Minerale und Spurenelemente im Sport: Unterschätzter Erfolgsfaktor?

Im Sport hängt die eigene Leistungsfähigkeit von unzähligen verschiedenen Faktoren ab. Egal ob das eigene Training, der Schlaf in den Wochen vor einem Wettkampf oder das richtige Schuhwerk – an allen beeinflussbaren Faktoren muss gefeilt werden. Doch wie sieht es mit den einzelnen Bestandteilen der Ernährung aus? Sind Spurenelemente und Minerale eine Sache für Profisportler, oder helfen sie auch Amateuren?

Was sind Minerale und Spurenelemente?

Minerale und Spurenelemente sind lebensnotwendige Mikronährstoffe, die der Körper allerdings nicht selbst herstellen kann. Das bedeutet, dass sie zwangsläufig über unsere Nahrung aufgenommen werden müssen. Viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst und leiden so beispielsweise unter den Folgen von Magnesium- oder Eisenmangel. Ersteres äußert sich beispielsweise durch häufige Muskelkrämpfe, letzteres durch häufige Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit.

Zu den Mikronährstoffen gehören unter anderem:

Kalzium

Magnesium

Kalium

Eisen

Selen

Zink

Kalzium, Magnesium und Kalium müssen in größeren Mengen aufgenommen werden, bei Eisen, Selen oder Zink reichen schon kleinste Anteile in der Nahrung. Beide Gruppen übernehmen ähnliche Funktionen: Sie sind an der Energiegewinnung, der Muskelarbeit und der Immunabwehr und dem Aufbau von Gewebe beteiligt.

Besonders interessant: Magnesium Sport zeigt besonders deutlich, wie eng die Leistungsfähigkeit mit der Nährstoffversorgung zusammenhängt. Das Mineral verhindert Muskelkämpfe und reduziert die Regenerationszeit deutlich.