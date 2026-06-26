ReiseCenter Mader-Kuoni begleitet Antarktis-Expedition 2027

Wer einmal zwischen gigantischen Eisbergen, gewaltigen Gletschern und riesigen Pinguinkolonien unterwegs war, spricht oft noch Jahre später von einem der intensivsten Erlebnisse seines Lebens. Genau dorthin führt eine außergewöhnliche Expeditionsreise des ReiseCenter Mader-Kuoni im März 2027. Die 24-tägige Route verbindet Südamerika, die Antarktis und einige der entlegensten Inselwelten des Südatlantiks miteinander.

Start in Buenos Aires, Kurs auf die Eiswelt des Südens

Los geht es am 7. März 2027 mit dem Flug ab Wien nach Buenos Aires. Nach zwei Nächten in der argentinischen Hauptstadt führt die Reise weiter nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. Dort beginnt die eigentliche Antarktis-Expedition an Bord der SH Diana. Ausgangspunkt ist Ushuaia. Dort gehen die Teilnehmer an Bord der SH Diana, einem modernen Expeditionsschiff mit maximal 190 Gästen, davon 20 Plätze für Kunden von ReiseCenter Mader-Kuoni reserviert. Von hier führt die Route über die Drake-Passage direkt in die Eiswelt der Antarktis. Von Feuerland aus nimmt die SH Diana Kurs auf die berühmte Drake-Passage. Für viele Polarreisende ist die Überquerung dieses legendären Seegebiets bereits ein Erlebnis für sich. Danach eröffnet sich die faszinierende Kulisse der Antarktischen Halbinsel: gewaltige Eisformationen, kalbende Gletscher und eine Landschaft, die in ihrer Ursprünglichkeit weltweit einzigartig ist.

Mit Zodiac-Booten mitten hinein in die Natur

Ein besonderer Reiz von Antarktis-Expeditionsreisen liegt in der Nähe zur Natur. Mit speziell eingesetzten Zodiac-Schlauchbooten gelangen die Gäste direkt an Küstenabschnitte, Eisformationen und Tierkolonien, die für größere Schiffe unerreichbar wären. Dabei entstehen oft Begegnungen, die lange in Erinnerung bleiben: neugierige Pinguine am Ufer, Robben auf Eisschollen oder Wale, die in unmittelbarer Nähe auftauchen.

Südgeorgien zählt zu den Höhepunkten der Route

Für viele Kenner von Polarreisen ist jedoch nicht die Antarktis selbst, sondern Südgeorgien der emotionale Höhepunkt einer solchen Expedition. Die Insel gilt als eines der bedeutendsten Naturparadiese der südlichen Hemisphäre. An ihren Küsten leben riesige Kolonien von Königspinguinen, die sich über ganze Strände erstrecken. Zehntausende Tiere bilden ein beeindruckendes Naturschauspiel, begleitet von See-Elefanten, Albatrossen und zahlreichen weiteren Tierarten. Darüber hinaus führt die Route unter anderem zu den abgelegenen Sandwich-Inseln, nach Tristan da Cunha sowie zum Grab des legendären Polarforschers Sir Ernest Shackleton.

Umfangreiche Leistungen bereits inkludiert

Trotz ihres Expeditionscharakters ist die Reise umfassend organisiert. Insgesamt verbringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 20 Nächte an Bord der SH Diana. Im Reisepreis enthalten sind unter anderem die Linienflüge ab und bis Wien, der Charterflug zwischen Buenos Aires und Ushuaia, zwei Hotelnächte in Buenos Aires sowie sämtliche Transfers. Reisende sind dabei nicht an die inkludierten Flüge gebunden. Auf Wunsch kann die An- und Abreise individuell gestaltet werden. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, die Expedition mit einem persönlichen Vorprogramm in Südamerika oder einem Nachprogramm in Südafrika zu verbinden. Das ReiseCenter Mader-Kuoni unterstützt Interessierte gerne bei der Planung entsprechender Reiseverlängerungen. Ebenso inkludiert sind alle Zodiac-Ausfahrten und Anlandungen während der Expedition. Begleitet wird die Antarktis-Expedition von einem internationalen Expeditionsteam, das mit wissenschaftlichen Vorträgen und Hintergrundinformationen spannende Einblicke in die Polarwelt vermittelt.

ReiseCenter Mader-Kuonis Tipp: Früh buchen lohnt sich

Eine Antarktis-Expedition zählt zu den außergewöhnlichsten Reisen, die man unternehmen kann. Entsprechend wichtig sind eine fundierte Beratung und eine sorgfältige Vorbereitung. Das ReiseCenter Mader-Kuoni bietet dafür persönliche Betreuung an mehreren Standorten, darunter Wien, Linz, Leonding, Steyr, Marchtrenk und St. Valentin. Die Reise wird bereits garantiert durchgeführt. Wer sich früh entscheidet, kann zusätzlich profitieren: Bei Buchung bis 30. Juni 2026 wird ein Frühbucherbonus von bis zu 2.550 Euro pro Person gewährt. Aufgrund der begrenzten Kapazität der SH Diana steht jedoch nur eine überschaubare Anzahl an Plätzen zur Verfügung.

Die wichtigsten Eckdaten der Antarktis-Expedition: Reisedauer: 24 Tage, von 7. bis 30. März 2027

Route: Buenos Aires – Ushuaia – Antarktis – Südgeorgien – Kapstadt

20 Nächte an Bord der SH Diana

Maximal 20 Gäste

Inklusive Flügen ab und bis Wien

Vollpension, WLAN und Trinkgelder inkludiert

Zodiac-Anlandungen und Expeditionsprogramm inklusive

Preis ab 15.499 Euro pro Person in der Ocean-View-Kabine

Frühbucherbonus bis zu 2.550 Euro pro Person

Weitere Informationen zu Kabinen, Reiseroute und Verfügbarkeit sind direkt beim ReiseCenter Mader-Kuoni sowie unter meinreisecenter.at erhältlich.