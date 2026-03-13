Weimar in 24 Stunden: Die schönsten Highlights der Altstadt

Sie haben nur einen Tag Zeit, Weimar zu erkunden? Kein Problem! Die kompakte Altstadt der UNESCO-Welterbestadt lässt sich wunderbar zu Fuß entdecken – und wir verraten Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem Besuch herausholen. Zwischen Goethe-Haus und Bauhaus-Museum warten nicht nur weltberühmte Kulturschätze, sondern auch charmante Grätzl abseits der wohlbekannten Pfade auf Sie.

Anreise per Zug, Flug und Auto Weimar liegt verkehrsgünstig in der Mitte Deutschlands und ist aus mehreren europäischen Metropolen ein ideales Reiseziel für einen Kulturtrip. Anreise mit dem Zug: Von Frankfurt sind Sie mit dem Zug in knapp drei Stunden da, von Berlin in nur zwei Stunden und auch aus Wien erreichen Sie die UNESCO-Welterbestadt bequem per Bahn in rund fünfeinhalb Stunden. Nach einem kurzen, 15-minütigen Spaziergang vom Bahnhof stehen Sie mitten in der Altstadt. Anreise mit dem Flugzeug: Die nächstgelegenen Flughäfen sind Leipzig/Halle (ca. 90 km) und Erfurt-Weimar (ca. 25 km). Von beiden Flughäfen erreichen Sie Weimar bequem per Mietwagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die Flughäfen Frankfurt am Main und Berlin sind eine gute Option und bieten direkte Zugverbindungen nach Weimar. Anreise mit dem Auto: Über die Autobahn A93 ist Weimar hervorragend angebunden – von Wien fahren Sie etwa 7,5 Stunden über die A9 (ca. 700 km).

Alle Highlights auf einen Blick

Vormittag: Auf den Spuren der Weimarer Klassik Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Exkurs in die Welt der großen Dichter:innen und Musiker:innen, die die Stadt prägten und die Epoche der Weimarer Klassik ausmachten. Von hier aus traten angesehene Kunstwerke ihren Weg in die Welt an. Vier große Schriftsteller und Philosophen wirkten hier mit: Goethe, Schiller, Bach und Liszt. Besonders die beiden großen Denker Goethe und Schiller gehörten zur Sternstunde der literarischen Geschichte der Stadt und schufen einige ihrer bedeutendsten Werke während ihrer Lebenszeit in Weimar. Deshalb ist ein Besuch des Goethemuseums, eines der wichtigsten Zeugnisse Weimars, ein absolutes Muss. Hier lebte Goethe mehr als 50 Jahre und es wurde nach den Vorgaben des Dichters umgebaut und gestaltet. Die Ausstellung "Lebensfluten - Tatensturm" erschließt Goethes Leben und Wirken. Noch bis Anfang November 2026 können Sie durch die authentisch erhaltenen Räume zu Goethes Lebzeiten spazieren, bevor das Haus für eine umfassende, 3-jährige Restauration seine Pforten schließt. Nur wenige Schritte vom Goethehaus entfernt befindet sich Schillers Wohnhaus, in dem der zweite große Klassiker seine letzten Lebensjahre verbrachte. Die Einrichtung verbindet authentische Nachlassstücke mit analogen Ergänzungen und zeitgenössischem Interieur. Sie ermöglicht dem Besucher, Zeitgeschmack, Lebensumstände sowie die Atmosphäre des Schaffens, Wohnens und Haushaltens in Schillers Wohnhaus lebendig nachzuempfinden.

Must See Wenn Sie nach dem Kulturprogramm am Vormittag Lust haben, sich ein wenig die Füße im Grünen zu vertreten, empfehlen wir Ihnen durch den Park an der Ilm zu schlendern. Die 48 Hektar große Oase angrenzend an die Altstadt ist ein richtiges Erholungsgebiet für die Weimarer:innen. Hier finden Sie auch Goethes Gartenhaus, seinen persönlichen Rückzugsort.

Mittag: So schmeckt Thüringen! An einer echten Thüringer Bratwurst kommen Sie hier nicht vorbei! Tipp: Machen Sie es wie die Weimarer und gönnen Sie sich die Wurst direkt an einem der Imbissstände auf dem Marktplatz. Traditionellerweise wird sie im aufgeschnittenen Brötchen mit original Thüringer Senf serviert. Dazu ein frisches Weimarer Bier und schon sind Sie gestärkt für den Nachmittag.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Thomas Müller Im Bauhaus-Museum Weimar wird die Gründungsgeschichte der berühmten Designschule und die älteste Bauhaus-Sammlung gezeigt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Thomas Müller Der Henry-van-de-Velde-Bau beeindruckt mit seiner eleganten Fassade und den sprossenfreien, geschwungenen Fenstern – heute Heimat der Bauhaus-Universität Weimar.

Nachmittag: Nach der Klassik folgt die Moderne Bei einer derartigen Fülle an kulturellen Highlights sollten Sie sich für ein Nachmittagsprogramm entscheiden – aber keine Sorge, falsch machen können Sie nichts! Klassischerweise gehört das Thema Bauhaus zu Weimar: 2025/2026 feiert die legendäre Designschule ihr 100-jähriges Bestehen – ein besonderer Anlass, das Bauhaus-Museum Weimar zu besuchen. Hier kann man die Gründungsgeschichte der revolutionären Designschule verfolgen und die älteste Bauhaus-Sammlung weltweit begutachten. Wer sich für Zeitgeschichte begeistert, ist im „Haus der Weimarer Republik“ bestens aufgehoben. Das Museum widmet sich dem Aufbruch in die erste deutsche Demokratie im Jahr 1919.

Shopping-Tipp In den romantischen Gassen der Weimarer Altstadt finden sich viele kleine Manufakturen und von Kunsthandwerker:innen geführte Werkstätten – liebevoll „Weimars Lieblingsläden" genannt. Ob Schirme, Taschen, Hüte, Keramik, Schmuck, Porzellan und auch Leckereien, wie Torten, Kaffee, Gin oder auch Brot: Hier finden Sie einzigartige Mitbringsel fernab des Mainstreams.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Marcus Glahn Barockes Juwel über Weimar: Das Schloss Belvedere mit dem 43 Hektar großen Park, einer Orangerie sowie einem Lust- und Irrgarten lädt zu fürstlichen Entdeckungen ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/Günther Bayerl Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek mit ihrem weltberühmten Rokokosaal – ein barockes Juwel der Literaturgeschichte.

Später Nachmittag: Eine Extra-Portion Kultur Optional und wenn noch etwas Zeit bleibt, raten wir Ihnen einen Abstecher zum Schlosspark und zur Orangerie Belvedere zu unternehmen. Die Gärten der Zarentochter können auch heute noch besichtigt werden, ebenso die erst sanierte Orangerie und die dazugehörigen Gärten. Ein weiteres Kulturhighlight für Literaturliebhaber:innen haben wir noch, das wir euch nicht vorenthalten möchten: die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek mit ihrem weltberühmten Rokokosaal. Aber Achtung: Für den Rokokosaal ist die Besucherzahl aus konservatorischen Gründen limitiert und die Besichtigung nur zu festen Zeiten möglich. Die Tickets dafür sind begehrt und sollten unbedingt vorab online gebucht werden!

Geheimtipp Der Poetenweg – ein Weinberg mitten in der Stadt, wo seit 2008 wieder Wein angebaut wird! Der Aufstieg lohnt sich, denn am Hang haben Sie einen fantastischen Blick über die Altstadt und können direkt vor Ort lokale Weine probieren. Pssst: Hier oben verirren sich kaum Tourist:innen hin!

Abend: „ Probier's mal mit Gemütlichkeit! “ Nach so vielen Eindrücken ist es Zeit, den Tag bei gutem Essen und entspannter Atmosphäre in einem der zahlreichen Restaurants in der Altstadt ausklingen zu lassen. Darf es etwas Deftiges sein? Dann probieren Sie die Thüringer Klöße, die als klassische Beilage zu Fleischgerichten wie Braten mit reichhaltiger Soße serviert werden. Die vegetarische Variante kommt oft mit einer Pilzsoße.

Insider-Tipp Je nach Jahreszeit erwischen Sie vielleicht eines der vielen Events vom „Weimarer Sommer". Von Juni bis September finden Open-Air-Konzerte, Freilufttheater und Tanz- und Straßenfeste statt. Besonders beliebt: der traditionelle Weimarer Zwiebelmarkt im Herbst und die stimmungsvolle Weimarer Weihnacht.

Noch nicht genug? Weimar hat mit 12 Objekten in der UNESCO-Welterbeliste und mehr als 30 Museen noch viel mehr zu bieten als die bisher angeführten Highlights. Wer tiefer eintauchen möchte, sollte unbedingt wiederkommen – oder sich ein ganzes Wochenende für einen Städtetrip nach Weimar reservieren. Zu entdecken gibt es genug! Weitere sehenswerte Highlights Das „Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ dokumentiert auf 850 Quadratmetern die Geschichte der millionenfachen Verschleppung und Ausbeutung von Menschen zwischen 1933 und 1945 anhand von eindringlichen Fallgeschichten.

Das Stadtschloss : Der Ostflügel des Schlosses wird am 2. Oktober 2026 mit einem Festwochenende bis 4. Oktober 2026 nach acht Jahren aufwendiger Restaurierung erstmals wiedereröffnet.

Am Herderplatz beeindruckt die Stadtkirche St. Peter und Paul mit dem weltberühmten Cranach-Altar und kostbaren Kunstwerken aus fünf Jahrhunderten.

Zum Reinhören: Weimar-Podcast Der Weimar-Podcast nimmt Sie mit auf einen akustischen Spaziergang durch die Kulturstadt.

Praktische Tipps für Ihren Ausflug nach Weimar Beste Reisezeit: Frühling und Herbst – weniger Trubel als im Hochsommer!

Frühling und Herbst – weniger Trubel als im Hochsommer! Anreise: Weimar ist ideal mit dem Zug zu erreichen. Tipp: Die Altstadt ist kompakt und weitgehend autofrei – perfekt für einen Stadtbummel zu Fuß!

Weimar ist ideal mit dem Zug zu erreichen. Tipp: Die Altstadt ist kompakt und weitgehend autofrei – perfekt für einen Stadtbummel zu Fuß! Eintrittsgelder: Die weimar card bzw. weimar card plus bietet freien Eintritt in Museen, eine Stadtführung und kostenlose Stadtbusse.

Die bzw. bietet freien Eintritt in Museen, eine Stadtführung und kostenlose Stadtbusse. Zeitmanagement: Wir empfehlen für jedes Museum etwa 1 bis 1,5 Stunden einzuplanen.