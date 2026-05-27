Schluss mit Personal-Experimenten: Setzen Sie auf Profis

RA Personalmanagement denkt die Branche neu

Mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung verfolgt die RA Personalmanagement GmbH das Ziel, die Arbeitskräfteüberlassung als Qualitätsmerkmal im technischen und gewerblichen Bereich zu etablieren. Das Unternehmen bleibt auch künftig am Puls gesetzlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen und sieht die laufende Weiterbildung sowie den Austausch mit Betrieben als Erfolgsstrategie. So entsteht ein Marktvorteil, der weit über kurzfristige Personalvermittlung hinausreicht.

Weitere Informationen zu fairer Zeitarbeit und nachhaltigen Personallösungen sind auf www.ra-personal.at zu finden.