Marktwert oder Mondpreis? So schätzen Eigentümer den Wert ihrer Immobilie realistisch ein

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, greift oft als erstes zu einem Online-Rechner oder schaut, was die Nachbarn zuletzt erzielt haben. Das ist menschlich verständlich, aber methodisch riskant. Denn ein Preis, der auf solchen Anhaltspunkten beruht, weicht im Schnitt erheblich vom tatsächlichen Marktwert ab. Zu hoch angesetzt, verliert die Immobilie Wochen oder Monate auf dem Markt an Attraktivität und wird zunehmend als „Ladenhüter“ wahrgenommen, selbst wenn der erste Preisrückgang die Lücke schließt. Zu niedrig kalkuliert, verschenkt der Eigentümer Kapital, das durch eine fundierte Bewertung hätte gesichert werden können. Zwischen diesen beiden Extremen liegt eine Wertermittlung, die auf klar definierten Verfahren, überprüfbaren Kennzahlen und aktuellem Marktgeschehen fußt.

Die gesetzliche Grundlage: Drei Verfahren, kein Ermessen In Deutschland sind für die Immobilienbewertung drei Verfahren gesetzlich verankert: das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Die Grundlage bildet die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), die sicherstellt, dass Bewertungen transparent, nachvollziehbar und vor Gericht verwertbar sind. Nur diese drei Methoden gelten als rechtsverbindlich. Das Vergleichswertverfahren ist dort am präzisesten, wo ausreichend Transaktionsdaten vorliegen. Es orientiert sich an tatsächlich erzielten Kaufpreisen ähnlicher Objekte in vergleichbarer Lage. Die Daten stammen aus den Kaufpreissammlungen der lokalen Gutachterausschüsse, die gesetzlich verpflichtet sind, notariell beurkundete Verkäufe zu erfassen und statistisch auszuwerten. Bodenrichtwerte, die diese Ausschüsse ebenfalls veröffentlichen, bilden darüber hinaus die Grundlage für die Grundstücksbewertung in allen drei Verfahren. Bei Eigentumswohnungen in städtischen Lagen ist das Vergleichswertverfahren häufig das Verfahren der Wahl, weil es den Marktwert direkt abbildet, ohne Annahmen über Renditen oder Herstellungskosten zu treffen. Das Ertragswertverfahren kommt hingegen bei vermieteten Objekten zum Einsatz. Es berechnet, welchen wirtschaftlichen Nutzen eine Immobilie über die Mieteinnahmen erbringt, und kapitalisiert diesen Ertrag mithilfe des sogenannten Liegenschaftszinssatzes. Dieser Zinssatz wird ebenfalls von Gutachterausschüssen für bestimmte Regionen und Objektarten ermittelt, variiert aber stark. Ein hoher Liegenschaftszins signalisiert Risiken wie erhöhten Leerstand oder volatilen Mietermix. Dieses Verfahren eignet sich nicht für selbstgenutzte Eigenheime. Das Sachwertverfahren schließlich bewertet die Bausubstanz selbst. Es fragt: Was würde es heute kosten, dieses Gebäude in gleicher Art und Güte neu zu errichten? Zum ermittelten Herstellungswert wird der Bodenwert addiert und eine altersbedingte Abnutzung abgezogen. Anschließend erfolgt eine Marktanpassung durch sogenannte Sachwertfaktoren. Eingesetzt wird dieses Verfahren vor allem bei Immobilien ohne ausreichende Vergleichsdaten, also bei Villen, Denkmälern oder individuellen Einfamilienhäusern in ländlichen Lagen. Erfahrene Makler wie Schichtel & Partner Immobilien aus Bremen kombinieren in der Praxis häufig mehrere Verfahren, um den plausiblen Marktwert für den Verkauf möglichst genau einzugrenzen. Gutachter greifen in der Praxis oft zu einer Kombination aus zwei Verfahren, um die Ergebnisse gegenzuchecken. Weichen die Resultate deutlich voneinander ab, liegt das meist an ungewöhnlichen Mieten, atypischen Baukosten oder einem strukturellen Marktproblem in der betreffenden Lage.

Was den Wert einer Immobilie wirklich bewegt Die klassische Maklerformel lautet: Lage, Lage, Lage. Sie ist nicht falsch, aber zunehmend unvollständig. Denn neben dem Standort gewinnt ein zweiter Faktor erheblich an Gewicht: die energetische Qualität des Gebäudes. Eine Analyse von Immowelt aus dem Jahr 2025 über Angebote auf der Maklerplattform zeigt: Wohnungen mit Energieeffizienzklasse A+ kosten rund 20 Prozent mehr als vergleichbare Objekte der mittleren Klasse D. Der Preisaufschlag für einen Bedarfsausweis der besten Klassen beträgt laut Dr. Klein (Januar 2026) im Schnitt 650 Euro pro Quadratmeter mehr gegenüber einem Objekt der mittleren Klassen. Bei einer 100-Quadratmeter-Wohnung macht das 65.000 Euro Unterschied, allein aufgrund des energetischen Zustands. Der Abstand wächst: 2024 lag der Preisunterschied zwischen Klasse A+ und der schlechtesten Klasse H bereits bei rund 40 Prozent, verglichen mit 17 Prozent im Jahr 2021. Eine Umfrage von Immowelt aus 2024 belegt, dass bei 77,9 Prozent der in den zurückliegenden zwölf Monaten verkauften Immobilien die Energieeffizienz einen messbaren Einfluss auf den Kaufpreis hatte. Dieser Wert dürfte weiter steigen. Hinzu kommt: Ab dem 29. Mai 2026 gilt die überarbeitete EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2024/1791) auch in Deutschland. Die bisherige Skala von A+ bis H wird durch eine neue EU-einheitliche Skala von A bis G ersetzt, wobei Klasse A ausschließlich Nullemissionsgebäuden vorbehalten ist. Banken fragen den Energieausweis bei der Kreditvergabe bereits routinemäßig ab. Käufer rechnen Sanierungskosten zunehmend direkt in ihre Kaufpreisangebote ein. Neben der Energiebilanz beeinflussen Zustand, Grundriss, Geschosslage, Infrastruktur im Umfeld, Lärmbelastung und rechtliche Besonderheiten im Grundbuch den Wert. Eingetragene Wegerechte, Erbbaurechte oder Reallastenpflichten können den Marktwert spürbar reduzieren. Auch die Restnutzungsdauer des Gebäudes spielt im Sachwertverfahren eine zentrale Rolle: Je nach Baujahr, Bauart und Pflegezustand setzt der Gutachter eine spezifische wirtschaftliche Restlaufzeit an, die direkt in die Abschreibung einfließt.