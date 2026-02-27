ÖPC-Generalsekretärin: Mit voller Energie am Start

Wie ist die Stimmung im österreichischen Team unmittelbar vor dem Start der Paralympics 2026?

Petra Huber: Die Chemie im Team ist großartig und von einer echten Aufbruchsstimmung geprägt – und genau das ist eine wichtige Basis für erfolgreiche Spiele. In den vergangenen Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass sportliche Spitzenleistungen nur in einem Umfeld möglich sind, in dem Vertrauen, Zusammenhalt und positive Energie spürbar sind. Genau diese positive Grundstimmung wollen wir im Team aktiv fördern. Besonders wertvoll ist dabei eine Mischung aus arrivierten, erfahrenen Athlet:innen und jungen Talenten, die enorm von diesem Austausch profitieren können. Dieser Austausch stärkt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich das gesamte Team.

Woran messen Sie den Erfolg der Spiele – an Edelmetall oder auch an individuellen Leistungen und Entwicklungsschritten der Athlet:innen?

Medaillen lassen sich nicht planen – sie müssen entstehen. Am Tag X muss einfach alles zusammenpassen. Unsere Aufgabe ist es, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sportlicher Erfolg überhaupt möglich wird – durch perfekte organisatorische Vorbereitung und eine enge Abstimmung mit Ski Austria, den Trainer:innen und natürlich den Athlet:innen selbst. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Spitzensport und Paralympics auch an Medaillen gemessen werden – am Ende des Tages blickt die Öffentlichkeit immer auf die Medaillenbilanz.