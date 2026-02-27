"Paralympische Spiele verändern Perspektiven und erreichen Menschen"
Die Paralympischen Winterspiele kehren an einen Ort zurück, der wie kaum ein anderer für Wintersport steht: die Alpen.
Mit MILANO CORTINA 2026 finden die Spiele im Herzen Europas statt – und damit so nah wie selten zuvor. Diese Nähe ist nicht nur geografisch. Sie ist emotional spürbar und verleiht diesen Paralympics, so nahe zu Österreich, eine ganz besondere Intensität. Wo zwei Wochen davor die Olympischen Spiele stattgefunden haben, gehen nun die paralympischen Athlet:innen an den Start.
Je näher der Auftakt rückt, desto stärker wird dieses Kribbeln. Es ist diese besondere Mischung aus Vorfreude, Anspannung und Zuversicht – genau jene Energie, aus der große sportliche Momente entstehen. Unsere Athlet:innen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen – für ihre Ziele, für ihre Leistungen und für all jene Menschen, die sie inspirieren.
Diese Spiele stehen für Leistungssport auf höchstem Niveau. Für Mut, Konsequenz und beeindruckende sportliche Lebenswege. Das Paralympic Team Austria reist mit berechtigtem Selbstvertrauen nach Italien – mit Athlet:innen, die das Potenzial haben, um Medaillen zu fahren, zu gleiten und zu kämpfen. Gleichzeitig sind es Persönlichkeiten, die weit über den Sport hinaus wirken. Sie zeigen, was möglich ist, wenn man an sich glaubt und seinen Weg konsequent verfolgt.
Paralympische Spiele senden immer auch ein gesellschaftliches Signal. Sie erzählen Geschichten von Stärke, Vielfalt und Zusammenhalt. Sie verändern Perspektiven und erreichen Menschen – auf den Tribünen, vor den Bildschirmen und im Alltag. Gerade in einer Zeit, in der starke Vorbilder wichtiger sind denn je, entfalten diese Spiele eine besondere Strahlkraft.
MILANO CORTINA 2026 bietet dafür die perfekte Bühne. Nutzen wir diese Chance. Fiebern wir mit. Feiern wir Spitzenleistungen und lassen wir uns von Paralympics begeistern, die mitten in Europa stattfinden – und mitten ins Herz gehen.