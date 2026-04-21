Mehr als nur Texas Hold‘em: Die Road Chicks covern mit Individualität

Livemusik aus Tirol: Warum echte Bands im Streaming-Zeitalter gefragt sind

Streaming-Dienste und Party-Playlisten ersetzen keine Liveband, die situationsgerecht auf Gäste eingeht, spontane Momente aufgreift und Atmosphäre schafft. Road Chicks repräsentieren eine Generation von Musikerinnen, die das Potenzial von Covermusik neu definieren – nicht als bloße Kopie, sondern als inspirierende Interpretation mit persönlicher Handschrift. Wer eine Countryband buchen möchte und Wert auf Individualität legt, findet hier einen modernen, vielseitigen Ansatz, der weit über das typische Texanische Flair hinausreicht. Die Road Chicks sind am Freitag, den 22. Mai 2026, live zu erleben, beim Countryfest mit den Road Chicks auf Burg Trautson in Matrei am Brenner.

Weitere Informationen und Buchungsanfragen direkt unter www.road-chicks.at.