Beim Kauf eines Premium Eisen Supplements stehen heute nicht mehr ausschließlich die Milligramm im Mittelpunkt. Die verwendete Eisenform, die synergetische Kombination mit weiteren Nährstoffen und der individuelle Eisenbedarf sind ebenfalls unverzichtbare Kaufkriterien. Eine bedarfsgerechte Supplementierung berücksichtigt deshalb sowohl die Zusammensetzung als auch die persönliche Lebenssituation. Damit es Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht schwerfällt, das richtige Präparat zu finden, greift der Anbieter Sunday Natural diese Aspekte in der Produktentwicklung gezielt auf. Das Ergebnis sind verschiedene Eisenpräparate für unterschiedliche Anforderungen und Ernährungsweisen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gemini Eisen von Sunday Natural gibt es zum Beispiel in Kapseln.

Was macht die Eisenform so wichtig? Eisen gehört zu den essenziellen Spurenelementen, die einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen. Vielen ist bewusst, dass es nicht möglich ist, auf diesen Nährstoff zu verzichten. So trägt Eisen beispielsweise: zu einem normalen Energiestoffwechsel,

zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin,

zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper,

zu einer normalen Funktion des Immunsystems,

zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung,

und zu einer normalen kognitiven Funktion bei. Zudem hat Eisen eine Funktion bei der Zellteilung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen rund 11 mg Eisen pro Tag aufzunehmen. Bestimmte Umstände, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter, in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie durch intensiven Ausdauersport, erhöhen den Bedarf signifikant. Beachtenswert ist zudem, dass die physiologische Bedeutung von Eisenpräparaten sich nicht allein an der Dosierung orientiert. Auch die verwendete Eisenquelle und die synergetische Kombination mit unterstützenden Nährstoffen sind relevante Faktoren. Aus diesem Grund umfasst das Sortiment von Sunday Natural verschiedene Eisenformen und Dosierungen. Premium Eisen Supplement online kaufen: Diese Kriterien sind entscheidend Für die Auswahl eines hochwertigen Eisenpräparats sind mehrere Faktoren relevant: die verwendete Eisenform und ihre Eigenschaften (wie Bioverfügbarkeit)

die synergetische Kombination mit unterstützenden Kofaktoren

eine transparente Deklaration aller Inhaltsstoffe

der Verzicht auf unnötige Zusatz- und Füllstoffe

individuelle Dosierungen: von 14 mg für die tägliche Ergänzung bis zu 45 mg für einen stark erhöhten Bedarf

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gemini Eisen steckt in einer Vielzahl pflanzlicher Lebensmittel wie Linsen, getrockneten Aprikosen oder Kürbiskernen.

Natürliches Eisen aus pflanzlichen Quellen Natürliches Eisen nimmt insbesondere bei einer pflanzlichen Ernährung einen hohen Stellenwert ein, um die Zufuhr von gut verwertbarem Nicht-Hämeisen zu sichern. Sunday Natural setzt unter anderem auf 100 % pflanzliches Eisen aus Curryblatt, Koji-Pilz und Buchweizenkeimen. Die pflanzlichen Zutaten werden schonend verarbeitet und in klar deklarierte Rezepturen eingebunden. Verfahren wie die Wasserextraktion (unter anderem zum gezielten Abbau von Phytinsäure) ergänzen das Qualitätskonzept und tragen zur sorgfältigen Verarbeitung der Rohstoffe bei. Eine nachvollziehbare Herkunft, natürliche Zutaten und der Verzicht auf unnötige Zusätze sind für Sunday Natural eine Selbstverständlichkeit. Unterschiedliche Präparate für den individuellen Eisenbedarf Der Eisenbedarf kann sich im Laufe verschiedener Lebensphasen verändern. Um darauf einzugehen, bietet Sunday Natural für jedes Bedürfnis die passende Lösung: Eisenkomplex Ultra: Eine synergetische Formel verschiedener Eisenformen mit Lactoferrin, Kupfer und B-Vitaminen. Kupfer trägt zu einem normalen Eisentransport im Körper bei.

Pflanzliches Eisen: Vegane Produkte auf Basis von Curryblatt, Koji-Pilz oder Buchweizenkeimen.

Eisenchelat als bisglycinat: Hochdosierte Varianten (z. B. 45 mg) als gut aufnehmbares Bisglycinat für besondere Bedarfsituationen.

Eisen Rapid Spray: Eine praktische und innovative Ergänzung für unterwegs. Viele Präparate sind synergetisch mit natürlichem Vitamin C aus Acerola oder Hagebutte kombiniert. Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme nachweislich und ergänzt die Rezepturen sinnvoll. Für individuelle Anforderungen stehen außerdem Monopräparate ohne weitere Kofaktoren zur Verfügung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sunday Natural Heidelbeeren enthalten Eisen und viel Vitamin C, welches die Aufnahme unterstützt.