, 2019, Fotograf: André Meier Von schneebedeckten Gipfeln bis zu mediterranen Gefilden: Der Bernina Express bietet auf jeder Kurve ein neues Landschaftsbild.

Highlights entlang der Strecke: Berninapass: Hier zeigt sich die Schweiz von ihrer dramatischsten Hochgebirgsseite.

Lugano: Mediterranes Lebensgefühl trifft auf Schweizer Präzision direkt am Luganersee.

Der Bernina Express in einer Minute

🚂 Servicebox: So funktioniert die Grand Train Tour of Switzerland Die Route kann komplett oder in einzelnen Etappen bereist werden.

Einstieg an jedem Ort entlang der Strecke möglich.

Individuelle Reisedauer von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

Die wichtigsten Panoramazüge können miteinander kombiniert werden.

Die Sitzplatzreservierung wird in den Panoramazügen empfohlen, im Glacier Express, Bernina Express und Gotthard Panorama Express ist sie obligatorisch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Der Gotthard Panorama Express führt von Lugano nach Luzern. Unterwegs stoppt der Zug in Bellinzona, Andermatt und Flüelen.

Etappe 6: Mit dem Gotthard Panorama Express durch die Geschichte der Schweiz Dauer: 5 Stunden 30 Minuten | Länge: 182 Kilometer Der Gotthard Panorama Express verbindet auf einzigartige Weise Bahn- und Schiffsreise. Die Route führt zunächst durch das Tessin, vorbei an Palmen, Weinbergen und mediterranen Dörfern. Anschließend windet sich der Zug über die historische Gotthard-Bergstrecke mit ihren berühmten Kehrtunneln und Viadukten Richtung Norden. Die Strecke zählt zu den eindrucksvollsten Ingenieursleistungen Europas. Während sich der Zug langsam in höhere Lagen schraubt, eröffnen sich immer neue Ausblicke auf Täler, Schluchten und Berglandschaften. In Flüelen wechseln Reisende vom Zug aufs Schiff und gleiten über den Vierwaldstättersee bis nach Luzern. Kaum eine andere Route verbindet Natur, Technik und Schweizer Geschichte so eindrucksvoll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Swiss Travel System AG, 2021, photographer: Tobias Ryser Der Gotthard Panorama Express verbindet auf einzigartiger Route Tessiner Palmen mit dem azurblauen Vierwaldstättersee – Schiff und Zug in einer unvergesslichen Reise.

Highlights entlang der Strecke: Historische Gotthard-Bergstrecke: Eine der bedeutendsten Alpenquerungen Europas, die eindrucksvoll zeigt, wie Ingenieurskunst die Berge überwindet.

Kehrtunnel und Viadukte: Die spektakulären Schleifen und Brücken machen die Fahrt selbst zum Erlebnis und demonstrieren die Meisterleistung der Schweizer Bahnarchitektur.

Vierwaldstättersee: Der See in Luzern verbindet alpine Landschaft mit geschichtsträchtigen Orten und bietet eine der schönsten Wasserpanoramen der Schweiz.

🎟️ Ticketinfos Für die Grand Train Tour of Switzerland stehen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung. Besonders beliebt ist der Swiss Travel Pass, der unbegrenztes Reisen im öffentlichen Verkehrsnetz der Schweiz ermöglicht. Je nach Reiseverlauf können auch individuelle Streckentickets oder spezielle Angebote für Panoramazüge sinnvoll sein. Aktuelle Preise, Fahrpläne und Buchungsmöglichkeiten finden Reisende hier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Die vorletzte Etappe führt von Luzern über Rapperswil nach St. Gallen.

Etappe 7: Mit dem Voralpen-Express durch die grüne Hügellandschaft Dauer: 2 Stunden 15 Minuten | Länge: 125 Kilometer Der Voralpen-Express verbindet Luzern und St. Gallen auf einer Strecke, die die sanfte Seite der Schweiz zeigt. Statt schroffer Gipfel dominieren hier grüne Hügel, weite Seenlandschaften und immer wieder überraschende Ausblicke auf die Alpen im Hintergrund. Schon kurz nach Luzern eröffnet sich der Blick auf den Vierwaldstättersee, bevor der Zug den Zürichsee überquert und an Rapperswil, der „Stadt der Rosen“, vorbeifährt. Besonders eindrucksvoll ist die Fahrt über das Sitter-Viadukt kurz vor St. Gallen – mit 99 Metern Höhe die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz. Highlights entlang der Strecke: Rapperswil am Zürichsee: Die Rosenstadt verbindet mittelalterliches Flair mit einer der schönsten Seepromenaden der Schweiz.

Sitter-Viadukt: Ein technisches Meisterwerk und spektakulärer Schlusspunkt der Fahrt vor St. Gallen. Fernab der Strecke ist sehenswert: Rund um Luzern lassen sich zwei der bekanntesten Ausflugsberge der Schweiz erleben. Die Rigi bietet weite Ausblicke über den Vierwaldstättersee und die Alpen, während der Pilatus mit der steilsten Zahnradbahn der Welt bereits die Auffahrt zum Erlebnis macht. Beide Berge zeigen die Zentralschweiz aus völlig unterschiedlichen Perspektiven – einmal ruhig und weit, einmal spektakulär und dramatisch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schweiz Tourismus Die letzte Etappe führt vorbei am Bodensee über Stein am Rhein und Schaffhausen nach Zürich.

Etappe 8: Mit der Thurbo Seelinie entlang von Seen, Rhein und Rheinfall Dauer: 2 Stunden 30 Minuten | Länge: 133 Kilometer Die Thurbo Seelinie verbindet St. Gallen, den Bodensee, Schaffhausen und Zürich zu einer abwechslungsreichen Reise entlang von Wasserlandschaften, historischen Städten und eindrucksvollen Naturkulissen. Von St. Gallen führt die Strecke zunächst durch eine sanfte Hügellandschaft zum Bodensee, dem der Zug rund 40 Kilometer entlang seines Ufers folgt. Weiter geht es rheinabwärts nach Schaffhausen, wo die Festung Munot über der Altstadt thront. Ein absolutes Highlight ist der Rheinfall, der größte Wasserfall Europas. Über Eglisau führt die Strecke schließlich weiter in die Finanzmetropole Zürich. Highlights entlang der Strecke: St. Gallen mit Stiftsbezirk: Die UNESCO-Altstadt beeindruckt mit barocker Bibliothek und historischer Atmosphäre.

beeindruckt mit barocker Bibliothek und historischer Atmosphäre. Bodensee: Einer der größten Seen Mitteleuropas , ideal für entspannte Ausblicke während der Fahrt.

, ideal für entspannte Ausblicke während der Fahrt. Rheinfall: Europas größter Wasserfall sorgt für ein eindrucksvolles Naturschauspiel aus nächster Nähe.

sorgt für ein eindrucksvolles Naturschauspiel aus nächster Nähe. Zürich: Moderne Metropole mit Seepromenade, Kultur und urbanem Lebensgefühl.

Schienenkreuzfahrt durch die Schweiz Wer die Grand Train Tour of Switzerland erlebt, entdeckt nicht nur einzelne Sehenswürdigkeiten, sondern ein ganzes Land. Zwischen Gletschern und Palmen, Berggipfeln und Seen, deutschsprachigen Städten und mediterranem Flair entsteht das Gefühl, die Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt kennengelernt zu haben – bequem vom Zugfenster aus.