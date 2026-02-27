Dafür, dass Veronika Aigner laut Eigenaussage seit ihrem Kreuzbandriss 2021 nach wie vor eine Art innere Bremse eingebaut hat, sind die 23-Jährige und ihre Schwester Elisabeth (27) ziemlich schnell unterwegs. Wo die Aigner-Schwestern starten, jubeln sie oftmals am Ende auch über den Sieg. Und das, obwohl das Duo seit dieser Saison in einer neuen Klasse fährt, was Elisabeth als „nicht ganz fair“ empfindet. Konkret wurde der Zeitfaktor angepasst. Bislang wurde die Netto-Zeit der Aigners mit dem Faktor 0,86 multipliziert. Dieser stieg nun auf 0,9. „Wir müssen also objektiv schneller fahren, um gleichauf zu sein“, stellt das Duo klar. Auf eine Minute gerechnet können das schon mal bis zu zwei Sekunden sein. Doch auch darin sehen die Schwestern etwas Positives: „Es zwingt uns zur Weiterentwicklung.“

Die Paralympics in Peking vor vier Jahren waren für Veronika Aigner gleichzeitig Premiere, aber auch ein Comeback nach der schweren Verletzung im Jahr davor. Das Ergebnis: Gold im Slalom und Riesentorlauf. Die eigene Messlatte liegt also durchaus hoch. „Wir wollen es vor allem genießen“, so die beiden Schwestern. Das große Ziel sind natürlich trotzdem die Podestplätze. „Der Best Case wären fünf Medaillen in fünf Disziplinen“, ist die Marschroute klar. Gestartet wird also in allen Bewerben. Im Slalom wird es aber das letzte Mal sein: „Danach kommen die Slalom-Ski an die Wand.“ Zum einen, weil es „nicht mehr so viel Spaß“ mache, zum anderen, weil es für den Guide eine extrem schwierige Disziplin ist.

Veronika Aigner PARA-SKI ALPIN

Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G

Sportklasse: VI / AS3

Geboren: 13. 2. 2003

Behinderung: Sehbehinderung

1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022 Sportliche Erfolge: Paralympics: 2 x Gold BEIJING 2022 (RTL und Slalom)

Weltmeisterschaften: 2 x Gold Espot (ESP) 2023 (RTL und Slalom)

Weitere Bewerbe: 20 bis 30 Weltcupsiege, 15+ Staatsmeistertitel

Aus Liebe zum Sport Schwierig ist oft auch das viele Reisen, vor allem für die Psyche. Schweiz, Italien, Frankreich, Deutschland. Die beiden Schwestern reisen im Weltcup teilweise von Skigebiet zu Skigebiet, von Hotel zu Hotel. „Man will zwischendurch einfach heim. Und wenn das Essen mal nicht passt, zieht das auch runter“, erzählt Elisabeth. Daher versuchen sie, an freien Tagen bewusst etwas zu unternehmen. „Sonst hockst du den ganzen Tag im Hotel.“ Das kann dann ein Tag in der Therme oder auch auf einer Kartbahn sein.

Elisabeth Aigner PARA-SKI ALPIN

Disziplin: Abfahrt, Alpine Kombination, Riesentorlauf, Slalom, Super-G

Sportklasse: Guide

Geboren: 27. 10. 1998

1. Paralympics Teilnahme: BEIJING 2022 Sportliche Erfolge: Paralympics: 2 x Gold BEIJING 2022 (RTL und Slalom)

Weltmeisterschaften: 2 x Gold Espot (ESP) 2023 (RTL und Slalom)

Weitere Bewerbe: 20 bis 30 Weltcupsiege, 15+ Staatsmeistertitel