Ein Spaziergang durch den Wald, der Blick über sanfte Almwiesen oder das leise Rauschen eines Baches: Viele Menschen fühlen sich in der Natur sofort entspannter. Dass dahinter mehr steckt als ein subjektives Empfinden, belegen inzwischen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Sie zeigen: Bereits kurze Aufenthalte im Grünen können Stress reduzieren, die Stimmung verbessern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Besonders intensiv lässt sich diese Wirkung erleben, wenn Natur, Bewegung, Erholung und bewusster Genuss zusammenkommen – wie im Almwellness Hotel Pierer auf der steirischen Teichalm. Auf über 1.200 Metern Seehöhe verbindet das Wellnesshotel eine außergewöhnliche Naturlage mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept und schafft so beste Voraussetzungen für eine Auszeit, die lange nachwirkt. Warum und wie genau die Natur unsere Stimmung verbessert und wie das Almwellness Hotel Pierer diese Entspannung nochmal auf ein nächstes Level hebt, erfahren Sie hier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Der beheizte Naturbadeteich verbindet Wellness mit der Ruhe der umliegenden Almlandschaft – ein Ort zum bewussten Abschalten.

1. Schon 20 Minuten in der Natur können Stress reduzieren Wer nach einer schnellen Möglichkeit sucht, den Kopf freizubekommen, muss nicht stundenlang wandern. Forschende der Medizinischen Universität Wien konnten zeigen, dass bereits 20 Minuten in einem naturnahen Wald ausreichen, um den Stressmarker Cortisol messbar zu senken. Gleichzeitig blieb die positive Stimmung stabil, während belastende Emotionen deutlich zurückgingen. Genau solche bewussten Naturmomente gehören im Almwellness Hotel Pierer ganz selbstverständlich zum Urlaub. Direkt vor der Hoteltür beginnen Wanderwege über die Teichalm, die zu gemütlichen Spaziergängen oder ausgedehnten Wanderungen einladen. Anschließend warten der Infinity-Pool, der bis in den Herbst beheizte Naturbadeteich oder die großzügige Saunalandschaft darauf, Körper und Geist weiter zur Ruhe kommen zu lassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Auf über 1.200 Metern Seehöhe vereint das Almwellness Hotel Pierer Natur, Regeneration und regionalen Genuss zu einem ganzheitlichen Urlaubserlebnis.

2. Die Natur entfaltet ihre Wirkung besonders dann, wenn mehrere Faktoren zusammenspielen Warum tut uns Natur eigentlich so gut? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft seit Jahren. Die Psychologin Ming Kuo beschreibt in einer viel beachteten Übersichtsarbeit zahlreiche mögliche Mechanismen: Natur kann Stress reduzieren

Bewegung fördern

den Schlaf verbessern

soziale Kontakte stärken

und möglicherweise sogar das Immunsystem positiv beeinflussen. Entscheidend ist dabei häufig nicht ein einzelner Faktor, sondern das Zusammenspiel verschiedener gesundheitsfördernder Elemente. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt das Almwellness Hotel Pierer mit seiner A.L.M.-Methode – Authentic. Local. Mindful. Im Mittelpunkt stehen vier Säulen des Wohlbefindens: regenerierende Behandlungen gesunde Ernährung vitalisierende Bewegung erholsamer Schlaf. Statt Wellness nur auf Spa-Anwendungen zu reduzieren, verbindet das Hotel Naturerlebnisse mit bewusster Regeneration und regionalem Genuss.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Natürliche Materialien, großzügige Räume und der Blick auf die Almlandschaft schaffen beste Voraussetzungen für erholsamen Schlaf.

Almwellness Hotel Pierer auf einen Blick Lage: Auf über 1.200 Metern Seehöhe auf der steirischen Teichalm, rund zwei Stunden von Wien entfernt. Wellness: 5.000 m² großes A.L.M.-Refugium mit Infinity-Pool, Indoor-Panoramapool, Whirlpools, Naturbadeteich, Saunalandschaft sowie Beauty- und Massageanwendungen. Aktivprogramm: Täglich mindestens fünf Einheiten mit Yoga, Meditation, Krafttraining, Wassergymnastik und geführten Wanderungen. Kulinarik: Das Alminarium setzt auf regionale Produkte aus dem Naturpark Almenland, moderne Naturküche sowie vegetarische und vegane Gerichte. Ein 6,5 Meter hoher Weintresor beherbergt rund 8.000 ausgewählte Weine. Angebot: Das „Almschnuppern-Kennenlernangebot“ umfasst zwei Nächte inklusive Halbpension, Almgenuss-Inklusivleistungen, Rückenmassage sowie Yoga- und Aktivprogramm ab 525 Euro pro Person.

3. Bewegung fällt draußen leichter Regelmäßige Bewegung zählt zu den wichtigsten Bausteinen für ein gesundes Leben. Das Bundesamt für Naturschutz weist darauf hin, dass natürliche Umgebungen Menschen dazu motivieren, sich häufiger und länger zu bewegen. Gleichzeitig trägt die Natur dazu bei, Bewegung als weniger anstrengend und dafür als besonders erholsam wahrzunehmen. Rund um das Almwellness Hotel Pierer bietet die Teichalm dafür ideale Voraussetzungen. Ob gemütlicher Spaziergang, ausgedehnte Wanderung oder Radtour: Die Landschaft lädt dazu ein, aktiv zu sein, ohne dass dabei der Leistungsdruck im Vordergrund steht. Ergänzt wird das Naturerlebnis durch das abwechslungsreiche Aktivprogramm des Hotels mit Yoga, Meditation, Krafttraining und Wassergymnastik – perfekt für alle, die Körper und Geist gleichermaßen etwas Gutes tun möchten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Ob Yoga, Meditation oder geführte Wanderungen: Das tägliche Aktivprogramm bringt Bewegung und Achtsamkeit in Einklang.

4. Natur steigert Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit Natur kann nicht nur Stress abbauen, sondern auch langfristig zu einem höheren Wohlbefinden beitragen. Das zeigt eine internationale Studie mit mehr als 50.000 Teilnehmenden aus 58 Ländern. Demnach stärkt regelmäßiger Naturkontakt das Gefühl der Erholung, fördert das Selbstmitgefühl und wirkt sich positiv auf das eigene Körpergefühl aus – Faktoren, die wiederum die allgemeine Lebenszufriedenheit erhöhen können. Auch im Almwellness Hotel Pierer spielt bewusstes Entschleunigen eine zentrale Rolle. Die ruhige Alleinlage auf der Teichalm, großzügige Ruheräume mit Blick auf die umliegenden Almwiesen und die Verbindung aus Natur, Wellness und regionaler Kulinarik schaffen einen Rückzugsort, an dem es leichtfällt, Abstand vom Alltag zu gewinnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Im 5.000 m² großen A.L.M.-Refugium wird Entspannung mit eindrucksvollen Ausblicken auf die Natur kombiniert.

5. Natur spricht alle Sinne an Die heilsame Wirkung der Natur entsteht nicht allein durch schöne Ausblicke. Auch Geräusche, Düfte und Lichtverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. Eine Metaanalyse, über die der ORF berichtet, zeigt, dass Naturgeräusche wie Vogelgesang oder Wasserrauschen Stress reduzieren und positive Gefühle fördern können. Wassergeräusche steigerten besonders das emotionale Wohlbefinden, während Vogelstimmen dabei halfen, Stress und Ärger abzubauen. Diese multisensorischen Naturerlebnisse prägen auch einen Aufenthalt im Almwellness Hotel Pierer. Beim Blick über die Almlandschaft, beim Entspannen am Naturbadeteich oder während einer geführten Wanderung wird die Natur nicht nur gesehen, sondern mit allen Sinnen erlebt. Ergänzt wird dieses Erlebnis durch Beauty-Anwendungen mit Almritualen sowie die Naturküche im Alminarium, die regionale Zutaten mit modernen Ernährungsweisen verbindet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Frische Zutaten, Produkte heimischer Produzent:innen und eine bewusste Ernährungsphilosophie prägen die Naturküche Alminarium.

Wie das Almwellness Hotel Pierer Entspannung auf besonders hohem Niveau anbietet Wer die wohltuende Wirkung der Natur nicht nur kennenlernen, sondern bewusst erleben möchte, findet im Almwellness Hotel Pierer den passenden Rahmen dafür. Die hauseigene A.L.M.-Methode (Authentic. Local. Mindful.) zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Aufenthalt und verbindet Natur, Bewegung, Regeneration, bewusste Ernährung und erholsamen Schlaf zu einem ganzheitlichen Urlaubserlebnis. Bereits beim Ankommen vermittelt die neu gestaltete Lobby mit natürlichen Materialien, warmen Farben und einer persönlichen Willkommenskultur ein Gefühl des Durchatmens und Ankommens. Im Alminarium wird die Philosophie des Hauses auch kulinarisch erlebbar: Die neue Genusswelt mit regionalen Spezialitäten, frischen Zutaten, Kräutern aus dem hauseigenen Garten und einer großzügigen Vitaminbar zeigt, dass Genuss und bewusste Ernährung Hand in Hand gehen. Gäste entdecken hier täglich wechselnde Köstlichkeiten, ofenfrisches Brot, Spezialitäten heimischer Produzent:innen und liebevoll inszenierte Genussstationen, die an einen hochwertigen Feinkostladen erinnern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Die Naturküche Alminarium verbindet regionale Kulinarik mit einer erlesenen Weinauswahl und macht bewussten Genuss zu einem Teil der A.L.M.-Methode. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Almwellness Hotel Pierer - Harald Eisenberger Die neu gestaltete Genusswelt erinnert an einen Feinkostladen und macht Regionalität und Qualität täglich neu erlebbar.