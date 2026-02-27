"Paralympische Spiele verändern Perspektiven und erreichen Menschen"

Die Paralympischen Winterspiele kehren an einen Ort zurück, der wie kaum ein anderer für Wintersport steht: die Alpen.

Mit MILANO CORTINA 2026 finden die Spiele im Herzen Europas statt – und damit so nah wie selten zuvor. Diese Nähe ist nicht nur geografisch. Sie ist emotional spürbar und verleiht diesen Paralympics, so nahe zu Österreich, eine ganz besondere Intensität. Wo zwei Wochen davor die Olympischen Spiele stattgefunden haben, gehen nun die paralympischen Athlet:innen an den Start.

Je näher der Auftakt rückt, desto stärker wird dieses Kribbeln. Es ist diese besondere Mischung aus Vorfreude, Anspannung und Zuversicht – genau jene Energie, aus der große sportliche Momente entstehen. Unsere Athlet:innen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen – für ihre Ziele, für ihre Leistungen und für all jene Menschen, die sie inspirieren.