Werbung

Weimar in 24 Stunden: Die schönsten Highlights der Altstadt

Von Goethe bis Bauhaus: So erleben Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der UNESCO-Welterbestadt an einem Tag.
Tanja Beck
13.03.2026, 13:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Statuen von Goethe und Schiller vor einem historischen Gebäude in Weimar.

Sie haben nur einen Tag Zeit, Weimar zu erkunden? Kein Problem! Die kompakte Altstadt der UNESCO-Welterbestadt lässt sich wunderbar zu Fuß entdecken – und wir verraten Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem Besuch herausholen. Zwischen Goethe-Haus und Bauhaus-Museum warten nicht nur weltberühmte Kulturschätze, sondern auch charmante Grätzl abseits der wohlbekannten Pfade auf Sie.

Alle Highlights auf einen Blick

Vormittag: Auf den Spuren der Weimarer Klassik

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Exkurs in die Welt der großen Dichter:innen und Musiker:innen, die die Stadt prägten und die Epoche der Weimarer Klassik ausmachten. Von hier aus traten angesehene Kunstwerke ihren Weg in die Welt an. Vier große Schriftsteller und Philosophen wirkten hier mit: Goethe, Schiller, Bach und Liszt. Besonders die beiden großen Denker Goethe und Schiller gehörten zur Sternstunde der literarischen Geschichte der Stadt und schufen einige ihrer bedeutendsten Werke während ihrer Lebenszeit in Weimar. 

Deshalb ist ein Besuch des Goethemuseums, eines der wichtigsten Zeugnisse Weimars, ein absolutes Muss. Hier lebte Goethe mehr als 50 Jahre und es wurde nach den Vorgaben des Dichters umgebaut und gestaltet. Die Ausstellung "Lebensfluten - Tatensturm" erschließt Goethes Leben und Wirken. Noch bis Anfang November 2026 können Sie durch die authentisch erhaltenen Räume zu Goethes Lebzeiten spazieren, bevor das Haus für eine umfassende, 3-jährige Restauration seine Pforten schließt. 

Nur wenige Schritte vom Goethehaus entfernt befindet sich Schillers Wohnhaus, in dem der zweite große Klassiker seine letzten Lebensjahre verbrachte. Die Einrichtung verbindet authentische Nachlassstücke mit analogen Ergänzungen und zeitgenössischem Interieur. Sie ermöglicht dem Besucher, Zeitgeschmack, Lebensumstände sowie die Atmosphäre des Schaffens, Wohnens und Haushaltens in Schillers Wohnhaus lebendig nachzuempfinden.

Mittag: So schmeckt Thüringen!

An einer echten Thüringer Bratwurst kommen Sie hier nicht vorbei! Tipp: Machen Sie es wie die Weimarer und gönnen Sie sich die Wurst direkt an einem der Imbissstände auf dem Marktplatz. Traditionellerweise wird sie im aufgeschnittenen Brötchen mit original Thüringer Senf serviert. Dazu ein frisches Weimarer Bier und schon sind Sie gestärkt für den Nachmittag.

Menschen betreten das moderne Bauhaus-Museum Weimar bei sonnigem Wetter.

Im Bauhaus-Museum Weimar wird die Gründungsgeschichte der berühmten Designschule und die älteste Bauhaus-Sammlung gezeigt.

Historisches Bauhaus-Gebäude mit rotem Dach und großen Fenstern an einem sonnigen Platz.

Der Henry-van-de-Velde-Bau beeindruckt mit seiner eleganten Fassade und den sprossenfreien, geschwungenen Fenstern – heute Heimat der Bauhaus-Universität Weimar.

Nachmittag: Nach der Klassik folgt die Moderne

Bei einer derartigen Fülle an kulturellen Highlights sollten Sie sich für ein Nachmittagsprogramm entscheiden – aber keine Sorge, falsch machen können Sie nichts! Klassischerweise gehört das Thema Bauhaus zu Weimar: 2025/2026 feiert die legendäre Designschule ihr 100-jähriges Bestehen – ein besonderer Anlass, das Bauhaus-Museum Weimar zu besuchen. Hier kann man die Gründungsgeschichte der revolutionären Designschule verfolgen und die älteste Bauhaus-Sammlung weltweit begutachten. Wer sich für Zeitgeschichte begeistert, ist im „Haus der Weimarer Republik“ bestens aufgehoben. Das Museum widmet sich dem Aufbruch in die erste deutsche Demokratie im Jahr 1919.  

Außenansicht von Schloss Belvedere in Weimar.

Barockes Juwel über Weimar: Das Schloss Belvedere mit dem 43 Hektar großen Park, einer Orangerie sowie einem Lust- und Irrgarten lädt zu fürstlichen Entdeckungen ein.

Prunkvoller Bibliothekssaal mit Bücherregalen, Büsten und Gemälden im klassizistischen Stil.

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek mit ihrem weltberühmten Rokokosaal – ein barockes Juwel der Literaturgeschichte.

Später Nachmittag: Eine Extra-Portion Kultur

Optional und wenn noch etwas Zeit bleibt, raten wir Ihnen einen Abstecher zum Schlosspark und zur Orangerie Belvedere zu unternehmen. Die Gärten der Zarentochter können auch heute noch besichtigt werden, ebenso die erst sanierte Orangerie und die dazugehörigen Gärten.

Ein weiteres Kulturhighlight für Literaturliebhaber:innen haben wir noch, das wir euch nicht vorenthalten möchten: die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek mit ihrem weltberühmten Rokokosaal. Aber Achtung: Für den Rokokosaal ist die Besucherzahl aus konservatorischen Gründen limitiert und die Besichtigung nur zu festen Zeiten möglich. Die Tickets dafür sind begehrt und sollten unbedingt vorab online gebucht werden!

Abend: Probier's mal mit Gemütlichkeit!

Nach so vielen Eindrücken ist es Zeit, den Tag bei gutem Essen und entspannter Atmosphäre in einem der zahlreichen Restaurants in der Altstadt ausklingen zu lassen. Darf es etwas Deftiges sein? Dann probieren Sie die Thüringer Klöße, die als klassische Beilage zu Fleischgerichten wie Braten mit reichhaltiger Soße serviert werden. Die vegetarische Variante kommt oft mit einer Pilzsoße.

Entdecken Sie hier alle Restaurants in Weimar auf einen Blick – kostenlos zum Download

Noch nicht genug?

Weimar hat mit 12 Objekten in der UNESCO-Welterbeliste und mehr als 30 Museen noch viel mehr zu bieten als die bisher angeführten Highlights. Wer tiefer eintauchen möchte, sollte unbedingt wiederkommen – oder sich ein ganzes Wochenende für einen Städtetrip nach Weimar reservieren. Zu entdecken gibt es genug!

Weitere sehenswerte Highlights

  • Das „Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ dokumentiert auf 850 Quadratmetern die Geschichte der millionenfachen Verschleppung und Ausbeutung von Menschen zwischen 1933 und 1945 anhand von eindringlichen Fallgeschichten.
  • Das Stadtschloss: Der Ostflügel des Schlosses wird am 2. Oktober 2026 mit einem Festwochenende bis 4. Oktober 2026 nach acht Jahren aufwendiger Restaurierung erstmals wiedereröffnet.
  • Am Herderplatz beeindruckt die Stadtkirche St. Peter und Paul mit dem weltberühmten Cranach-Altar und kostbaren Kunstwerken aus fünf Jahrhunderten.

Zum Reinhören: Weimar-Podcast

Der Weimar-Podcast nimmt Sie mit auf einen akustischen Spaziergang durch die Kulturstadt.

Noch mehr Informationen über Weimar finden Sie hier

Fazit

Weimar ist das perfekte Reiseziel für alle, die große Kultur ohne großstädtischen Trubel erleben möchten. Auf kompaktem Raum vereint die UNESCO-Welterbestadt eine unglaubliche kulturelle Dichte: Von Goethes Wohnhaus über revolutionäre Bauhaus-Architektur bis hin zu prächtigen Barockschlössern – hier reiht sich ein Highlight an das nächste. 

Das Beste daran? All diese Schätze sind bequem zu Fuß erreichbar, die Atmosphäre ist entspannt statt überlaufen und zwischen den Museumsbesuchen laden charmante Cafés zum Verweilen, Manufakturen zum Bummeln und die authentische Thüringer Küche zum Genießen ein. Und wer einmal da war, kommt garantiert wieder. Denn eines ist sicher: Ein Besuch reicht nicht aus, um all die Facetten dieser faszinierenden Stadt aufzusaugen.

Werbung, Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT)  | 