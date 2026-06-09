Mit Lederjacken liegt man nie falsch

Stilikone Lederjacke

Lederjacken werden mit Rebellen, Bikern und Abenteurern verbunden. Die besondere Aura, die starke Persönlichkeiten und Charaktere verspricht, wird von der Filmindustrie noch weiter unterstützt. Waghalsige Helden und komplizierte Antihelden setzen auf Leder. Lange Mäntel oder kurze Jacken, die für mehr Agilität stehen, sind beliebt.

Dabei passt sich die Lederjacke den verschiedenen Stilepochen und Modestilen an. Auch wenn sie oft mit eher maskulinen Tendenzen in Verbindung gebracht wird, eignet sich die Lederjacke auch für Frauen. Je nach Schnitt fallen die Modelle eleganter und femininer aus.

Optisch passen die besten Lederjacken in den typischen Farben schwarz und braun zu derben Jeans, die mit fließenden Blusen kombiniert werden oder zu weichen Materialien bis hin zu legeren Sommerkleidern. Die Vielseitigkeit der Lederjacke ist einzigartig und ist einer der Gründe, warum sie auch nach 100 Jahren noch so populär ist.