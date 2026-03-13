Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mittelalterliche Stiftskirche trifft auf Bauhaus-Ikonen, UNESCO-Fachwerk auf klare Moderne: Quedlinburg und Dessau-Roßlau liegen nur 90 Kilometer auseinander – und könnten kaum unterschiedlicher sein. 2026 gibt es gleich zwei Gründe, beide Städte zu kombinieren: die Wiedereröffnung des Stiftsbergs in Quedlinburg ab 28. März und das große Bauhaus-Jubiläum in Dessau. Was beide verbindet? Orte, an denen Frauen Geschichte schrieben, und die zeigen, wie Deutschland über Jahrhunderte hinweg Architektur, Macht und Gesellschaft neu dachte. Wie gut sich diese beiden Städte ergänzen und an einem Wochenende miteinander verbinden lassen, zeigen wir Ihnen hier:

Wochenendplan: Quedlinburg & Dessau-Roßlau (Freitag–Sonntag) Freitag (ab Mittag): Ankommen in Quedlinburg Anreise und Check-in in der Altstadt

Spaziergang durch Fachwerkgassen rund um Markt und Breite Straße

Besuch des Stiftsbergs mit Stiftskirche St. Servatii und Domschatz

Kaffee oder frühes Abendessen mit Blick über die Stadt

Optional: kurzer Abendrundgang durch die beleuchtete Altstadt Samstag: Quedlinburg → Dessau-Roßlau Vormittag: Schlossmuseum am Stiftsberg und barocker Schlossgarten

Mittag: Fahrt nach Dessau-Roßlau (ca. 1,5 Stunden mit Auto oder Bahn)

Check-in und Spaziergang entlang der Elbe

Besuch des Bauhaus Dessau

Abendessen im Kornhaus Dessau mit Elbblick Sonntag: Dessau-Roßlau & Rückreise Bauhaus Museum Dessau mit Dauerausstellung und Sonderausstellungen zum Jubiläum

Rundgang durch die Meisterhäuser

Optional: kurzer Abstecher ins Gartenreich Dessau-Wörlitz

Rückreise am Nachmittag oder frühen Abend

Quedlinburg: Wo Geschichte greifbar wird Quedlinburg ist keine Stadt, die man überfliegt. Über 2.000 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhunderten, verwinkelte Gassen, Kopfsteinpflaster – und mittendrin der Stiftsberg, das historische Zentrum der UNESCO-Welterbestadt. Hier residierten ab dem 10. Jahrhundert Äbtissinnen und Kaiser, die das Heilige Römische Reich prägten. Quedlinburg war kein Randschauplatz der Geschichte, sondern ihr Mittelpunkt – eine Machtzentrale, von der aus Europa regiert wurde. Ab dem 28. März 2026 öffnet der Stiftsberg nach umfassender Neugestaltung und präsentiert sich als moderner Erlebnisort, der Geschichte erlebbar macht. Im Schlossmuseum erzählt eine neue Dauerausstellung von der europäischen Bedeutung dieser Stadt – von Herrschaft, Glaube und politischer Macht im Mittelalter. In der romanischen Stiftskirche St. Servatii wartet der Domschatz mit mittelalterlichen Handschriften, liturgischen Gewändern und Reliquienschreinen – Zeugnisse einer Zeit, in der Glaube und Macht untrennbar verbunden waren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt/ MBH Lüeder LIndau Mittendrin und doch entrückt – der Stiftsberg thront über der Altstadt wie eine andere Zeitzone.

Der barocke Schlossgarten bietet nicht nur einen Panoramablick über die Altstadt und das Harzvorland, sondern ist auch ein Ort zum Durchatmen zwischen Ausstellungsräumen. Von hier aus lässt sich die Dimension der Stadt erfassen: das Meer aus roten Dächern, die Türme der Marktkirche, dahinter die sanften Hügel des Umlandes. Quedlinburg war im Mittelalter ein Sonderfall. Über Jahrhunderte hinweg wurde das reichsunmittelbare Stift von Äbtissinnen regiert, die nicht nur geistliche, sondern auch politische Macht ausübten. Sie verfügten über eigene Territorien, sprachen Recht und standen im direkten Austausch mit Kaisern des Heiligen Römischen Reiches. Besonders im 10. und 11. Jahrhundert war Quedlinburg damit ein Ort, an dem weibliche Herrschaft nicht Ausnahme, sondern System war – sichtbar bis heute im Stiftsberg als ehemaligem Machtzentrum. Tipp für die Planung: Stiftsberg, Domschatz und Altstadt lassen sich gut an einem Nachmittag verbinden. Wer den Besuch mit dem Quedlinburger Weihnachtsmarkt kombinieren möchte, sollte für Anfang Dezember planen: Dann verwandelt sich der historische Marktplatz in eine stimmungsvolle Kulisse.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nilz Böhme/ Sachsen-Anhalt Quedlinburg von oben: 1.200 Jahre Geschichte auf einem Blick – und auf einem Felsen.

Dessau: Bauhaus-Jubiläum und der Geist der Moderne Nur anderthalb Autostunden entfernt zeigt Dessau-Roßlau, was passiert, wenn Gestaltung radikal neu gedacht wird. 2026 feiert die Stadt das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum – und damit einen der einflussreichsten Design- und Architekturansätze des 20. Jahrhunderts. Zwischen 1925 und 1932 formte Walter Gropius hier mit seinem Team eine Vision: Kunst, Handwerk und Industrie sollten verschmelzen, Form sollte Funktion folgen, gutes Design sollte für alle zugänglich sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tadashi Okochi/ Stiftung Bauhaus Dessau Ein Gebäude, das keine Ornamente braucht, um zu beeindrucken. Walter Gropius wusste genau, was er tat.

Das Bauhaus Dessau, das ikonische Schulgebäude mit seiner gläsernen Vorhangfassade, ist bis heute ein Statement. Es steht nicht hinter Zäunen, sondern mitten in der Stadt – bewusst als öffentlicher Ort konzipiert. Die benachbarten Meisterhäuser, in denen Bauhaus-Lehrer wie Wassily Kandinsky und Paul Klee lebten, zeigen, wie radikal dieser Ansatz auch das Wohnen veränderte: klare Linien, offene Grundrisse, Licht statt Ornament. Im Bauhaus Museum Dessau, das 2019 eröffnet wurde, wird die Geschichte greifbar: Möbelentwürfe, Textilien, Typografie, die gesamte Bandbreite dessen, was am Bauhaus entstand. 2026 kommen Sonderausstellungen, Workshops und ein dichtes Veranstaltungsprogramm hinzu, das die Frage stellt: Was bedeutet Bauhaus heute? Wie beeinflussen diese Ideen von Nachhaltigkeit, Funktionalität und sozialer Verantwortung noch immer unser Verständnis von Gestaltung?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/ Julia Nimke Wo Kandinsky und Klee einst lebten und arbeiteten, lässt es sich auch heute noch gut nachdenken.

So wie am Stiftsberg spielten auch am Bauhaus Frauen eine bedeutende Rolle – wenn auch unter anderen Vorzeichen. In Dessau studierten und arbeiteten zahlreiche Gestalterinnen, insbesondere in den Werkstätten für Textil, Grafik und Design. Ihre Arbeiten prägten Alltagsgegenstände, Stoffe und Typografie, wurden jedoch lange weniger beachtet als die Architektur. Heute rücken Ausstellungen und Forschung diese Perspektiven stärker ins Blickfeld und zeigen, dass die Bauhaus-Idee des Neuanfangs auch hier von vielen getragen wurde. Kurz zusammengefasst: Dessau ist mehr als Architekturgeschichte. Es ist ein Ort, an dem Ideen von gesellschaftlichem Wandel sichtbar wurden – und der zeigt, wie Design und soziale Fragen zusammenhängen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nilz Böhme/ Sachsen-Anhalt Zimmer mit Geschichte: Wer hier auf dem Balkon steht, steht an derselben Stelle wie die Studierenden von 1926.

Anreise per Zug, Flug oder Auto (ab Wien) Anreise nach Quedlinburg Mit dem Zug: Eine Direktverbindung gibt es nicht. Die schnellste Route führt über Halle (Saale) oder Halberstadt, von wo Regionalzüge nach Quedlinburg fahren. Gesamtreisezeit: ca. 7–9 Stunden.

Mit dem Auto: Die Strecke über Salzburg, Nürnberg und Leipzig dauert ca. 8 Stunden bei rund 800 km.

Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen ist Leipzig/Halle (LEJ), ca. 100 km entfernt. Von Wien gibt es Direktflüge (ca. 1 Stunde), der Transfer nach Quedlinburg dauert nochmals etwa 1,5 Stunden. Anreise nach Dessau-Roßlau Mit dem Zug: Mit Umstieg in Halle (Saale) oder Leipzig gut erreichbar. Die Gesamtreisezeit beträgt ca. 6–8 Stunden.

Mit dem Auto: Die Strecke über Nürnberg und Leipzig ist ca. 750 km lang und dauert rund 7 Stunden.

Mit dem Flugzeug: Der Flughafen Leipzig/Halle (LEJ) liegt nur ca. 60 km entfernt. Von Wien gibt es Direktflüge (ca. 1 Stunde), der Transfer nach Dessau-Roßlau dauert nochmals etwa 40 Minuten.

Zwei Städte, eine Route Der Kontrast zwischen Quedlinburg und Dessau ist kein Zufall – er ist das Besondere an Sachsen-Anhalt. Hier liegen Epochen nah beieinander: romanische Kirchen und Bauhaus-Fassaden, mittelalterliche Machtstrukturen und moderne Gesellschaftsentwürfe. Wer beide Städte an einem Wochenende erlebt, bekommt einen außergewöhnlichen Blick auf deutsche Geschichte. Nach den Klassik-Highlights zeigt Sachsen-Anhalt nun seine moderne Seite. Dessau bildet den perfekten Gegenpol zu Quedlinburg – nicht nur architektonisch, sondern auch inhaltlich. Während Quedlinburg von Stabilität, Tradition und spiritueller Macht erzählt, steht Dessau für Aufbruch, Experiment und die Demokratisierung von Design. Zwischen beiden Städten liegt eine entspannte Fahrt durch die Landschaft des Harzvorlandes. Die Strecke führt durch kleine Orte, vorbei an Feldern und Wäldern – Zeit, um das Gesehene zu verarbeiten.

Wussten Sie schon, dass Sachsen-Anhalt ...? den ältesten gotischen Dom Deutschlands zu bieten hat? Der Magdeburger Dom "St. Katharina und Mauritius" ist die älteste gotische Kathedrale Deutschlands und gehört zu den größten Kirchenbauten Deutschlands. Im Chorraum findet sich das über 1.000 Jahre alte Grab von Kaiser Otto des Großen.

Der Magdeburger Dom "St. Katharina und Mauritius" ist die älteste gotische Kathedrale Deutschlands und gehört zu den größten Kirchenbauten Deutschlands. Im Chorraum findet sich das über 1.000 Jahre alte Grab von Kaiser Otto des Großen. mit der weltgrößten Rosensammlung aufwartet? Im Europa-Rosarium entfalten rund 8.700 Rosenarten und Rosensorten ihre Pracht. Das gibt es in diesem Umfang nirgendwo sonst auf der Welt.

Im Europa-Rosarium entfalten rund 8.700 Rosenarten und Rosensorten ihre Pracht. Das gibt es in diesem Umfang nirgendwo sonst auf der Welt. das nördlichste Qualitäts-Weinanbaugebiet Deutschlands besitzt? Zwischen den Flusstälern von Saale und Unstrut produzieren über 60 Weingüter Wein. Zu den wichtigsten Rebsorten des Gebiets zählen Weißburgunder und Müller-Thurgau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DZT/ Felix Meyer 1930 gebaut, bis heute einer der schönsten Plätze in Dessau. Das Kornhaus an der Elbe beweist: Gutes Design altert nicht, es reift.

10-tägige Reiseroute durch Sachsen-Anhalt Wem ein Wochenende in Sachsen-Anhalt nicht reicht, kann die Route um weitere Highlights des Bundeslandes erweitern: Magdeburg : Die Landeshauptstadt mit ihrem gotischen Dom und der Grünen Zitadelle von Friedensreich Hundertwasser verbindet Geschichte mit zeitgenössischer Architektur.

Die Landeshauptstadt mit ihrem gotischen Dom und der Grünen Zitadelle von Friedensreich Hundertwasser verbindet Geschichte mit zeitgenössischer Architektur. Halle (Saale) : Geburtsstadt von Georg Friedrich Händel, mit einer lebendigen Kunstszene und dem Kunstmuseum Moritzburg.

Geburtsstadt von Georg Friedrich Händel, mit einer lebendigen Kunstszene und dem Kunstmuseum Moritzburg. Harz : Das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands liegt direkt vor der Haustür Quedlinburgs und bietet Wanderwege, historische Bergbaustädte und den sagenumwobenen Brocken.

Das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands liegt direkt vor der Haustür Quedlinburgs und bietet Wanderwege, historische Bergbaustädte und den sagenumwobenen Brocken. Außerdem hat das Bundesland noch viele weitere, charmante Stadtperlen zu bieten, die einen Besuch wert sind. Eine 10-tägige Rundreise durch Sachsen-Anhalt könnte dann zum Beispiel so aussehen: Tag 1-2: Halle/ Saale

Tag 3-4: Dessau-Roßlau (40 Minuten Fahrt von Halle/ Saale)

Tag 5-6: Magdeburg (1 Stunde Fahrt von Dessau-Roßlau)

Tag 7-8: Quedlinburg (50 Minuten Fahrt von Magdeburg)

Tag 9-10: Harz (1 Stunde 20 Minuten Fahrt von Queldinburg)