Es ist 22:47 Uhr. Die Kinder schlafen, das Haus ist still. Und trotzdem rattert es. Hat Lena Turnschuhe in ihrer Schultasche für den morgigen Sportunterricht? Der Kinderarzt-Termin muss noch verschoben werden. Das Geburtstagsgeschenk für Tante Maria ist noch nicht bestellt. Die Übergangsjacke – zu klein, schon wieder. Und war da nicht noch die E-Mail an die Lehrerin? Viele Mütter kennen dieses Gedankenkarussell. Nicht nur tagsüber, sondern genau dann, wenn der Körper längst Pause verdient hätte. Was wie persönliche Grübeleien klingt, hat einen Namen: Mental Load. Und es ist längst mehr als ein Modewort: Es ist ein gesellschaftliches Problem, das Frauen systematisch belastet.

Was Mental Load wirklich bedeutet – und warum er krank machen kann Mental Load beschreibt die unsichtbare kognitive Verantwortung, die mit dem ständigen Planen, Erinnern, Koordinieren und Antizipieren des Familienalltags verbunden ist. Es geht nicht nur um die Aufgaben selbst – sondern darum, dass jemand immer mitdenkt, bevor etwas schiefgeht. Und dieser Jemand ist in den meisten Familien die Mutter.

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Laut dem Arbeitsklima Index Frauen der Arbeiterkammer Oberösterreich (2025) leisten Frauen deutlich mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer – und das bei gleichzeitiger Erwerbsarbeit. Je mehr Betreuungspflichten bestehen, desto größer wird die Lücke, wie man in obiger Grafik gut erkennen kann. Eine italienische Studie („Beyond Time: Unveiling the Invisible Burden of Mental Load", zit. n. A&W Blog, September 2025) konnte erstmals messen, wie stark dieser sogenannte kognitive Spill-over-Effekt wirkt: Rund 41 Prozent der berufstätigen Mütter gaben an, während der Arbeit regelmäßig über Haushalt und Organisation nachzudenken – bei Männern waren es knapp 10 Prozent.

💡 INFOBOX: Dominoeffekt Mental Load

Was im Alltag klein aussieht, hat langfristige Konsequenzen. Laut A&W Blog (AK OÖ, 2025) führt ungleich verteilte Care-Arbeit zu einem klassischen Dominoeffekt:

Unbezahlte Care-Arbeit → Teilzeit → Karriereeinbußen → Einkommenslücken → Erschöpfung → Altersarmut

In Österreich arbeiteten 2024 über 51 Prozent der Frauen in Teilzeit – häufig nicht aus freier Wahl, sondern mangels geeigneter Betreuungsangebote. Mental Load ist also kein privates Problem, sondern ein strukturelles – mit wirtschaftlichen und sozialen Folgen.

Psychologin Dr. Hanne Horvath bringt es im Focus (März 2025) auf den Punkt: „Die meisten Frauen haben den Kopf voll mit ewigen To-do-Listen. Vor allem in Momenten, in denen sie vielleicht mal entspannen könnten, rattert es oft unerbittlich." Die Folgen sind real und weitreichend: Schlafstörungen, chronische Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Gereiztheit – und im schlimmsten Fall Burnout oder Depressionen. Dazu kommt, was Forscherin Elizabeth Aviv von der University of Southern California als „unsichtbaren Energieverlust" bezeichnet: Kognitive Hausarbeit – also das Planen und Erinnern – ist psychisch belastender als körperliche Aufgaben. Mütter, die für rund drei Viertel aller kognitiven Aufgaben zuständig sind, zahlen dafür einen hohen Preis.

💡 INFOBOX: Was ist der Unterschied zwischen Mental Load und Stress?

Stress ist eine kurzfristige Reaktion auf Belastung. Mental Load ist der Dauerzustand, der darunter liegt: das ständige Mitdenken, Vorausplanen und Verantwortungtragen – auch dann, wenn gerade nichts passiert. Er entsteht nicht durch einzelne Aufgaben, sondern durch die unsichtbare Gesamtverantwortung. Und genau deshalb ist er so schwer zu kommunizieren – und so schwer loszulassen. Zum Muttertag feiern wir Mütter – mit Blumen, Frühstück im Bett, selbst gebastelten Karten. Aber echte Wertschätzung beginnt dort, wo das Unsichtbare sichtbar wird. Mit diesem Ratgeber möchten wir zeigen, was Mütter wirklich entlastet: im Alltag, im Kopf – und von innen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStock/ id-work Das ständige Mitdenken und Vorausplanen erzeugt bei vielen Müttern ein dauerhaftes Gedankenrauschen, das selbst in ruhigen Momenten nicht abschaltet.

5 Wege, den Mental Load zu reduzieren – zum Muttertag und danach 1. Das Unsichtbare sichtbar machen Der erste Schritt zur Entlastung ist Bewusstsein. Viele Mütter kämpfen nicht nur gegen die Aufgaben selbst, sondern gegen das Gefühl, allein zu wissen, was alles anfällt. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Alle Aufgaben gemeinsam aufschreiben – nicht nur die offensichtlichen wie Einkaufen oder Kochen, sondern auch die unsichtbaren: Termine koordinieren, Größen prüfen, Geburtstage im Blick behalten, Medikamente nachbestellen. Setzen Sie sich einmal pro Woche zusammen und besprechen Sie, wer was übernimmt – nicht als Kontrolle, sondern als gegenseitige Wertschätzung. Was sichtbar wird, kann geteilt werden. Und was geteilt wird, lastet weniger. Ein bewährtes Modell: Die Aufteilung in „Ressorts“ – ein Elternteil übernimmt vollständige Verantwortung für bestimmte Bereiche, ohne dass der andere kontrolliert oder eingreift. Das erfordert Vertrauen, schafft aber echte Entlastung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash/ Paico oficial Das gemeinsame Aufschreiben aller Aufgaben kann Mütter dabei unterstützen, den unsichtbaren Mental Load sichtbar zu machen und fair aufzuteilen

2. Den Körper und Geist von innen stärken In Phasen besonders hoher Belastung kann gezielte Unterstützung von innen einen spürbaren Unterschied machen. BIOVITAL Geisteskraft bietet eine hochwertige Kombination aus Mikronährstoffen und pflanzlichen Wirkstoffen, die gezielt auf die Bedürfnisse in stressreichen Phasen abgestimmt ist: B-Vitamine unterstützen Konzentration, Energieproduktion und eine normale Nervenfunktion – genau das, was bei chronischer kognitiver Belastung unter Druck gerät.

unterstützen Konzentration, Energieproduktion und eine normale Nervenfunktion – genau das, was bei chronischer kognitiver Belastung unter Druck gerät. Ginkgo fördert Gedächtnis, Konzentration und die Durchblutung – für mehr geistige Klarheit auch in vollen Tagen.

fördert Gedächtnis, Konzentration und die Durchblutung – für mehr geistige Klarheit auch in vollen Tagen. Ginseng stärkt die Stressresistenz und Aufmerksamkeit, regt die Produktion von Neurotransmittern an und unterstützt die allgemeine Leistungsfähigkeit.

stärkt die Stressresistenz und Aufmerksamkeit, regt die Produktion von Neurotransmittern an und unterstützt die allgemeine Leistungsfähigkeit. Vitamin C stärkt das Immunsystem – denn wer dauerhaft unter Strom steht, ist anfälliger für Infekte.

stärkt das Immunsystem – denn wer dauerhaft unter Strom steht, ist anfälliger für Infekte. Eisen und Folsäure sind essenziell für Energiestoffwechsel, Blutbildung und Zellwachstum – Nährstoffe, die gerade bei Frauen im Alltag oft zu kurz kommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Biovital Die gezielte Versorgung mit Mikronährstoffen kann Mütter in stressintensiven Phasen dabei unterstützen, ihre Konzentration und Energie im Alltag zu stärken.

BIOVITAL Geisteskraft ist gluten- und laktosefrei, für die tägliche Einnahme geeignet und ideal für Menschen, die in stressintensiven Phasen mehr innere Balance und geistige Leistungsfähigkeit brauchen. Kein Ersatz für Ruhe und Entlastung – aber eine sinnvolle Begleitung auf dem Weg dorthin.

💡 INFOBOX: Wissenswertes zu BIOVITAL Geisteskraft

Wirkstoffe: B-Vitamine, Vitamin C, Ginkgo-Extrakt, Ginseng-Extrakt, Eisen, Folsäure

Wirkung: Unterstützt Konzentration, Gedächtnisleistung und Nervenfunktion; fördert Stressresistenz und Energiestoffwechsel; stärkt das Immunsystem.

Besonderheiten: Gluten- und laktosefrei · zur täglichen Einnahme geeignet · ideal in belastenden Phasen Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung. Bitte Verzehrempfehlung beachten.

3. Auszeiten aktiv einplanen – und verteidigen Auszeiten sind kein Luxus. Sie sind Grundbedürfnis. Doch viele Mütter gönnen sie sich nur mit schlechtem Gewissen – oder gar nicht, weil im Hintergrund schon die nächste To-do-Liste läuft. Ein Kaffee mit einer Freundin, eine Stunde Sport, ein Spaziergang ohne Handy: Wer sich erholt, kann besser für andere da sein. Wichtig dabei ist, Auszeiten nicht spontan zu versuchen, sondern fest einzuplanen – wie einen Arzttermin, den man nicht absagt. Und: Auch Väter brauchen Auszeiten. Räumen Sie sich diese gegenseitig ein, damit keine Seite das Gefühl hat, auf Kosten der anderen zu entspannen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStock/ Natalia Deriabina Die gleichzeitige Betreuung der Kinder und Organisation des Alltags bringt viele Mütter an ihre Grenzen und verstärkt den Mental Load spürbar.

4. Perfektionismus loslassen – wirklich „Ich mache es selbst, dann ist es schneller erledigt." Dieser Satz ist für viele Mütter so vertraut wie automatisch. Und er ist nachvollziehbar. Aber er ist auch einer der wichtigsten Treiber des Mental Loads. Dr. Horvath empfiehlt, die eigene Sozialisation zu reflektieren: Welche Ansprüche kommen wirklich von innen – und welche hat die Gesellschaft eingeschrieben? Wer versteht, woher der eigene Perfektionismus stammt, kann bewusster entscheiden, wann „gut genug" tatsächlich gut genug ist. Das fällt nicht von einem Tag auf den anderen. Aber es ist möglich – und es ist befreiend.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStock/ Alex Potemkin Mütter müssen nicht alles selbst erledigen, sondern können auch Aufgaben verteilen, um sich so selbst zu entlasten.

5. Das Gespräch suchen – immer wieder Der vielleicht wirkungsvollste Tipp klingt einfach und ist es doch nicht: Reden. Offen, konkret und ohne Schuldzuweisungen. Wer Mental Load anspricht, muss zuerst erklären, was er überhaupt bedeutet – denn er ist per Definition unsichtbar. Genau deshalb lohnt es sich, ihn sichtbar zu machen: mit Listen, Gesprächen, gemeinsamen Ritualen. Dr. Horvath empfiehlt monatliche Rückblicke als Paar: Was lief gut? Was hat sich verändert? Wo drückt es noch? Diese Gespräche sind kein Vorwurf – sie sind Investition in eine Beziehung, in der beide tatsächlich entlastet sind. Und für alle, die allein erziehen oder keinen Partner haben, der diese Last teilt: Holen Sie sich Unterstützung, wo immer sie möglich ist – Familie, Freundeskreis, professionelle Beratung. Mental Load zu tragen bedeutet nicht, ihn alleine tragen zu müssen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash/ Priscilla du Preez Lasst uns damit aufhören, Müttern am Muttertag Blumen zu schenken. Wertschätzung für ihre Care Arbeit ist viel wertvoller.