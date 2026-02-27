Markus Salcher weiß, wie man paralympische Medaillen gewinnt, das hat er bei den letzten Winterspielen eindrucksvoll bewiesen. 2014, in Sotschi, gab es zweimal Gold und einmal Bronze, vier Jahre später legte er mit zwei dritten Plätzen nach. In Peking, 2022, gab es zwei weitere Silber-Medaillen. Die Sammlung ist also schon längst voll, der Hunger allerdings noch nicht gestillt. Dabei lief der Start ins neue Jahr nicht optimal. Der 34-jährige Kärntner musste den Heimbewerb in Saalbach aufgrund einer Knie-Verletzung absagen und eine Pause einlegen. Ein Trainingsrückstand sei da, räumt er ein, doch bis zu den Paralympics sei dies kein Problem.

Speed-Spezialist Der Fokus dort liegt klar auf den Speed-Disziplinen. Abfahrt und Super-G waren über Jahre Salchers sportliches Zuhause – und sind es auch in Richtung Cortina. Eine Medaille ist das erklärte Ziel. „Alles andere wäre gelogen“, sagt er. Die größten Chancen sieht er in der Abfahrt. Mit Cortina selbst hat Salcher noch eine Rechnung offen. Einmal war er dort am Start, es lief nicht nach Wunsch. Einfach wird es freilich nicht, die Strecke ist sehr technisch – und damit nicht ideal für ihn. Mit seiner halbseitigen Lähmung sei Speed einfacher zu fahren: „Je mehr Kurven drin sind, desto schwieriger ist es, Zug auf den Ski zu bringen“, erklärt Salcher. Hinzu kommt die Leidenschaft zum Schnellfahren. Dass er sich schon vor Jahren auf die schnellen Disziplinen konzentriert hat, hat sich ausgezahlt. Neben den sieben paralympischen Medaillen fuhr Salcher auch bei Para-Weltmeisterschaften 12-mal auf das Podest. Dazu kommen zahlreiche Erfolge im Weltcup. Das Highlight: Der Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2016/17.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/ÖPC/GEPA pictures

Markus Salcher PARA-SKI ALPIN

Disziplin: Abfahrt, Riesentorlauf, Super-G

Sportklasse: Standing / LW9-1

Geboren: 1.6.1991

Behinderung: Hemiparese rechts

1. Paralympics Teilnahme: VANCOUVER 2010 Sportliche Erfolge: Paralympics: 2 x Gold (Abfahrt und Super-G) und Bronze (Riesentorlauf) SOCHI 2014, 2 x Bronze 2018 (Abfahrt und Super-G), 2 x Silber BEIJING 2022 (Abfahrt und Super-G)

Weltmeisterschaften: 8 x Weltmeister, z. B. Espot (ESP) 2023 (Abfahrt und Super-G)

Weltcup: 34 Weltcupsiege